Составы команд
Эльче
Эльче
4-3-3
1
Пенья
27
Петро
23
Чуст
6
Бигас
15
Нуньес
18
Нету
18
Агуадо
14
Фебас
19
Силва
17
Мир
11
Валера
4-3-2-1
1
Симон
12
Аресо
3
Вивиан
4
Ляпорт
17
Бершиче
18
Хаурегисар
16
Руис де Галаррета
23
Наварро
7
Беренгер
8
Сансет
11
Гурусета
27
Петро
17
Педроса
17
Педроса
27
Петро
18
Агуадо
4
Мендоса
4
Мендоса
18
Агуадо
15
Нуньес
18
Дональд
18
Дональд
15
Нуньес
11
Валера
17
Хосан
17
Хосан
11
Валера
4
Ляпорт
4
Паредес
4
Паредес
4
Ляпорт
16
Руис де Галаррета
20
Рего
20
Рего
16
Руис де Галаррета
8
Сансет
46
Гомес
46
Гомес
8
Сансет
23
Наварро
10
Уильямс
10
Уильямс
23
Наварро
11
Гурусета
9
Уильямс
9
Уильямс
11
Гурусета
Остались в запасе
Эльче
Атлетик
13
Алехандро Итурбе
ВР
1
Матиас Дитуро
ВР
17
Бамбо Диаби
ЦЗ
5
Федерико Редондо
ОП
32
Adam Boayar
ЦП
29
Ali Houary
ЦФ
30
Альваро Родригес
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
19
Урко Изета
ЦФ
21
Мароан Саннади
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
13
Алехандро Итурбе
ВР
1
Матиас Дитуро
ВР
17
Бамбо Диаби
ЦЗ
5
Федерико Редондо
ОП
32
Adam Boayar
ЦП
29
Ali Houary
ЦФ
30
Альваро Родригес
ЦФ
Остались в запасе
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
19
Урко Изета
ЦФ
21
Мароан Саннади
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Эльче - Атлетик
3
3
Всего ударов по воротам
15
4
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
6
2
Нарушения
15
4
Офсайды
3
3
Количество передач
596
271
Сейвы
1
5
Точность передач %
87
73
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
4
0
xG (ожидаемые голы)
1.04
0.22
Смотреть прямую трансляцию матча «Эльче» против «Атлетик», 9-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 октября в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эльче» – «Атлетик»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»