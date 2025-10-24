24.10.2025, пятница, 15:30
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Украина. Премьер-лига, 10 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Александрия
Александрия
4-2-2-2
44
Кампуш
25
Огарков
22
Скорко
86
Боль
5
Энрике
44
Сильва
10
Булеца
50
Шостак
77
Кара
99
Кастильо
3-3-1-2
31
Билык
4
77
Кох
97
Климец
8
Миронюк
28
5
Запорожец
34
Танчик
20
Сидун
77
25
Огарков
16
Ндика Матам
16
Ндика Матам
25
Огарков
5
Энрике
15
Мишнев
15
Мишнев
5
Энрике
50
Шостак
24
Туати
24
Туати
50
Шостак
77
Кара
59
Козак
59
Козак
77
Кара
10
Булеца
10
Кулаков
10
Кулаков
10
Булеца
34
Танчик
21
Супряга
21
Супряга
34
Танчик
20
Сидун
10
10
20
Сидун
77
23
Борячук
23
Борячук
77
Остались в запасе
Александрия
Эпицентр
30
Никита Шевченко
ВР
27
Даниил Ващенко
ЦП
49
Матеус Амарал
ЦП
97
Nazar Prokopenko
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
14
Артем Шулянский
ЛВ
19
Жота
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
30
Glib Bushnyk
ВР
6
Hlib Savchuk
ЦЗ
3
Степан Григоращук
ЦЗ
11
Stanislav Krystin
ЦП
17
Егор Демченко
ЦП
77
D. Yanakov
ЦФ
Главный тренер
Сергей Нагорняк
Остались в запасе
30
Никита Шевченко
ВР
27
Даниил Ващенко
ЦП
49
Матеус Амарал
ЦП
97
Nazar Prokopenko
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
14
Артем Шулянский
ЛВ
19
Жота
ЦФ
Остались в запасе
30
Glib Bushnyk
ВР
6
Hlib Savchuk
ЦЗ
3
Степан Григоращук
ЦЗ
11
Stanislav Krystin
ЦП
17
Егор Демченко
ЦП
77
D. Yanakov
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
Главный тренер
Сергей Нагорняк
Статистика матча Александрия - Эпицентр
1
2
Всего ударов по воротам
17
11
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
9
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Александрия» против «Эпицентра», 10-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 октября в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Александрия» – «Эпицентр»
- Матч можно посмотреть в сервисе «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»