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  • «Славия-Мозырь» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2025

«Славия-Мозырь» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2025

25 октября 2025, 14:50
Славия-Мозырь
25.10.2025, суббота, 16:00
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
2 : 1
Завершен
Неман
36' А. Иванов 90+1' М. Сачковский
6' А. Якимов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия-Мозырь
41
Максим Плотников
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
44
Терентий Луцевич
ЦЗ
18
Никита Мельников
ЦЗ
22
Антон Лукашов
ПЗ
49
Александр Джигеро
ЛВ
9
Александр Батищев
ОП
10
Сергей Сазончик
ОП
7
Николай Иванов
ЦП
13
Владислав Полоз
ПВ
31
Андрей Соловей
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Неман
1
Максим Белов
ВР
20
Иван Садовничий
ЦЗ
11
Yuriy Gavrilov
ЦЗ
27
Амантур Шамурзаев
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
47
Михаил Козлов
ОП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
15
Олег Евдокимов
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
9
Сергей Пушняков
АП
7
Юрий Клочков
АП
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Славия-Мозырь
1
Константин Веретынский
ВР
16
Денис Шелихов
ВР
14
Владислав Давыдов
ЛЗ
17
Павел Котляров
ЛВ
74
Михаил Сачковский
ОП
30
Виталий Лихтин
ОП
6
Юлий Кузнецов
ОП
17
Кирилл Черноок
АП
65
Иван Гулько
ЦФ
Неман
1
Артур Малиевский
ВР
28
Богдан Левченко
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
46
Алексей Легчилин
ЦП
14
Timur Minets
ЦП
30
Валон Ахмеди
ЦП
44
Ivan Kontsevoy
ЦП
59
A. Devyaten
ЦФ
17
Егор Зубович
ЦФ
18
Максим Кравцов
ЦФ
4-2-1-2-1
41
Плотников
12
Иванов
44
Луцевич
18
Мельников
22
Лукашов
9
Батищев
10
Сазончик
7
Иванов
49
Джигеро
13
Полоз
31
Соловей
4-1-3-2
1
Белов
19
Кучинский
11
27
Шамурзаев
20
Садовничий
47
Козлов
32
Павлюковец
15
Евдокимов
24
Якимов
9
Пушняков
7
Клочков
10
Сазончик
14
Давыдов
14
Давыдов
10
Сазончик
13
Полоз
74
Сачковский
74
Сачковский
13
Полоз
9
Батищев
30
Лихтин
30
Лихтин
9
Батищев
44
Луцевич
65
Гулько
65
Гулько
44
Луцевич
9
Пушняков
28
Левченко
28
Левченко
9
Пушняков
11
88
Савицкий
88
Савицкий
11
46
Легчилин
46
Легчилин
7
Клочков
17
Зубович
17
Зубович
7
Клочков
32
Павлюковец
18
Кравцов
18
Кравцов
32
Павлюковец
Остались в запасе
Славия-Мозырь
Неман
1
Константин Веретынский
ВР
16
Денис Шелихов
ВР
6
Юлий Кузнецов
ОП
17
Кирилл Черноок
АП
17
Павел Котляров
ЛВ
Главный тренер
Иван Биончик
1
Артур Малиевский
ВР
14
Timur Minets
ЦП
30
Валон Ахмеди
ЦП
44
Ivan Kontsevoy
ЦП
59
A. Devyaten
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Остались в запасе
1
Константин Веретынский
ВР
16
Денис Шелихов
ВР
6
Юлий Кузнецов
ОП
17
Кирилл Черноок
АП
17
Павел Котляров
ЛВ
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
14
Timur Minets
ЦП
30
Валон Ахмеди
ЦП
44
Ivan Kontsevoy
ЦП
59
A. Devyaten
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча Славия-Мозырь - Неман
2
1
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Славия-Мозырь» против «Немана», 26-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 октября в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Славия-Мозырь» – «Неман»

«Славия-Мозырь» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Неман Славия-Мозырь
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