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  • «Пиза» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 октября 2025

«Пиза» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 октября 2025

30 октября 2025, 21:35
Пиза
30.10.2025, четверг, 22:45
Италия. Серия А, 9 тур
0 : 0
Завершен
Лацио
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пиза
1
Адриан Шемпер
ВР
3
Самуэле Ангори
ЛЗ
44
Daniel Denoon
ЦЗ
4
Антонио Караччоло
ЦЗ
5
Симоне Канестрелли
ЦЗ
10
Маттео Трамони
ЛВ
20
Михел Эбишер
ЦП
8
Мариуш Марин
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
27
Idrissa Toure
ЦФ
18
М'Бала Нзола
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
10
Маттиа Дзакканьи
(К) ЛВ
70
Тома Башич
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Пиза
12
Николас
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
27
Jeremy Kandje Mbambi
ЦЗ
21
Джованни Бонфанти
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
21
Исак Вурал
ЦП
16
Луи Буффон
ЦП
6
Мальте Хойхольт
ЦП
99
Лорран Перейра
АП
7
Эбенезер Акинсанмиро
АП
7
Мехди Лери
ПВ
32
Стефано Морео
ЦФ
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
19
Хенрик Мейстер
ЦФ
Лацио
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
4
Патрик
ЦЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
21
Реда Белахьян
ОП
15
Матиас Весино
ЦП
9
Педро
ПВ
14
Тижани Нослин
ПВ
4-3-1-2
1
Шемпер
3
Ангори
4
Караччоло
5
Канестрелли
44
20
Эбишер
8
Марин
7
Куадрадо
10
Трамони
18
Нзола
27
3-5-1-1
49
Проведель
77
Марушич
34
Хила
26
Романьоли
11
Исаксен
70
Башич
32
Катальди
6
Гендузи
3
Пеллегрини
10
Дзакканьи
22
Диа
44
33
Калабрези
33
Калабрези
44
8
Марин
7
Акинсанмиро
7
Акинсанмиро
8
Марин
10
Трамони
7
Лери
7
Лери
10
Трамони
7
Куадрадо
32
Морео
32
Морео
7
Куадрадо
34
Хила
25
Провстгор
25
Провстгор
34
Хила
3
Пеллегрини
29
Лаццари
29
Лаццари
3
Пеллегрини
70
Башич
15
Весино
15
Весино
70
Башич
22
Диа
9
Педро
9
Педро
22
Диа
11
Исаксен
14
Нослин
14
Нослин
11
Исаксен
Остались в запасе
Пиза
Лацио
12
Николас
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
27
Jeremy Kandje Mbambi
ЦЗ
21
Джованни Бонфанти
ЦЗ
21
Исак Вурал
ЦП
16
Луи Буффон
ЦП
6
Мальте Хойхольт
ЦП
99
Лорран Перейра
АП
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
19
Хенрик Мейстер
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
4
Патрик
ЦЗ
21
Реда Белахьян
ОП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
12
Николас
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
27
Jeremy Kandje Mbambi
ЦЗ
21
Джованни Бонфанти
ЦЗ
21
Исак Вурал
ЦП
16
Луи Буффон
ЦП
6
Мальте Хойхольт
ЦП
99
Лорран Перейра
АП
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
19
Хенрик Мейстер
ЦФ
Остались в запасе
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
4
Патрик
ЦЗ
21
Реда Белахьян
ОП
Главный тренер
Альберто Джилардино
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Пиза - Лацио
2
2
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
1
Нарушения
16
12
Офсайды
1
0
Количество передач
367
579
Сейвы
6
2
Точность передач %
79
87
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
0.93
0.48
xGP (предотвращенные голы)
0.25
0.25

Смотреть прямую трансляцию матча «Пиза» против «Лацио», 9-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 октября в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пиза» – «Лацио»

«Пиза» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Лацио Пиза
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