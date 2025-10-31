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  • «Кудровка» – «Оболонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 октября 2025

«Кудровка» – «Оболонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 октября 2025

31 октября 2025, 17:50
Кудровка
31.10.2025, пятница, 19:00
Украина. Премьер-лига, 11 тур
1 : 0
Завершен
Оболонь
39' А. Думанюк
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кудровка
37
Антон Яшков
ВР
91
Максим Мельничук
ЛЗ
17
Miroslav Serdyuk
ЦЗ
39
Артем Мачелюк
ПЗ
10
Александр Козак
ЛВ
20
Денис Свитюха
ЛВ
26
Иван Лосенко
ЦП
19
Артур Думанюк
ЦП
8
Андрей Сторчоус
ЦП
22
Богдан Векляк
ЦФ
24
Раймонд Овусу
ЦФ
Главный тренер
Василь Баранов
Оболонь
1
Назарий Федоривский
ВР
5
Евгений Шевченко
ЛЗ
50
D. Semenov
ЦЗ
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
37
Валерий Дубко
ЦЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
77
Константин Бычек
ЛВ
6
Максим Чех
ОП
17
Руслан Черненко
ЦП
10
Олег Слободян
АП
97
Олег Ильин
ПВ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Кудровка
73
Mykhailo Kulyk
ВР
1
Roman Lyopka
ВР
90
Ivan Mamrosenko
ЦЗ
23
Алексей Гусев
ЦЗ
17
Евгений Морозко
ЛВ
78
Валерий Рогозинский
ЛВ
14
Kyrylo Matveev
ЦП
21
Денис Нагнойный
АП
97
Anton Demchenko
ЦФ
77
Artem Liehostaiev
ЦФ
10
Oleksiy Lytovchenko
ЦФ
27
Олег Пушкарёв
ЦФ
Оболонь
23
Vadym Stashkiv
ВР
24
Егор Прокопенко
ЛЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
22
Oleksandr Feshchenko
ЦЗ
70
Korkh Kiril
ЦП
12
Oleksandr Kozlov
ЦП
23
Артем Кулаковский
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
42
Евгений Пасич
ПВ
13
Игорь Мединский
ПВ
11
Максим Грисьо
ПВ
69
O. Tovarchi
ЦФ
3-3-2-2
37
Яшков
91
Мельничук
17
39
Мачелюк
26
Лосенко
19
Думанюк
8
Сторчоус
20
Свитюха
10
Козак
24
Овусу
22
Векляк
3-3-1-3
1
Федоривский
50
32
37
Дубко
55
Суханов
6
Чех
5
Шевченко
17
Черненко
97
Ильин
10
Слободян
77
Бычек
20
Свитюха
17
Морозко
17
Морозко
20
Свитюха
8
Сторчоус
77
77
8
Сторчоус
24
Овусу
10
10
24
Овусу
55
Суханов
24
Прокопенко
24
Прокопенко
55
Суханов
77
Бычек
30
Нестеренко
30
Нестеренко
77
Бычек
50
42
Пасич
42
Пасич
50
5
Шевченко
13
Мединский
13
Мединский
5
Шевченко
17
Черненко
69
69
17
Черненко
Остались в запасе
Кудровка
Оболонь
73
Mykhailo Kulyk
ВР
1
Roman Lyopka
ВР
90
Ivan Mamrosenko
ЦЗ
23
Алексей Гусев
ЦЗ
14
Kyrylo Matveev
ЦП
21
Денис Нагнойный
АП
78
Валерий Рогозинский
ЛВ
97
Anton Demchenko
ЦФ
27
Олег Пушкарёв
ЦФ
Главный тренер
Василь Баранов
23
Vadym Stashkiv
ВР
5
Василий Курко
ЦЗ
22
Oleksandr Feshchenko
ЦЗ
70
Korkh Kiril
ЦП
12
Oleksandr Kozlov
ЦП
23
Артем Кулаковский
ЦП
11
Максим Грисьо
ПВ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Остались в запасе
73
Mykhailo Kulyk
ВР
1
Roman Lyopka
ВР
90
Ivan Mamrosenko
ЦЗ
23
Алексей Гусев
ЦЗ
14
Kyrylo Matveev
ЦП
21
Денис Нагнойный
АП
78
Валерий Рогозинский
ЛВ
97
Anton Demchenko
ЦФ
27
Олег Пушкарёв
ЦФ
Остались в запасе
23
Vadym Stashkiv
ВР
5
Василий Курко
ЦЗ
22
Oleksandr Feshchenko
ЦЗ
70
Korkh Kiril
ЦП
12
Oleksandr Kozlov
ЦП
23
Артем Кулаковский
ЦП
11
Максим Грисьо
ПВ
Главный тренер
Василь Баранов
Главный тренер
Валерий Иващенко
Статистика матча Кудровка - Оболонь
2
3
Всего ударов по воротам
4
14
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
1
10

Смотреть прямую трансляцию матча «Кудровка» против «Оболони, 11-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 октября в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кудровка» – «Оболонь»

«Кудровка» – «Оболонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Оболонь Кудровка
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