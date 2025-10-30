Составы команд
Пиза
Пиза
4-3-1-2
1
Шемпер
3
Ангори
4
Караччоло
5
Канестрелли
44
20
Эбишер
8
Марин
7
Куадрадо
10
Трамони
18
Нзола
27
3-5-1-1
49
Проведель
77
Марушич
34
Хила
26
Романьоли
11
Исаксен
70
Башич
32
Катальди
6
Гендузи
3
Пеллегрини
10
Дзакканьи
22
Диа
44
33
Калабрези
33
Калабрези
44
8
Марин
7
Акинсанмиро
7
Акинсанмиро
8
Марин
10
Трамони
7
Лери
7
Лери
10
Трамони
7
Куадрадо
32
Морео
32
Морео
7
Куадрадо
34
Хила
25
Провстгор
25
Провстгор
34
Хила
3
Пеллегрини
29
Лаццари
29
Лаццари
3
Пеллегрини
70
Башич
15
Весино
15
Весино
70
Башич
22
Диа
9
Педро
9
Педро
22
Диа
11
Исаксен
14
Нослин
14
Нослин
11
Исаксен
Остались в запасе
Пиза
Лацио
12
Николас
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
27
Jeremy Kandje Mbambi
ЦЗ
21
Джованни Бонфанти
ЦЗ
21
Исак Вурал
ЦП
16
Луи Буффон
ЦП
6
Мальте Хойхольт
ЦП
99
Лорран Перейра
АП
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
19
Хенрик Мейстер
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
4
Патрик
ЦЗ
21
Реда Белахьян
ОП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
12
Николас
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
27
Jeremy Kandje Mbambi
ЦЗ
21
Джованни Бонфанти
ЦЗ
21
Исак Вурал
ЦП
16
Луи Буффон
ЦП
6
Мальте Хойхольт
ЦП
99
Лорран Перейра
АП
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
19
Хенрик Мейстер
ЦФ
Остались в запасе
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
4
Патрик
ЦЗ
21
Реда Белахьян
ОП
Главный тренер
Альберто Джилардино
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Пиза - Лацио
2
2
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
1
Нарушения
16
12
Офсайды
1
0
Количество передач
367
579
Сейвы
6
2
Точность передач %
79
87
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
0.93
0.48
xGP (предотвращенные голы)
0.25
0.25
Смотреть прямую трансляцию матча «Пиза» против «Лацио», 9-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 октября в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пиза» – «Лацио»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»