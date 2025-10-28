28.10.2025, вторник, 21:00
Саудовская Аравия. Кубок Короля, 1/8 финала
Саудовская Аравия. Кубок Короля, 1/8 финала
1 : 2
Завершен
Статистика матча Аль-Наср - Аль-Иттихад
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Наср» против «Аль-Иттихада», 1/8 финала Кубка Короля на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 октября в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Наср» – «Аль-Иттихад»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»