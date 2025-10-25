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  • «Боруссия» Менхенгладбах – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2025

«Боруссия» Менхенгладбах – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2025

25 октября 2025, 15:20
Боруссия М
25.10.2025, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
0 : 3
Завершен
Бавария
64' Й. Киммих 69' Р. Геррейру 81' Л. Карл
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Мориц Николас
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
14
Кевин Дикс
ПЗ
16
Янник Энгельхардт
ОП
17
Йенс Кастроп
ЦП
16
Филипп Сандер
ЦП
20
Рокко Райц
(К) ЦП
7
Кевин Штегер
АП
9
Франк Онора
ПВ
9
Харис Табакович
ЦФ
Главный тренер
Ойген Полански
Бавария
40
Йонас Урбиг
ВР
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
6
Йозуа Киммих
(К) ОП
27
Леон Горецка
ЦП
34
Том Бишоф
АП
11
Николас Джексон
ПВ
17
Майкл Олисе
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Боруссия М
1
Йонас Омлин
ВР
26
Лукас Ульрих
ЛЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
29
Оскар Фрауло
ЦП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
27
Jan Urbich
ЦФ
18
Шуто Мачино
ЦФ
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
45
Александар Павлович
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
7
Леннарт Карл
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
27
Уисдом Майк
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Николас
25
Нец
30
Эльведи
14
Дикс
16
Энгельхардт
17
Кастроп
16
Сандер
20
Райц
7
Штегер
9
Онора
9
Табакович
3-1-1-3-2
40
Урбиг
23
Боэ
3
Мин-Джэ
2
Упамекано
6
Киммих
27
Горецка
17
Олисе
34
Бишоф
14
Диас
9
Кейн
11
Джексон
25
Нец
26
Ульрих
26
Ульрих
25
Нец
9
Онора
29
Скалли
29
Скалли
9
Онора
20
Райц
29
Фрауло
29
Фрауло
20
Райц
7
Штегер
10
Рейна
10
Рейна
7
Штегер
9
Табакович
18
Мачино
18
Мачино
9
Табакович
23
Боэ
22
Геррейру
22
Геррейру
23
Боэ
34
Бишоф
44
Станишич
44
Станишич
34
Бишоф
2
Упамекано
27
Лаймер
27
Лаймер
2
Упамекано
14
Диас
7
Карл
7
Карл
14
Диас
11
Джексон
7
Гнабри
7
Гнабри
11
Джексон
Остались в запасе
Боруссия М
Бавария
1
Йонас Омлин
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
27
Jan Urbich
ЦФ
Главный тренер
Ойген Полански
1
Мануэль Нойер
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
45
Александар Павлович
ОП
27
Уисдом Майк
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
1
Йонас Омлин
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
27
Jan Urbich
ЦФ
Остались в запасе
1
Мануэль Нойер
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
45
Александар Павлович
ОП
27
Уисдом Майк
ЦФ
Главный тренер
Ойген Полански
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Боруссия М - Бавария
1
1
3
Всего ударов по воротам
1
27
Удары в створ
0
11
Владение мячом %
17
83
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
1
8
Нарушения
6
9
Офсайды
1
1
Количество передач
186
897
Сейвы
7
0
Точность передач %
62
94
Удары мимо ворот
1
8
Блокированные удары
0
8
Удары из пределов штрафной
1
16
Удары из-за пределов штрафной
0
11
xG (ожидаемые голы)
0.79
3.97

Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Менхенгладбах против «Баварии», 8-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 октября в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Менхенгладбах – «Бавария»

«Боруссия» Менхенгладбах – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Бавария Боруссия М
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