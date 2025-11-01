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Смотреть прямую трансляцию матча «Славия-Мозырь» против «Нафтана», 27-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 ноября в 16:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Славия-Мозырь» – «Нафтан»