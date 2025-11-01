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  • «Эпицентр» – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2025

«Эпицентр» – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2025

1 ноября 2025, 17:50
Эпицентр
01.11.2025, суббота, 19:00
Украина. Премьер-лига, 11 тур
2 : 3
Завершен
Верес
73' Х. (П) 81' Х. (П)
23' В. Шарай 51' Э. Айдын 82' В. Бойко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эпицентр
31
Олег Билык
ВР
4
Vladyslav Moroz
ЦЗ
77
Нил Кох
ЦЗ
97
Александр Климец
ЦЗ
5
Евгений Запорожец
ЦП
28
Andriy Lipovuz
ЦП
8
Николай Миронюк
ЦП
77
Хоакинете
ЦФ
20
Вадим Сидун
ЦФ
21
Владислав Супряга
ЦФ
Главный тренер
Сергей Нагорняк
Верес
91
Валентин Горох
ВР
3
Семен Вовченко
ЦЗ
77
Владислав Шарай
ЛВ
14
Игорь Харатин
ОП
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
2
Максим Смиян
АП
18
Виталий Бойко
АП
4
Кай Ципот
ЦФ
7
Эрен Айдын
ЦФ
11
Wesley Pombo
ЦФ
22
Константинос Стамулис
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Эпицентр
30
Glib Bushnyk
ВР
6
Hlib Savchuk
ЦЗ
3
Степан Григоращук
ЦЗ
11
Stanislav Krystin
ЦП
17
Егор Демченко
ЦП
10
Andriy Bezhenar
ЦФ
23
Андрей Борячук
ЦФ
77
D. Yanakov
ЦФ
Верес
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
23
Andrii Kozhukhar
ВР
44
Даниил Чечер
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
29
Валерий Кучеров
ОП
27
Георгий Куция
ЦП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
71
Serhii Sten
ЦП
9
Ростислав Тарануха
ЦФ
47
Ignat Pushkutsa
ЦФ
90
Samuel Nongoh
ЦФ
27
Vladyslav Saychyshyn
ЦФ
3-3-3
31
Билык
4
77
Кох
97
Климец
5
Запорожец
28
8
Миронюк
21
Супряга
20
Сидун
77
1-1-1-3-4
91
Горох
3
Вовченко
14
Харатин
27
2
Смиян
18
Бойко
77
Шарай
22
Стамулис
11
7
Айдын
4
Ципот
8
Миронюк
17
Демченко
17
Демченко
8
Миронюк
28
10
10
28
21
Супряга
23
Борячук
23
Борячук
21
Супряга
5
Запорожец
77
77
5
Запорожец
77
Шарай
17
Протасевич
17
Протасевич
77
Шарай
7
Айдын
29
Кучеров
29
Кучеров
7
Айдын
27
9
Тарануха
9
Тарануха
27
90
90
Остались в запасе
Эпицентр
Верес
30
Glib Bushnyk
ВР
6
Hlib Savchuk
ЦЗ
3
Степан Григоращук
ЦЗ
11
Stanislav Krystin
ЦП
Главный тренер
Сергей Нагорняк
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
23
Andrii Kozhukhar
ВР
44
Даниил Чечер
ЦЗ
27
Георгий Куция
ЦП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
71
Serhii Sten
ЦП
47
Ignat Pushkutsa
ЦФ
27
Vladyslav Saychyshyn
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
30
Glib Bushnyk
ВР
6
Hlib Savchuk
ЦЗ
3
Степан Григоращук
ЦЗ
11
Stanislav Krystin
ЦП
Остались в запасе
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
23
Andrii Kozhukhar
ВР
44
Даниил Чечер
ЦЗ
27
Георгий Куция
ЦП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
71
Serhii Sten
ЦП
47
Ignat Pushkutsa
ЦФ
27
Vladyslav Saychyshyn
ЦФ
Главный тренер
Сергей Нагорняк
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Эпицентр - Верес
4
1
Всего ударов по воротам
11
4
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
6
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Эпицентр» против «Вереса», 11-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 ноября в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эпицентр»«Верес»

«Эпицентр» – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Верес Эпицентр
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