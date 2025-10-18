Составы команд
Полесье
Полесье
3-1-3-2-1
23
Волынец
15
Михайличенко
44
Чоботенко
4
Кравченко
5
Сарапий
8
Бабенко
18
Андриевский
19
Шепелев
10
Велетень
45
Брагару
9
Филиппов
4-3-2-1
31
Ризнык
17
Тобиас
5
Бондарь
6
Марлон
13
Энрике
29
Назарина
37
Феррейра
10
Педриньо
27
Очеретко
11
Невертон
9
Элиас
45
Брагару
55
Крушинский
55
Крушинский
45
Брагару
19
Шепелев
30
Йосефи
30
Йосефи
19
Шепелев
18
Андриевский
6
Коста
6
Коста
18
Андриевский
10
Велетень
7
Назаренко
7
Назаренко
10
Велетень
9
Филиппов
89
Гайдучик
89
Гайдучик
9
Филиппов
6
Марлон
22
Матвиенко
22
Матвиенко
6
Марлон
10
Педриньо
14
Исаке
14
Исаке
10
Педриньо
9
Элиас
7
Эгиналдо
7
Эгиналдо
9
Элиас
37
Феррейра
49
Мейреллес
49
Мейреллес
37
Феррейра
Остались в запасе
Полесье
Шахтер
1
Олег Кудрик
ВР
1
Георгий Бущан
ВР
2
Анди Хадрой
ПЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
6
Borel Tomandzoto
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
19
Андре Гонсалвеш
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
14
Антон Глущенко
АП
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
6
Марлон Гомес
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
Главный тренер
Арда Туран
Остались в запасе
1
Олег Кудрик
ВР
1
Георгий Бущан
ВР
2
Анди Хадрой
ПЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
6
Borel Tomandzoto
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
19
Андре Гонсалвеш
ЦФ
Остались в запасе
14
Антон Глущенко
АП
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
6
Марлон Гомес
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
Главный тренер
Руслан Ротань
Главный тренер
Арда Туран
Статистика матча Полесье - Шахтер
2
1
Всего ударов по воротам
0
11
Удары в створ
0
3
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Полесье» против «Шахтера», 9-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 октября в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Полесье» – «Шахтер»
- Матч можно посмотреть в сервисе «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»