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  • «Эльче» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2025

«Эльче» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2025

19 октября 2025, 13:50
Эльче
19.10.2025, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 9 тур
0 : 0
Завершен
Атлетик
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
1
Иньяки Пенья
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
15
Альваро Нуньес
ЦЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
6
Педро Бигас
(К) ЦЗ
18
Мартим Нету
ЦП
18
Марк Агуадо
ЦП
14
Алейш Фебас
ЦП
11
Херман Валера
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
(К) ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
4
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
18
Микель Хаурегисар
ЦП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Эльче
13
Алехандро Итурбе
ВР
1
Матиас Дитуро
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
17
Бамбо Диаби
ЦЗ
5
Федерико Редондо
ОП
4
Родриго Мендоса
ЦП
18
Джон Дональд
ЦП
32
Adam Boayar
ЦП
17
Хосан
ПВ
29
Ali Houary
ЦФ
30
Альваро Родригес
ЦФ
Атлетик
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
20
Алехандро Рего
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
19
Урко Изета
ЦФ
21
Мароан Саннади
ЦФ
4-3-3
1
Пенья
27
Петро
23
Чуст
6
Бигас
15
Нуньес
18
Нету
18
Агуадо
14
Фебас
19
Силва
17
Мир
11
Валера
4-3-2-1
1
Симон
12
Аресо
3
Вивиан
4
Ляпорт
17
Бершиче
18
Хаурегисар
16
Руис де Галаррета
23
Наварро
7
Беренгер
8
Сансет
11
Гурусета
27
Петро
17
Педроса
17
Педроса
27
Петро
18
Агуадо
4
Мендоса
4
Мендоса
18
Агуадо
15
Нуньес
18
Дональд
18
Дональд
15
Нуньес
11
Валера
17
Хосан
17
Хосан
11
Валера
4
Ляпорт
4
Паредес
4
Паредес
4
Ляпорт
16
Руис де Галаррета
20
Рего
20
Рего
16
Руис де Галаррета
8
Сансет
46
Гомес
46
Гомес
8
Сансет
23
Наварро
10
Уильямс
10
Уильямс
23
Наварро
11
Гурусета
9
Уильямс
9
Уильямс
11
Гурусета
Остались в запасе
Эльче
Атлетик
13
Алехандро Итурбе
ВР
1
Матиас Дитуро
ВР
17
Бамбо Диаби
ЦЗ
5
Федерико Редондо
ОП
32
Adam Boayar
ЦП
29
Ali Houary
ЦФ
30
Альваро Родригес
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
19
Урко Изета
ЦФ
21
Мароан Саннади
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
13
Алехандро Итурбе
ВР
1
Матиас Дитуро
ВР
17
Бамбо Диаби
ЦЗ
5
Федерико Редондо
ОП
32
Adam Boayar
ЦП
29
Ali Houary
ЦФ
30
Альваро Родригес
ЦФ
Остались в запасе
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
19
Урко Изета
ЦФ
21
Мароан Саннади
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Эльче - Атлетик
3
3
Всего ударов по воротам
15
4
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
6
2
Нарушения
15
4
Офсайды
3
3
Количество передач
596
271
Сейвы
1
5
Точность передач %
87
73
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
4
0
xG (ожидаемые голы)
1.04
0.22

Смотреть прямую трансляцию матча «Эльче» против «Атлетик», 9-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 октября в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эльче» – «Атлетик»

«Эльче» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Атлетик Эльче
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