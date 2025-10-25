25.10.2025, суббота, 18:00
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Украина. Премьер-лига, 10 тур
0 : 4
Завершен
Составы команд
Оболонь
Оболонь
3-4-1-1
1
Федоривский
50
37
Дубко
5
Курко
24
Прокопенко
5
Приймак
6
Чех
55
Суханов
97
Ильин
9
Устименко
3-1-3-2-1
23
Волынец
4
Кравченко
44
Чоботенко
15
Михайличенко
5
Сарапий
19
Шепелев
6
18
Андриевский
10
Велетень
45
Брагару
9
Филиппов
5
Курко
23
Кулаковский
23
Кулаковский
5
Курко
12
12
6
Чех
17
Черненко
17
Черненко
6
Чех
9
Устименко
77
Бычек
77
Бычек
9
Устименко
55
Суханов
42
Пасич
42
Пасич
55
Суханов
4
Кравченко
2
Хадрой
2
Хадрой
4
Кравченко
10
Велетень
30
Йосефи
30
Йосефи
10
Велетень
18
Андриевский
6
Коста
6
Коста
18
Андриевский
19
Шепелев
7
Назаренко
7
Назаренко
19
Шепелев
9
Филиппов
89
Гайдучик
89
Гайдучик
9
Филиппов
Остались в запасе
Оболонь
Полесье
35
Vitaliy Chebotaryov
ВР
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
22
Oleksandr Feshchenko
ЦЗ
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
10
Олег Слободян
АП
11
Максим Грисьо
ПВ
13
Игорь Мединский
ПВ
Главный тренер
Валерий Иващенко
1
Олег Кудрик
ВР
1
Георгий Бущан
ВР
55
Борис Крушинский
ЦЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
8
Руслан Бабенко
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
19
Андре Гонсалвеш
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Остались в запасе
35
Vitaliy Chebotaryov
ВР
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
22
Oleksandr Feshchenko
ЦЗ
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
10
Олег Слободян
АП
11
Максим Грисьо
ПВ
13
Игорь Мединский
ПВ
Остались в запасе
1
Олег Кудрик
ВР
1
Георгий Бущан
ВР
55
Борис Крушинский
ЦЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
8
Руслан Бабенко
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
19
Андре Гонсалвеш
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Главный тренер
Руслан Ротань
Статистика матча Оболонь - Полесье
2
Всего ударов по воротам
7
11
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
ВАР
0
1
Угловые удары
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Оболонь» против «Полесья, 10-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 октября в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оболонь» – «Полесье»
- Матч можно посмотреть в сервисе «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»