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  • «Динамо» Киев – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2025

«Динамо» Киев – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2025

26 октября 2025, 17:50
Динамо К
26.10.2025, воскресенье, 19:00
Украина. Премьер-лига, 10 тур
4 : 0
Завершен
Кривбасс
15' Д. Попов 25' А. Караваев 32' А. Ярмоленко 90+1' Э. Герреро
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
66
Алиу Тиаре
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
8
Александр Пихаленок
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
16
Шола Огундана
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Кривбасс
12
Александр Кемкин
ВР
23
Иван Дибанго
ЛЗ
6
Бакари Конате
ЦЗ
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
22
Андрус Араухо
ЦП
18
Бар Лин
ЦП
9
Егор Твердохлеб
АП
20
Максим Задерака
ПВ
10
Карлос Парако
ЦФ
77
Глейкер Мендоза
ЦФ
27
Ян Юрчек
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Динамо К
74
Денис Игнатенко
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
14
Vasyl Burtnyk
ЦЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
91
Николай Михайленко
ОП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
8
Александр Яцык
ЦП
77
Владислав Блэнуцэ
ЦФ
Кривбасс
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
3
Карлос Рохас
ЦЗ
16
Тьяго Боржес
ЦЗ
5
Анте Бекавац
ЦЗ
8
Ярослав Шевченко
ЦП
28
Джоэль Майя
ЦП
21
Александр Каменский
ЦП
24
Владимир Мулик
ЦФ
7
José Flores
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
4-1-2-2-1
35
Нещерет
2
Вивчаренко
4
Попов
66
Тиаре
20
Караваев
6
Бражко
8
Пихаленок
29
Буяльский
22
Кабаев
7
Ярмоленко
16
Огундана
3-2-2-3
12
Кемкин
6
Конате
4
Виливальд
23
Дибанго
22
Араухо
18
Лин
20
Задерака
9
Твердохлеб
27
Юрчек
77
Мендоза
10
Парако
2
Вивчаренко
32
Михавко
32
Михавко
2
Вивчаренко
20
Караваев
18
Тымчик
18
Тымчик
20
Караваев
6
Бражко
91
Михайленко
91
Михайленко
6
Бражко
7
Ярмоленко
39
Герреро
39
Герреро
7
Ярмоленко
29
Буяльский
15
Рубчинский
15
Рубчинский
29
Буяльский
23
Дибанго
5
Бекавац
5
Бекавац
23
Дибанго
22
Араухо
8
Шевченко
8
Шевченко
22
Араухо
10
Парако
28
Майя
28
Майя
10
Парако
18
Лин
21
Каменский
21
Каменский
18
Лин
9
Твердохлеб
24
Мулик
24
Мулик
9
Твердохлеб
Остались в запасе
Динамо К
Кривбасс
74
Денис Игнатенко
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
14
Vasyl Burtnyk
ЦЗ
8
Александр Яцык
ЦП
77
Владислав Блэнуцэ
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
3
Карлос Рохас
ЦЗ
16
Тьяго Боржес
ЦЗ
7
José Flores
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Остались в запасе
74
Денис Игнатенко
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
14
Vasyl Burtnyk
ЦЗ
8
Александр Яцык
ЦП
77
Владислав Блэнуцэ
ЦФ
Остались в запасе
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
3
Карлос Рохас
ЦЗ
16
Тьяго Боржес
ЦЗ
7
José Flores
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Статистика матча Динамо К - Кривбасс
2
2
Всего ударов по воротам
15
6
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Киев против «Кривбасса, 10-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 октября в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Киев – «Кривбасс»

«Динамо» Киев – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Кривбасс Динамо К
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