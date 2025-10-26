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  • «Полтава» – «Колос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2025

«Полтава» – «Колос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2025

26 октября 2025, 12:50
Полтава
26.10.2025, воскресенье, 14:00
Украина. Премьер-лига, 10 тур
2 : 2
Завершен
Колос
5' В. Одарюк 70' Н. Бужин
66' М. Ойевуси 77' Э. Теллес (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Полтава
13
Valeriy Voskonyan
ВР
19
Николай Бужин
ЦЗ
33
Олег Веремиенко
ЦЗ
20
Евгений Мисюра
ЦЗ
95
I. Kotsyumaka
ЦЗ
44
Дмитрий Плахтырь
ЦП
30
Эмин Куйович
ЦП
7
D. Galenkov
ЦП
8
Владимир Одарюк
ПВ
14
Максим Марусич
ЦФ
88
Oleksandr Vivdych
ЦФ
Главный тренер
Владимир Сысенко
Колос
31
Иван Пахолюк
ВР
16
Илир Красники
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
3
Эдуард Козик
ЦЗ
70
Юрий Климчук
ЛВ
75
Максим Третьяков
ЦП
99
Ариналдо Ррапай
ЦП
20
Ника Гагнидзе
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
15
Artem Husol
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Полтава
96
Даниил Ермолов
ВР
1
Mykyta Minchev
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
12
A. Savenkov
ЦЗ
3
I. Khodulya
ЦЗ
2
Никита Кононов
ПЗ
99
Алексей Хахлев
ЦП
24
Святослав Шаповалов
ЦП
11
A. Onishchenko
ЦП
10
Y. Streltsov
ЦФ
Колос
1
Дмитрий Мацапура
ВР
2
Zurab Rukhadze
ЦЗ
14
Ибраим Кане
ЛВ
38
Артем Челядин
ОП
7
Александр Демченко
ОП
47
Daniil Denysenko
ЦП
55
Элиас Теллес
ЦП
77
Андрей Понедельник
ПВ
17
Антон Салабай
ЦФ
10
A. Krasniqi
ЦФ
27
Матиас Ойевуси
ЦФ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
4-3-1-2
13
19
Бужин
20
Мисюра
95
33
Веремиенко
44
Плахтырь
30
Куйович
7
8
Одарюк
88
14
Марусич
4-4-1-1
31
Пахолюк
4
Бондаренко
6
Бурда
3
Козик
16
Красники
99
Ррапай
20
Гагнидзе
9
Цуриков
75
Третьяков
70
Климчук
15
30
Куйович
39
Опанасенко
39
Опанасенко
30
Куйович
7
2
Кононов
2
Кононов
7
44
Плахтырь
99
Хахлев
99
Хахлев
44
Плахтырь
14
Марусич
24
Шаповалов
24
Шаповалов
14
Марусич
10
10
99
Ррапай
55
Теллес
55
Теллес
99
Ррапай
3
Козик
77
Понедельник
77
Понедельник
3
Козик
Гусол
10
10
Гусол
70
Климчук
27
Ойевуси
27
Ойевуси
70
Климчук
75
Третьяков
7
Алефиренко
7
Алефиренко
75
Третьяков
Остались в запасе
Полтава
Колос
96
Даниил Ермолов
ВР
1
Mykyta Minchev
ВР
12
A. Savenkov
ЦЗ
3
I. Khodulya
ЦЗ
11
A. Onishchenko
ЦП
Главный тренер
Владимир Сысенко
1
Дмитрий Мацапура
ВР
2
Zurab Rukhadze
ЦЗ
38
Артем Челядин
ОП
7
Александр Демченко
ОП
47
Daniil Denysenko
ЦП
14
Ибраим Кане
ЛВ
17
Антон Салабай
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Остались в запасе
96
Даниил Ермолов
ВР
1
Mykyta Minchev
ВР
12
A. Savenkov
ЦЗ
3
I. Khodulya
ЦЗ
11
A. Onishchenko
ЦП
Остались в запасе
1
Дмитрий Мацапура
ВР
2
Zurab Rukhadze
ЦЗ
38
Артем Челядин
ОП
7
Александр Демченко
ОП
47
Daniil Denysenko
ЦП
14
Ибраим Кане
ЛВ
17
Антон Салабай
ЦФ
Главный тренер
Владимир Сысенко
Главный тренер
Руслан Костышин
Статистика матча Полтава - Колос
3
Всего ударов по воротам
4
11
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
3
7

Смотреть прямую трансляцию матча «Полтава» против «Колоса, 10-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 октября в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Полтава» – «Колос»

«Полтава» – «Колос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Колос Полтава
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