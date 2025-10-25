25.10.2025, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
Германия. Бундеслига, 8 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Боруссия М
Боруссия М
3-1-3-2-1
1
Николас
25
Нец
30
Эльведи
14
Дикс
16
Энгельхардт
17
Кастроп
16
Сандер
20
Райц
7
Штегер
9
Онора
9
Табакович
3-1-1-3-2
40
Урбиг
23
Боэ
3
Мин-Джэ
2
Упамекано
6
Киммих
27
Горецка
17
Олисе
34
Бишоф
14
Диас
9
Кейн
11
Джексон
25
Нец
26
Ульрих
26
Ульрих
25
Нец
9
Онора
29
Скалли
29
Скалли
9
Онора
20
Райц
29
Фрауло
29
Фрауло
20
Райц
7
Штегер
10
Рейна
10
Рейна
7
Штегер
9
Табакович
18
Мачино
18
Мачино
9
Табакович
23
Боэ
22
Геррейру
22
Геррейру
23
Боэ
34
Бишоф
44
Станишич
44
Станишич
34
Бишоф
2
Упамекано
27
Лаймер
27
Лаймер
2
Упамекано
14
Диас
7
Карл
7
Карл
14
Диас
11
Джексон
7
Гнабри
7
Гнабри
11
Джексон
Остались в запасе
Боруссия М
Бавария
1
Йонас Омлин
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
27
Jan Urbich
ЦФ
Главный тренер
Ойген Полански
1
Мануэль Нойер
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
45
Александар Павлович
ОП
27
Уисдом Майк
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
1
Йонас Омлин
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
27
Jan Urbich
ЦФ
Остались в запасе
1
Мануэль Нойер
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
45
Александар Павлович
ОП
27
Уисдом Майк
ЦФ
Главный тренер
Ойген Полански
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Боруссия М - Бавария
1
1
3
Всего ударов по воротам
1
27
Удары в створ
0
11
Владение мячом %
17
83
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
1
8
Нарушения
6
9
Офсайды
1
1
Количество передач
186
897
Сейвы
7
0
Точность передач %
62
94
Удары мимо ворот
1
8
Блокированные удары
0
8
Удары из пределов штрафной
1
16
Удары из-за пределов штрафной
0
11
xG (ожидаемые голы)
0.79
3.97
Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Менхенгладбах против «Баварии», 8-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 октября в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Менхенгладбах – «Бавария»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»