26.10.2025, воскресенье, 14:00
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Украина. Премьер-лига, 10 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Полтава
Полтава
4-3-1-2
13
19
Бужин
20
Мисюра
95
33
Веремиенко
44
Плахтырь
30
Куйович
7
8
Одарюк
88
14
Марусич
4-4-1-1
31
Пахолюк
4
Бондаренко
6
Бурда
3
Козик
16
Красники
99
Ррапай
20
Гагнидзе
9
Цуриков
75
Третьяков
70
Климчук
15
30
Куйович
39
Опанасенко
39
Опанасенко
30
Куйович
7
2
Кононов
2
Кононов
7
44
Плахтырь
99
Хахлев
99
Хахлев
44
Плахтырь
14
Марусич
24
Шаповалов
24
Шаповалов
14
Марусич
10
10
99
Ррапай
55
Теллес
55
Теллес
99
Ррапай
3
Козик
77
Понедельник
77
Понедельник
3
Козик
Гусол
10
10
Гусол
70
Климчук
27
Ойевуси
27
Ойевуси
70
Климчук
75
Третьяков
7
Алефиренко
7
Алефиренко
75
Третьяков
Остались в запасе
Полтава
Колос
96
Даниил Ермолов
ВР
1
Mykyta Minchev
ВР
12
A. Savenkov
ЦЗ
3
I. Khodulya
ЦЗ
11
A. Onishchenko
ЦП
Главный тренер
Владимир Сысенко
1
Дмитрий Мацапура
ВР
2
Zurab Rukhadze
ЦЗ
38
Артем Челядин
ОП
7
Александр Демченко
ОП
47
Daniil Denysenko
ЦП
14
Ибраим Кане
ЛВ
17
Антон Салабай
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Остались в запасе
96
Даниил Ермолов
ВР
1
Mykyta Minchev
ВР
12
A. Savenkov
ЦЗ
3
I. Khodulya
ЦЗ
11
A. Onishchenko
ЦП
Остались в запасе
1
Дмитрий Мацапура
ВР
2
Zurab Rukhadze
ЦЗ
38
Артем Челядин
ОП
7
Александр Демченко
ОП
47
Daniil Denysenko
ЦП
14
Ибраим Кане
ЛВ
17
Антон Салабай
ЦФ
Главный тренер
Владимир Сысенко
Главный тренер
Руслан Костышин
Статистика матча Полтава - Колос
3
Всего ударов по воротам
4
11
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
3
7
Смотреть прямую трансляцию матча «Полтава» против «Колоса, 10-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 октября в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Полтава» – «Колос»
- Матч можно посмотреть в сервисе «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»