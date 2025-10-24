Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Александрия» – «Эпицентр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 октября 2025

«Александрия» – «Эпицентр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 октября 2025

24 октября 2025, 14:20
Александрия
24.10.2025, пятница, 15:30
Украина. Премьер-лига, 10 тур
0 : 1
Завершен
Эпицентр
33' Х.
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
44
Мигель Кампуш
ЦЗ
86
Антон Боль
ЦЗ
25
Николай Огарков
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
5
Фернандо Энрике
ЦП
44
Джоннатан Сильва
ЦП
50
Денис Шостак
АП
10
Сергей Булеца
АП
99
Брайан Кастильо
ЦФ
77
Теди Кара
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
Эпицентр
31
Олег Билык
ВР
4
Vladyslav Moroz
ЦЗ
77
Нил Кох
ЦЗ
97
Александр Климец
ЦЗ
8
Николай Миронюк
ЦП
28
Andriy Lipovuz
ЦП
5
Евгений Запорожец
ЦП
34
Владимир Танчик
ПВ
77
Хоакинете
ЦФ
20
Вадим Сидун
ЦФ
Главный тренер
Сергей Нагорняк
Александрия
30
Никита Шевченко
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
14
Артем Шулянский
ЛВ
24
Хуссейн Туати
ЛВ
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
27
Даниил Ващенко
ЦП
49
Матеус Амарал
ЦП
97
Nazar Prokopenko
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
59
Артем Козак
ПВ
19
Жота
ЦФ
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Эпицентр
30
Glib Bushnyk
ВР
6
Hlib Savchuk
ЦЗ
3
Степан Григоращук
ЦЗ
11
Stanislav Krystin
ЦП
17
Егор Демченко
ЦП
21
Владислав Супряга
ЦФ
10
Andriy Bezhenar
ЦФ
23
Андрей Борячук
ЦФ
77
D. Yanakov
ЦФ
4-2-2-2
44
Кампуш
25
Огарков
22
Скорко
86
Боль
5
Энрике
44
Сильва
10
Булеца
50
Шостак
77
Кара
99
Кастильо
3-3-1-2
31
Билык
4
77
Кох
97
Климец
8
Миронюк
28
5
Запорожец
34
Танчик
20
Сидун
77
25
Огарков
16
Ндика Матам
16
Ндика Матам
25
Огарков
5
Энрике
15
Мишнев
15
Мишнев
5
Энрике
50
Шостак
24
Туати
24
Туати
50
Шостак
77
Кара
59
Козак
59
Козак
77
Кара
10
Булеца
10
Кулаков
10
Кулаков
10
Булеца
34
Танчик
21
Супряга
21
Супряга
34
Танчик
20
Сидун
10
10
20
Сидун
77
23
Борячук
23
Борячук
77
Остались в запасе
Александрия
Эпицентр
30
Никита Шевченко
ВР
27
Даниил Ващенко
ЦП
49
Матеус Амарал
ЦП
97
Nazar Prokopenko
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
14
Артем Шулянский
ЛВ
19
Жота
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
30
Glib Bushnyk
ВР
6
Hlib Savchuk
ЦЗ
3
Степан Григоращук
ЦЗ
11
Stanislav Krystin
ЦП
17
Егор Демченко
ЦП
77
D. Yanakov
ЦФ
Главный тренер
Сергей Нагорняк
Остались в запасе
30
Никита Шевченко
ВР
27
Даниил Ващенко
ЦП
49
Матеус Амарал
ЦП
97
Nazar Prokopenko
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
14
Артем Шулянский
ЛВ
19
Жота
ЦФ
Остались в запасе
30
Glib Bushnyk
ВР
6
Hlib Savchuk
ЦЗ
3
Степан Григоращук
ЦЗ
11
Stanislav Krystin
ЦП
17
Егор Демченко
ЦП
77
D. Yanakov
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
Главный тренер
Сергей Нагорняк
Статистика матча Александрия - Эпицентр
1
2
Всего ударов по воротам
17
11
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
9
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Александрия» против «Эпицентра», 10-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 октября в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Александрия» – «Эпицентр»

«Александрия» – «Эпицентр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Эпицентр Александрия
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
2
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
4
Батраков стал самым популярным российским футболистом в инстаграме*
13:19
1
Итоговый состав сборной России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой
13:03
3
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
12:49
«Галатасарай» определился с размером предложения по Кисляку
12:24
11
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
11:59
5
Семак отреагировал на допуск российских хоккейных команд к международным турнирам
11:42
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+