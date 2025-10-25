25.10.2025, суббота, 16:00
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Славия-Мозырь
Славия-Мозырь
4-2-1-2-1
41
Плотников
12
Иванов
44
Луцевич
18
Мельников
22
Лукашов
9
Батищев
10
Сазончик
7
Иванов
49
Джигеро
13
Полоз
31
Соловей
4-1-3-2
1
Белов
19
Кучинский
11
27
Шамурзаев
20
Садовничий
47
Козлов
32
Павлюковец
15
Евдокимов
24
Якимов
9
Пушняков
7
Клочков
10
Сазончик
14
Давыдов
14
Давыдов
10
Сазончик
13
Полоз
74
Сачковский
74
Сачковский
13
Полоз
9
Батищев
30
Лихтин
30
Лихтин
9
Батищев
44
Луцевич
65
Гулько
65
Гулько
44
Луцевич
9
Пушняков
28
Левченко
28
Левченко
9
Пушняков
11
88
Савицкий
88
Савицкий
11
46
Легчилин
46
Легчилин
7
Клочков
17
Зубович
17
Зубович
7
Клочков
32
Павлюковец
18
Кравцов
18
Кравцов
32
Павлюковец
Остались в запасе
Славия-Мозырь
Неман
1
Константин Веретынский
ВР
16
Денис Шелихов
ВР
6
Юлий Кузнецов
ОП
17
Кирилл Черноок
АП
17
Павел Котляров
ЛВ
Главный тренер
Иван Биончик
1
Артур Малиевский
ВР
14
Timur Minets
ЦП
30
Валон Ахмеди
ЦП
44
Ivan Kontsevoy
ЦП
59
A. Devyaten
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Остались в запасе
1
Константин Веретынский
ВР
16
Денис Шелихов
ВР
6
Юлий Кузнецов
ОП
17
Кирилл Черноок
АП
17
Павел Котляров
ЛВ
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
14
Timur Minets
ЦП
30
Валон Ахмеди
ЦП
44
Ivan Kontsevoy
ЦП
59
A. Devyaten
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча Славия-Мозырь - Неман
2
1
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Славия-Мозырь» против «Немана», 26-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 октября в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Славия-Мозырь» – «Неман»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»