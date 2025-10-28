Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Наср» против «Аль-Иттихада», 1/8 финала Кубка Короля на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 октября в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Наср» – «Аль-Иттихад»