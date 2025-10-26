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  • «Улытау» – «Тобол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2025

«Улытау» – «Тобол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2025

26 октября 2025, 11:50
Улытау
26.10.2025, воскресенье, 13:00
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
2 : 2
Завершен
Тобол
39' Й. Пайович 79' Б. Вачиберадзе
33' H. Devens 84' Б. Галым
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Улытау
1
Дмитрий Непогодов
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
15
Йован Пайович
ЦЗ
4
Демият Сламбеков
ЦЗ
19
Хосе Каррильо
ЦЗ
7
Котаро Киси
ЛВ
8
Бека Вачиберадзе
ЦП
10
Абзал Таубай
ЦП
17
Жасулан Молдакараев
ЦФ
70
Денис Митрофанов
ЦФ
Главный тренер
Нуркен Мазбаев
Тобол
44
Данил Устименко
ВР
33
Ivan Pivovarov
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
6
Эссьен Эдедем
ОП
21
Наурызбек Жагоров
ЦП
10
Цотне Мосиашвили
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
17
Ислам Чесноков
ПВ
17
Шахбоз Умаров
ПВ
7
Henrique Devens
ЦФ
15
Марко Вукчевич
ЦФ
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
Улытау
35
Станислав Павлов
ВР
40
Станислав Щербаков
ВР
4
Максим Чалкин
ЦЗ
6
Куандык Нурсултанов
ЦП
30
P. Marakvelidze
ЦП
77
Магжан Шауымбай
ЦП
14
Ахмет Тулеев
ЦП
17
Багдат Данияров
ЦФ
28
Дмитрий Юсов
ЦФ
Тобол
4
N. Cavnic
ЦЗ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ОП
16
Виктор Брага
ЦП
3-2-2-1-2
1
Непогодов
15
Пайович
4
Сламбеков
19
Каррильо
4
Кейлер
28
Бугулов
8
Вачиберадзе
10
Таубай
7
Киси
70
Митрофанов
17
Молдакараев
1-1-2-3-3
44
Устименко
33
6
Эдедем
21
Жагоров
10
Мосиашвили
17
Умаров
10
Галым
17
Зуев
15
Вукчевич
7
17
Чесноков
19
Каррильо
4
Чалкин
4
Чалкин
19
Каррильо
10
Таубай
6
Нурсултанов
6
Нурсултанов
10
Таубай
8
Вачиберадзе
30
30
8
Вачиберадзе
7
Киси
28
Юсов
28
Юсов
7
Киси
17
Умаров
16
Брага
16
Брага
17
Умаров
Остались в запасе
Улытау
Тобол
35
Станислав Павлов
ВР
40
Станислав Щербаков
ВР
77
Магжан Шауымбай
ЦП
14
Ахмет Тулеев
ЦП
17
Багдат Данияров
ЦФ
Главный тренер
Нуркен Мазбаев
4
N. Cavnic
ЦЗ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ОП
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
Остались в запасе
35
Станислав Павлов
ВР
40
Станислав Щербаков
ВР
77
Магжан Шауымбай
ЦП
14
Ахмет Тулеев
ЦП
17
Багдат Данияров
ЦФ
Остались в запасе
4
N. Cavnic
ЦЗ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ОП
Главный тренер
Нуркен Мазбаев
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
Статистика матча Улытау - Тобол
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Улытау» против «Тобола», 26-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 октября в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Улытау» – «Тобол»

«Улытау» – «Тобол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Тобол Улытау
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