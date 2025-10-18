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  • «Полесье» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2025

«Полесье» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2025

18 октября 2025, 16:50
Полесье
18.10.2025, суббота, 18:00
Украина. Премьер-лига, 9 тур
0 : 0
Завершен
Шахтер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Полесье
23
Евгений Волынец
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
5
Эдуард Сарапий
ОП
8
Руслан Бабенко
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
10
Владислав Велетень
ПВ
45
Максим Брагару
ПВ
9
Александр Филиппов
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
11
Невертон
ЛВ
29
Егор Назарина
ЦП
37
Лукас Феррейра
ЦП
10
Педриньо
ЦП
27
Олег Очеретко
АП
9
Кауа Элиас
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Полесье
1
Олег Кудрик
ВР
1
Георгий Бущан
ВР
55
Борис Крушинский
ЦЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
30
Томер Йосефи
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
6
Borel Tomandzoto
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
7
Александр Назаренко
ПВ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
19
Андре Гонсалвеш
ЦФ
Шахтер
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
7
Эгиналдо
ЛВ
6
Марлон Гомес
ЦП
14
Антон Глущенко
АП
14
Исаке
АП
9
Марьян Швед
ПВ
49
Лука Мейреллес
ЦФ
3-1-3-2-1
23
Волынец
15
Михайличенко
44
Чоботенко
4
Кравченко
5
Сарапий
8
Бабенко
18
Андриевский
19
Шепелев
10
Велетень
45
Брагару
9
Филиппов
4-3-2-1
31
Ризнык
17
Тобиас
5
Бондарь
6
Марлон
13
Энрике
29
Назарина
37
Феррейра
10
Педриньо
27
Очеретко
11
Невертон
9
Элиас
45
Брагару
55
Крушинский
55
Крушинский
45
Брагару
19
Шепелев
30
Йосефи
30
Йосефи
19
Шепелев
18
Андриевский
6
Коста
6
Коста
18
Андриевский
10
Велетень
7
Назаренко
7
Назаренко
10
Велетень
9
Филиппов
89
Гайдучик
89
Гайдучик
9
Филиппов
6
Марлон
22
Матвиенко
22
Матвиенко
6
Марлон
10
Педриньо
14
Исаке
14
Исаке
10
Педриньо
9
Элиас
7
Эгиналдо
7
Эгиналдо
9
Элиас
37
Феррейра
49
Мейреллес
49
Мейреллес
37
Феррейра
Остались в запасе
Полесье
Шахтер
1
Олег Кудрик
ВР
1
Георгий Бущан
ВР
2
Анди Хадрой
ПЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
6
Borel Tomandzoto
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
19
Андре Гонсалвеш
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
14
Антон Глущенко
АП
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
6
Марлон Гомес
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
Главный тренер
Арда Туран
Остались в запасе
1
Олег Кудрик
ВР
1
Георгий Бущан
ВР
2
Анди Хадрой
ПЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
6
Borel Tomandzoto
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
19
Андре Гонсалвеш
ЦФ
Остались в запасе
14
Антон Глущенко
АП
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
6
Марлон Гомес
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
Главный тренер
Руслан Ротань
Главный тренер
Арда Туран
Статистика матча Полесье - Шахтер
2
1
Всего ударов по воротам
0
11
Удары в створ
0
3
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Полесье» против «Шахтера», 9-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 октября в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Полесье» – «Шахтер»

«Полесье» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Шахтер Полесье
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