31.10.2025, пятница, 19:00
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Украина. Премьер-лига, 11 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Кудровка
Кудровка
3-3-2-2
37
Яшков
91
Мельничук
17
39
Мачелюк
26
Лосенко
19
Думанюк
8
Сторчоус
20
Свитюха
10
Козак
24
Овусу
22
Векляк
3-3-1-3
1
Федоривский
50
32
37
Дубко
55
Суханов
6
Чех
5
Шевченко
17
Черненко
97
Ильин
10
Слободян
77
Бычек
20
Свитюха
17
Морозко
17
Морозко
20
Свитюха
8
Сторчоус
77
77
8
Сторчоус
24
Овусу
10
10
24
Овусу
55
Суханов
24
Прокопенко
24
Прокопенко
55
Суханов
77
Бычек
30
Нестеренко
30
Нестеренко
77
Бычек
50
42
Пасич
42
Пасич
50
5
Шевченко
13
Мединский
13
Мединский
5
Шевченко
17
Черненко
69
69
17
Черненко
Остались в запасе
Кудровка
Оболонь
73
Mykhailo Kulyk
ВР
1
Roman Lyopka
ВР
90
Ivan Mamrosenko
ЦЗ
23
Алексей Гусев
ЦЗ
14
Kyrylo Matveev
ЦП
21
Денис Нагнойный
АП
78
Валерий Рогозинский
ЛВ
97
Anton Demchenko
ЦФ
27
Олег Пушкарёв
ЦФ
Главный тренер
Василь Баранов
23
Vadym Stashkiv
ВР
5
Василий Курко
ЦЗ
22
Oleksandr Feshchenko
ЦЗ
70
Korkh Kiril
ЦП
12
Oleksandr Kozlov
ЦП
23
Артем Кулаковский
ЦП
11
Максим Грисьо
ПВ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Остались в запасе
73
Mykhailo Kulyk
ВР
1
Roman Lyopka
ВР
90
Ivan Mamrosenko
ЦЗ
23
Алексей Гусев
ЦЗ
14
Kyrylo Matveev
ЦП
21
Денис Нагнойный
АП
78
Валерий Рогозинский
ЛВ
97
Anton Demchenko
ЦФ
27
Олег Пушкарёв
ЦФ
Остались в запасе
23
Vadym Stashkiv
ВР
5
Василий Курко
ЦЗ
22
Oleksandr Feshchenko
ЦЗ
70
Korkh Kiril
ЦП
12
Oleksandr Kozlov
ЦП
23
Артем Кулаковский
ЦП
11
Максим Грисьо
ПВ
Главный тренер
Василь Баранов
Главный тренер
Валерий Иващенко
Статистика матча Кудровка - Оболонь
2
3
Всего ударов по воротам
4
14
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
1
10
Смотреть прямую трансляцию матча «Кудровка» против «Оболони, 11-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 октября в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кудровка» – «Оболонь»
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Источник: «Бомбардир»