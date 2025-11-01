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  • «Славия-Мозырь» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2025

«Славия-Мозырь» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2025

1 ноября 2025, 15:05
Славия-Мозырь
01.11.2025, суббота, 16:15
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
2 : 0
Завершен
Нафтан
2' В. Полоз 45' П. Чикида
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия-Мозырь
41
Максим Плотников
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
44
Терентий Луцевич
ЦЗ
27
Павел Чикида
ПЗ
22
Антон Лукашов
ПЗ
49
Александр Джигеро
ЛВ
74
Михаил Сачковский
ОП
9
Александр Батищев
ОП
7
Николай Иванов
ЦП
13
Владислав Полоз
ПВ
31
Андрей Соловей
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Нафтан
13
Алексей Харитонович
ВР
23
Мидо Кингу
ЛЗ
88
Артем Драбатович
ЦЗ
5
Андрей Лебедев
ЦЗ
3
Никита Костомаров
ЦЗ
10
Евген Протасов
ЛВ
52
Егор Кресс
ОП
66
Ямусса Камара
ОП
31
Руслан Розиев
ПВ
9
Кирилл Леонович
ПВ
11
Игнат Пранович
ПВ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Славия-Мозырь
1
Константин Веретынский
ВР
16
Денис Шелихов
ВР
14
Владислав Давыдов
ЛЗ
24
Ярослав Макушинский
ЛЗ
17
Павел Котляров
ЛВ
10
Сергей Сазончик
ОП
6
Юлий Кузнецов
ОП
30
Виталий Лихтин
ОП
17
Кирилл Черноок
АП
65
Иван Гулько
ЦФ
Нафтан
1
Артем Денисенко
ВР
44
Анатолий Санников
ЦЗ
21
Игнатий Сидор
ЦЗ
4
Антон Суша
ЦП
7
Михаил Колядко
ЦП
19
Alisher Rakhimov
ЦП
17
Альберт Копытич
ПВ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
4-2-1-2-1
41
Плотников
12
Иванов
27
Чикида
44
Луцевич
22
Лукашов
74
Сачковский
9
Батищев
7
Иванов
49
Джигеро
13
Полоз
31
Соловей
4-2-3-1
13
Харитонович
88
Драбатович
5
Лебедев
3
Костомаров
23
Кингу
52
Кресс
66
Камара
11
Пранович
9
Леонович
10
Протасов
31
Розиев
74
Сачковский
14
Давыдов
14
Давыдов
74
Сачковский
44
Луцевич
6
Кузнецов
6
Кузнецов
44
Луцевич
30
Лихтин
30
Лихтин
13
Полоз
17
Черноок
17
Черноок
13
Полоз
31
Соловей
65
Гулько
65
Гулько
31
Соловей
52
Кресс
44
Санников
44
Санников
52
Кресс
66
Камара
4
Суша
4
Суша
66
Камара
5
Лебедев
7
Колядко
7
Колядко
5
Лебедев
9
Леонович
19
19
9
Леонович
11
Пранович
17
Копытич
17
Копытич
11
Пранович
Остались в запасе
Славия-Мозырь
Нафтан
1
Константин Веретынский
ВР
16
Денис Шелихов
ВР
24
Ярослав Макушинский
ЛЗ
10
Сергей Сазончик
ОП
17
Павел Котляров
ЛВ
Главный тренер
Иван Биончик
1
Артем Денисенко
ВР
21
Игнатий Сидор
ЦЗ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Остались в запасе
1
Константин Веретынский
ВР
16
Денис Шелихов
ВР
24
Ярослав Макушинский
ЛЗ
10
Сергей Сазончик
ОП
17
Павел Котляров
ЛВ
Остались в запасе
1
Артем Денисенко
ВР
21
Игнатий Сидор
ЦЗ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Главный тренер
Игорь Криушенко
Статистика матча Славия-Мозырь - Нафтан
3
1
Всего ударов по воротам
9
9
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Славия-Мозырь» против «Нафтана», 27-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 ноября в 16:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Славия-Мозырь» – «Нафтан»

«Славия-Мозырь» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Нафтан Славия-Мозырь
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