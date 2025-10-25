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  • «Оболонь» – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2025

«Оболонь» – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2025

25 октября 2025, 16:50
Оболонь
25.10.2025, суббота, 18:00
Украина. Премьер-лига, 10 тур
0 : 4
Завершен
Полесье
31' А. Андриевский 39' В. Велетень 51' С. Чоботенко 73' Н. Гайдучик
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оболонь
1
Назарий Федоривский
ВР
5
Евгений Шевченко
ЛЗ
24
Егор Прокопенко
ЛЗ
50
Dmytro Semenov
ЦЗ
37
Валерий Дубко
ЦЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
5
Владислав Приймак
ОП
6
Максим Чех
ОП
97
Олег Ильин
ПВ
9
Денис Устименко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Полесье
23
Евгений Волынец
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
5
Эдуард Сарапий
ОП
19
Владимир Шепелев
ЦП
6
Borel Tomandzoto
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
10
Владислав Велетень
ПВ
9
Александр Филиппов
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Оболонь
35
Vitaliy Chebotaryov
ВР
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
22
Oleksandr Feshchenko
ЦЗ
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
77
Константин Бычек
ЛВ
23
Артем Кулаковский
ЦП
12
Oleksandr Kozlov
ЦП
17
Руслан Черненко
ЦП
10
Олег Слободян
АП
42
Евгений Пасич
ПВ
11
Максим Грисьо
ПВ
13
Игорь Мединский
ПВ
Полесье
1
Олег Кудрик
ВР
1
Георгий Бущан
ВР
55
Борис Крушинский
ЦЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
30
Томер Йосефи
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
8
Руслан Бабенко
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
7
Александр Назаренко
ПВ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
19
Андре Гонсалвеш
ЦФ
3-4-1-1
1
Федоривский
50
37
Дубко
5
Курко
24
Прокопенко
5
Приймак
6
Чех
55
Суханов
97
Ильин
9
Устименко
3-1-3-2-1
23
Волынец
4
Кравченко
44
Чоботенко
15
Михайличенко
5
Сарапий
19
Шепелев
6
18
Андриевский
10
Велетень
45
Брагару
9
Филиппов
5
Курко
23
Кулаковский
23
Кулаковский
5
Курко
12
12
6
Чех
17
Черненко
17
Черненко
6
Чех
9
Устименко
77
Бычек
77
Бычек
9
Устименко
55
Суханов
42
Пасич
42
Пасич
55
Суханов
4
Кравченко
2
Хадрой
2
Хадрой
4
Кравченко
10
Велетень
30
Йосефи
30
Йосефи
10
Велетень
18
Андриевский
6
Коста
6
Коста
18
Андриевский
19
Шепелев
7
Назаренко
7
Назаренко
19
Шепелев
9
Филиппов
89
Гайдучик
89
Гайдучик
9
Филиппов
Остались в запасе
Оболонь
Полесье
35
Vitaliy Chebotaryov
ВР
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
22
Oleksandr Feshchenko
ЦЗ
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
10
Олег Слободян
АП
11
Максим Грисьо
ПВ
13
Игорь Мединский
ПВ
Главный тренер
Валерий Иващенко
1
Олег Кудрик
ВР
1
Георгий Бущан
ВР
55
Борис Крушинский
ЦЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
8
Руслан Бабенко
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
19
Андре Гонсалвеш
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Остались в запасе
35
Vitaliy Chebotaryov
ВР
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
22
Oleksandr Feshchenko
ЦЗ
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
10
Олег Слободян
АП
11
Максим Грисьо
ПВ
13
Игорь Мединский
ПВ
Остались в запасе
1
Олег Кудрик
ВР
1
Георгий Бущан
ВР
55
Борис Крушинский
ЦЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
8
Руслан Бабенко
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
19
Андре Гонсалвеш
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Главный тренер
Руслан Ротань
Статистика матча Оболонь - Полесье
2
Всего ударов по воротам
7
11
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
ВАР
0
1
Угловые удары
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Оболонь» против «Полесья, 10-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 октября в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оболонь» – «Полесье»

«Оболонь» – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Полесье Оболонь
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