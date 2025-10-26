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  • «Актобе» – «Ордабасы»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2025

«Актобе» – «Ордабасы»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2025

26 октября 2025, 11:50
Актобе
26.10.2025, воскресенье, 13:00
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
2 : 2
Завершен
Ордабасы
50' А. Шушеначев 77' А. Шушеначев
45+3' Э. Астанов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Актобе
1
Игорь Трофимец
ВР
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
18
Хайро Жан
ЛВ
18
Никита Корзун
ОП
20
Георгий Жуков
ЦП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
12
Амаду Думбуя
ПВ
11
Артур Шушеначев
ЦФ
7
Даниэль Соса
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Ордабасы
1
Бекхан Шайзада
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
25
Сергей Малый
ЦЗ
10
Лука Имнадзе
ЛВ
10
Эльхан Астанов
ЛВ
7
Жоау Паулину
ЛВ
23
Муроджон Халматов
ЦП
16
Михай Кэпэцынэ
ЦП
11
Юрий Вакулко
ЦП
22
Султанбек Астанов
ПП
Главный тренер
Андрей Мартин
Актобе
25
Андрей Влад
ВР
52
Sayatkhan Kusainov
ВР
6
Алибек Касым
ЦЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
4
Марио Рабиу
ОП
47
Данияр Усенов
ЦП
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
10
Идрис Умаев
ЦФ
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
Ордабасы
1
Думитру Челядник
ВР
15
Жасулан Амир
ЦЗ
3
Alan Carlos
ЦЗ
9
Владислав Наумец
ЛВ
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Трофимец
31
Танжариков
4
Кусяпов
2
Скворцов
18
Корзун
20
Жуков
4
Уче
18
Жан
12
Думбуя
7
Соса
11
Шушеначев
2-4-3
1
Шайзада
25
Малый
5
Антич
22
Астанов
16
Кэпэцынэ
11
Вакулко
23
Халматов
10
Имнадзе
10
Астанов
7
Паулину
31
Танжариков
6
Касым
6
Касым
31
Танжариков
12
Думбуя
19
Омиртаев
19
Омиртаев
12
Думбуя
20
Жуков
22
Сейдахмет
22
Сейдахмет
20
Жуков
11
Шушеначев
18
Швырев
18
Швырев
11
Шушеначев
7
Паулину
9
Наумец
9
Наумец
7
Паулину
Остались в запасе
Актобе
Ордабасы
25
Андрей Влад
ВР
52
Sayatkhan Kusainov
ВР
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
4
Марио Рабиу
ОП
47
Данияр Усенов
ЦП
10
Идрис Умаев
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
1
Думитру Челядник
ВР
15
Жасулан Амир
ЦЗ
3
Alan Carlos
ЦЗ
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
Главный тренер
Андрей Мартин
Остались в запасе
25
Андрей Влад
ВР
52
Sayatkhan Kusainov
ВР
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
4
Марио Рабиу
ОП
47
Данияр Усенов
ЦП
10
Идрис Умаев
ЦФ
Остались в запасе
1
Думитру Челядник
ВР
15
Жасулан Амир
ЦЗ
3
Alan Carlos
ЦЗ
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Главный тренер
Андрей Мартин
Статистика матча Актобе - Ордабасы
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Актобе» против «Ордабасы», 26-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 октября в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Актобе» – «Ордабасы»

«Актобе» – «Ордабасы»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Ордабасы Актобе
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