26.10.2025, воскресенье, 13:00
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Улытау
3-2-2-1-2
1
Непогодов
15
Пайович
4
Сламбеков
19
Каррильо
4
Кейлер
28
Бугулов
8
Вачиберадзе
10
Таубай
7
Киси
70
Митрофанов
17
Молдакараев
1-1-2-3-3
44
Устименко
33
6
Эдедем
21
Жагоров
10
Мосиашвили
17
Умаров
10
Галым
17
Зуев
15
Вукчевич
7
17
Чесноков
19
Каррильо
4
Чалкин
4
Чалкин
19
Каррильо
10
Таубай
6
Нурсултанов
6
Нурсултанов
10
Таубай
8
Вачиберадзе
30
30
8
Вачиберадзе
7
Киси
28
Юсов
28
Юсов
7
Киси
17
Умаров
16
Брага
16
Брага
17
Умаров
Остались в запасе
Улытау
Тобол
35
Станислав Павлов
ВР
40
Станислав Щербаков
ВР
77
Магжан Шауымбай
ЦП
14
Ахмет Тулеев
ЦП
17
Багдат Данияров
ЦФ
Главный тренер
Нуркен Мазбаев
4
N. Cavnic
ЦЗ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ОП
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
Остались в запасе
35
Станислав Павлов
ВР
40
Станислав Щербаков
ВР
77
Магжан Шауымбай
ЦП
14
Ахмет Тулеев
ЦП
17
Багдат Данияров
ЦФ
Остались в запасе
4
N. Cavnic
ЦЗ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ОП
Главный тренер
Нуркен Мазбаев
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
Статистика матча Улытау - Тобол
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Улытау» против «Тобола», 26-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 октября в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Улытау» – «Тобол»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»