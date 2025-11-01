01.11.2025, суббота, 19:00
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Украина. Премьер-лига, 11 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Эпицентр
Эпицентр
3-3-3
31
Билык
4
77
Кох
97
Климец
5
Запорожец
28
8
Миронюк
21
Супряга
20
Сидун
77
1-1-1-3-4
91
Горох
3
Вовченко
14
Харатин
27
2
Смиян
18
Бойко
77
Шарай
22
Стамулис
11
7
Айдын
4
Ципот
8
Миронюк
17
Демченко
17
Демченко
8
Миронюк
28
10
10
28
21
Супряга
23
Борячук
23
Борячук
21
Супряга
5
Запорожец
77
77
5
Запорожец
77
Шарай
17
Протасевич
17
Протасевич
77
Шарай
7
Айдын
29
Кучеров
29
Кучеров
7
Айдын
27
9
Тарануха
9
Тарануха
27
90
90
Остались в запасе
Эпицентр
Верес
30
Glib Bushnyk
ВР
6
Hlib Savchuk
ЦЗ
3
Степан Григоращук
ЦЗ
11
Stanislav Krystin
ЦП
Главный тренер
Сергей Нагорняк
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
23
Andrii Kozhukhar
ВР
44
Даниил Чечер
ЦЗ
27
Георгий Куция
ЦП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
71
Serhii Sten
ЦП
47
Ignat Pushkutsa
ЦФ
27
Vladyslav Saychyshyn
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
30
Glib Bushnyk
ВР
6
Hlib Savchuk
ЦЗ
3
Степан Григоращук
ЦЗ
11
Stanislav Krystin
ЦП
Остались в запасе
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
23
Andrii Kozhukhar
ВР
44
Даниил Чечер
ЦЗ
27
Георгий Куция
ЦП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
71
Serhii Sten
ЦП
47
Ignat Pushkutsa
ЦФ
27
Vladyslav Saychyshyn
ЦФ
Главный тренер
Сергей Нагорняк
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Эпицентр - Верес
4
1
Всего ударов по воротам
11
4
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
6
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Эпицентр» против «Вереса», 11-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 ноября в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эпицентр» – «Верес»
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Источник: «Бомбардир»