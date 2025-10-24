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Смотреть прямую трансляцию матча «Александрия» против «Эпицентра», 10-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 октября в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Александрия» – «Эпицентр»