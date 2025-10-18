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«Торпедо-БелАЗ» – «Славия-Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2025

18 октября 2025, 13:50
Торпедо-БелАЗ
18.10.2025, суббота, 15:00
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
3 : 2
Завершен
Славия-Мозырь
14' И. Василевич 21' А. Бутаревич 25' Д. Бородин
31' А. Иванов 86' А. Соловей
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо-БелАЗ
16
Евгений Абрамович
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
30
Вадим Побудей
ЛВ
8
Александр Селява
ОП
44
Алексей Бутаревич
ОП
6
Кирилл Премудров
ЦП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
33
Мамаду Аруна Камара
АП
25
Илья Василевич
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Славия-Мозырь
41
Максим Плотников
ВР
14
Владислав Давыдов
ЛЗ
12
Алексей Иванов
ЛЗ
18
Никита Мельников
ЦЗ
22
Антон Лукашов
ПЗ
49
Александр Джигеро
ЛВ
9
Александр Батищев
ОП
7
Николай Иванов
ЦП
13
Владислав Полоз
ПВ
65
Иван Гулько
ЦФ
31
Андрей Соловей
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Торпедо-БелАЗ
25
Тимофей Юрасов
ВР
35
Игорь Малащицкий
ВР
3
Ненад Перович
ЦЗ
22
Захар Баранок
ЦЗ
26
Павел Седько
ЛВ
21
Roman Zheleznyy
ЦП
14
Teymur Çaryýev
ЦП
10
Алимардон Шукуров
АП
15
Максим Скавыш
ЦФ
17
Владислав Климович
ЦФ
Славия-Мозырь
16
Денис Шелихов
ВР
44
Терентий Луцевич
ЦЗ
27
Павел Чикида
ПЗ
6
Юлий Кузнецов
ОП
10
Сергей Сазончик
ОП
30
Виталий Лихтин
ОП
74
Михаил Сачковский
ОП
17
Кирилл Черноок
АП
3-2-2-2-1
16
Абрамович
96
Мелько
3
Глущенков
19
Руцкий
8
Селява
44
Бутаревич
6
Премудров
9
Бородин
30
Побудей
33
Камара
25
Василевич
4-1-1-2-2
41
Плотников
22
Лукашов
14
Давыдов
18
Мельников
12
Иванов
9
Батищев
7
Иванов
13
Полоз
49
Джигеро
31
Соловей
65
Гулько
44
Бутаревич
3
Перович
3
Перович
44
Бутаревич
25
Василевич
14
14
25
Василевич
30
Побудей
26
Седько
26
Седько
30
Побудей
33
Камара
15
Скавыш
15
Скавыш
33
Камара
8
Селява
17
Климович
17
Климович
8
Селява
14
Давыдов
44
Луцевич
44
Луцевич
14
Давыдов
65
Гулько
27
Чикида
27
Чикида
65
Гулько
6
Кузнецов
6
Кузнецов
49
Джигеро
10
Сазончик
10
Сазончик
49
Джигеро
13
Полоз
30
Лихтин
30
Лихтин
13
Полоз
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
Славия-Мозырь
25
Тимофей Юрасов
ВР
35
Игорь Малащицкий
ВР
22
Захар Баранок
ЦЗ
21
Roman Zheleznyy
ЦП
10
Алимардон Шукуров
АП
Главный тренер
Дмитрий Молош
16
Денис Шелихов
ВР
74
Михаил Сачковский
ОП
17
Кирилл Черноок
АП
Главный тренер
Иван Биончик
Остались в запасе
25
Тимофей Юрасов
ВР
35
Игорь Малащицкий
ВР
22
Захар Баранок
ЦЗ
21
Roman Zheleznyy
ЦП
10
Алимардон Шукуров
АП
Остались в запасе
16
Денис Шелихов
ВР
74
Михаил Сачковский
ОП
17
Кирилл Черноок
АП
Главный тренер
Дмитрий Молош
Главный тренер
Иван Биончик
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - Славия-Мозырь
2
2
Всего ударов по воротам
10
9
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
11

Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо-БелАЗ» против «Славии-Мозырь», 25-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 октября в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо-БелАЗ» – «Славия-Мозырь»

«Торпедо-БелАЗ» – «Славия-Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Славия-Мозырь Торпедо-БелАЗ
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