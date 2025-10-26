26.10.2025, воскресенье, 19:00
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Украина. Премьер-лига, 10 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Динамо К
Динамо К
4-1-2-2-1
35
Нещерет
2
Вивчаренко
4
Попов
66
Тиаре
20
Караваев
6
Бражко
8
Пихаленок
29
Буяльский
22
Кабаев
7
Ярмоленко
16
Огундана
3-2-2-3
12
Кемкин
6
Конате
4
Виливальд
23
Дибанго
22
Араухо
18
Лин
20
Задерака
9
Твердохлеб
27
Юрчек
77
Мендоза
10
Парако
2
Вивчаренко
32
Михавко
32
Михавко
2
Вивчаренко
20
Караваев
18
Тымчик
18
Тымчик
20
Караваев
6
Бражко
91
Михайленко
91
Михайленко
6
Бражко
7
Ярмоленко
39
Герреро
39
Герреро
7
Ярмоленко
29
Буяльский
15
Рубчинский
15
Рубчинский
29
Буяльский
23
Дибанго
5
Бекавац
5
Бекавац
23
Дибанго
22
Араухо
8
Шевченко
8
Шевченко
22
Араухо
10
Парако
28
Майя
28
Майя
10
Парако
18
Лин
21
Каменский
21
Каменский
18
Лин
9
Твердохлеб
24
Мулик
24
Мулик
9
Твердохлеб
Остались в запасе
Динамо К
Кривбасс
74
Денис Игнатенко
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
14
Vasyl Burtnyk
ЦЗ
8
Александр Яцык
ЦП
77
Владислав Блэнуцэ
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
3
Карлос Рохас
ЦЗ
16
Тьяго Боржес
ЦЗ
7
José Flores
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Остались в запасе
74
Денис Игнатенко
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
14
Vasyl Burtnyk
ЦЗ
8
Александр Яцык
ЦП
77
Владислав Блэнуцэ
ЦФ
Остались в запасе
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
3
Карлос Рохас
ЦЗ
16
Тьяго Боржес
ЦЗ
7
José Flores
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Статистика матча Динамо К - Кривбасс
2
2
Всего ударов по воротам
15
6
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Киев против «Кривбасса, 10-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 октября в 19:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»