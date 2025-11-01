01.11.2025, суббота, 16:15
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Славия-Мозырь
Славия-Мозырь
4-2-1-2-1
41
Плотников
12
Иванов
27
Чикида
44
Луцевич
22
Лукашов
74
Сачковский
9
Батищев
7
Иванов
49
Джигеро
13
Полоз
31
Соловей
4-2-3-1
13
Харитонович
88
Драбатович
5
Лебедев
3
Костомаров
23
Кингу
52
Кресс
66
Камара
11
Пранович
9
Леонович
10
Протасов
31
Розиев
74
Сачковский
14
Давыдов
14
Давыдов
74
Сачковский
44
Луцевич
6
Кузнецов
6
Кузнецов
44
Луцевич
30
Лихтин
30
Лихтин
13
Полоз
17
Черноок
17
Черноок
13
Полоз
31
Соловей
65
Гулько
65
Гулько
31
Соловей
52
Кресс
44
Санников
44
Санников
52
Кресс
66
Камара
4
Суша
4
Суша
66
Камара
5
Лебедев
7
Колядко
7
Колядко
5
Лебедев
9
Леонович
19
19
9
Леонович
11
Пранович
17
Копытич
17
Копытич
11
Пранович
Остались в запасе
Славия-Мозырь
Нафтан
1
Константин Веретынский
ВР
16
Денис Шелихов
ВР
24
Ярослав Макушинский
ЛЗ
10
Сергей Сазончик
ОП
17
Павел Котляров
ЛВ
Главный тренер
Иван Биончик
1
Артем Денисенко
ВР
21
Игнатий Сидор
ЦЗ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Остались в запасе
1
Константин Веретынский
ВР
16
Денис Шелихов
ВР
24
Ярослав Макушинский
ЛЗ
10
Сергей Сазончик
ОП
17
Павел Котляров
ЛВ
Остались в запасе
1
Артем Денисенко
ВР
21
Игнатий Сидор
ЦЗ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Главный тренер
Игорь Криушенко
Статистика матча Славия-Мозырь - Нафтан
3
1
Всего ударов по воротам
9
9
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Славия-Мозырь» против «Нафтана», 27-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 ноября в 16:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Славия-Мозырь» – «Нафтан»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»