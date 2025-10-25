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  • «Аугсбург» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2025

«Аугсбург» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2025

25 октября 2025, 15:20
Аугсбург
25.10.2025, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
0 : 6
Завершен
РБ Лейпциг
10' Я. Диоманде 18' Ромуло 22' А. Нуса 38' К. Баумгартнер 56' А. Уэдраого 65' К. Люкеба
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Финн Дамен
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
40
Ноакай Бэнкс
ЦЗ
30
Антон Каде
ЛВ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
11
Элиас Саад
ЛВ
18
Кристиян Якич
(К) ОП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
19
Робин Фельхауэр
ЦФ
Главный тренер
Сандро Вагнер
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
22
Давид Раум
(К) ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
8
Ассан Уэдраого
ЦП
13
Николас Зайвальд
ЦП
21
Кристоф Баумгартнер
АП
40
Ромуло
ЦФ
25
Ян Диоманде
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Аугсбург
22
Недилько Лабрович
ВР
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
14
Мариус Вольф
ПЗ
7
Айман Дардари
ЛВ
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
9
Филлип Тиц
ЦФ
99
Самуэль Эссенде
ЦФ
РБ Лейпциг
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
21
Ксавер Шлагер
ЦП
6
Эзекиль Банзузи
ЦП
10
Андрия Максимович
АП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
27
Тидиам Гомис
ЦФ
40
Конрад Хардер
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Дамен
13
Яннулис
40
Бэнкс
5
Матсима
18
Якич
4
Массенго
32
Ридер
11
Саад
20
Клод-Морис
30
Каде
19
Фельхауэр
4-2-2-2
25
Гулачи
17
Баку
4
Орбан
23
Люкеба
22
Раум
8
Уэдраого
13
Зайвальд
21
Баумгартнер
7
Нуса
25
Диоманде
40
Ромуло
30
Каде
14
Вольф
14
Вольф
30
Каде
13
Яннулис
37
Реджбечай
37
Реджбечай
13
Яннулис
32
Ридер
17
Гарби
17
Гарби
32
Ридер
20
Клод-Морис
7
Дардари
7
Дардари
20
Клод-Морис
11
Саад
9
Тиц
9
Тиц
11
Саад
4
Орбан
3
Битшиабу
3
Битшиабу
4
Орбан
21
Баумгартнер
21
Шлагер
21
Шлагер
21
Баумгартнер
8
Уэдраого
10
Максимович
10
Максимович
8
Уэдраого
25
Диоманде
27
Гомис
27
Гомис
25
Диоманде
40
Ромуло
40
Хардер
40
Хардер
40
Ромуло
Остались в запасе
Аугсбург
РБ Лейпциг
22
Недилько Лабрович
ВР
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
99
Самуэль Эссенде
ЦФ
Главный тренер
Сандро Вагнер
26
Мартен Вандевордт
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
6
Эзекиль Банзузи
ЦП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
Главный тренер
Оле Вернер
Остались в запасе
22
Недилько Лабрович
ВР
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
99
Самуэль Эссенде
ЦФ
Остались в запасе
26
Мартен Вандевордт
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
6
Эзекиль Банзузи
ЦП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
Главный тренер
Сандро Вагнер
Главный тренер
Оле Вернер
Статистика матча Аугсбург - РБ Лейпциг
3
1
Всего ударов по воротам
15
15
Удары в створ
2
8
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
2
3
Нарушения
9
10
Офсайды
2
0
Количество передач
575
586
Сейвы
2
2
Точность передач %
84
87
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
10
5
xG (ожидаемые голы)
0.73
2.77
xGP (предотвращенные голы)
0.25
0.25

Смотреть прямую трансляцию матча «Аугсбург» против «РБ Лейпцига», 8-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 октября в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аугсбург» – «РБ Лейпциг»

«Аугсбург» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига РБ Лейпциг Аугсбург
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