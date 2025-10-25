25.10.2025, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
Германия. Бундеслига, 8 тур
0 : 6
Завершен
Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
3-1-2-3-1
1
Дамен
13
Яннулис
40
Бэнкс
5
Матсима
18
Якич
4
Массенго
32
Ридер
11
Саад
20
Клод-Морис
30
Каде
19
Фельхауэр
4-2-2-2
25
Гулачи
17
Баку
4
Орбан
23
Люкеба
22
Раум
8
Уэдраого
13
Зайвальд
21
Баумгартнер
7
Нуса
25
Диоманде
40
Ромуло
30
Каде
14
Вольф
14
Вольф
30
Каде
13
Яннулис
37
Реджбечай
37
Реджбечай
13
Яннулис
32
Ридер
17
Гарби
17
Гарби
32
Ридер
20
Клод-Морис
7
Дардари
7
Дардари
20
Клод-Морис
11
Саад
9
Тиц
9
Тиц
11
Саад
4
Орбан
3
Битшиабу
3
Битшиабу
4
Орбан
21
Баумгартнер
21
Шлагер
21
Шлагер
21
Баумгартнер
8
Уэдраого
10
Максимович
10
Максимович
8
Уэдраого
25
Диоманде
27
Гомис
27
Гомис
25
Диоманде
40
Ромуло
40
Хардер
40
Хардер
40
Ромуло
Остались в запасе
Аугсбург
РБ Лейпциг
22
Недилько Лабрович
ВР
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
99
Самуэль Эссенде
ЦФ
Главный тренер
Сандро Вагнер
26
Мартен Вандевордт
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
6
Эзекиль Банзузи
ЦП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
Главный тренер
Оле Вернер
Остались в запасе
22
Недилько Лабрович
ВР
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
99
Самуэль Эссенде
ЦФ
Остались в запасе
26
Мартен Вандевордт
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
6
Эзекиль Банзузи
ЦП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
Главный тренер
Сандро Вагнер
Главный тренер
Оле Вернер
Статистика матча Аугсбург - РБ Лейпциг
3
1
Всего ударов по воротам
15
15
Удары в створ
2
8
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
2
3
Нарушения
9
10
Офсайды
2
0
Количество передач
575
586
Сейвы
2
2
Точность передач %
84
87
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
10
5
xG (ожидаемые голы)
0.73
2.77
xGP (предотвращенные голы)
0.25
0.25
Смотреть прямую трансляцию матча «Аугсбург» против «РБ Лейпцига», 8-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 октября в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аугсбург» – «РБ Лейпциг»
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Источник: «Бомбардир»