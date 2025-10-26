26.10.2025, воскресенье, 13:00
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Актобе
Актобе
3-1-2-2-2
1
Трофимец
31
Танжариков
4
Кусяпов
2
Скворцов
18
Корзун
20
Жуков
4
Уче
18
Жан
12
Думбуя
7
Соса
11
Шушеначев
2-4-3
1
Шайзада
25
Малый
5
Антич
22
Астанов
16
Кэпэцынэ
11
Вакулко
23
Халматов
10
Имнадзе
10
Астанов
7
Паулину
31
Танжариков
6
Касым
6
Касым
31
Танжариков
12
Думбуя
19
Омиртаев
19
Омиртаев
12
Думбуя
20
Жуков
22
Сейдахмет
22
Сейдахмет
20
Жуков
11
Шушеначев
18
Швырев
18
Швырев
11
Шушеначев
7
Паулину
9
Наумец
9
Наумец
7
Паулину
Остались в запасе
Актобе
Ордабасы
25
Андрей Влад
ВР
52
Sayatkhan Kusainov
ВР
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
4
Марио Рабиу
ОП
47
Данияр Усенов
ЦП
10
Идрис Умаев
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
1
Думитру Челядник
ВР
15
Жасулан Амир
ЦЗ
3
Alan Carlos
ЦЗ
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
Главный тренер
Андрей Мартин
Остались в запасе
25
Андрей Влад
ВР
52
Sayatkhan Kusainov
ВР
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
4
Марио Рабиу
ОП
47
Данияр Усенов
ЦП
10
Идрис Умаев
ЦФ
Остались в запасе
1
Думитру Челядник
ВР
15
Жасулан Амир
ЦЗ
3
Alan Carlos
ЦЗ
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Главный тренер
Андрей Мартин
Статистика матча Актобе - Ордабасы
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Актобе» против «Ордабасы», 26-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 октября в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Актобе» – «Ордабасы»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»