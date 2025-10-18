18.10.2025, суббота, 15:00
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Торпедо-БелАЗ
Торпедо-БелАЗ
3-2-2-2-1
16
Абрамович
96
Мелько
3
Глущенков
19
Руцкий
8
Селява
44
Бутаревич
6
Премудров
9
Бородин
30
Побудей
33
Камара
25
Василевич
4-1-1-2-2
41
Плотников
22
Лукашов
14
Давыдов
18
Мельников
12
Иванов
9
Батищев
7
Иванов
13
Полоз
49
Джигеро
31
Соловей
65
Гулько
44
Бутаревич
3
Перович
3
Перович
44
Бутаревич
25
Василевич
14
14
25
Василевич
30
Побудей
26
Седько
26
Седько
30
Побудей
33
Камара
15
Скавыш
15
Скавыш
33
Камара
8
Селява
17
Климович
17
Климович
8
Селява
14
Давыдов
44
Луцевич
44
Луцевич
14
Давыдов
65
Гулько
27
Чикида
27
Чикида
65
Гулько
6
Кузнецов
6
Кузнецов
49
Джигеро
10
Сазончик
10
Сазончик
49
Джигеро
13
Полоз
30
Лихтин
30
Лихтин
13
Полоз
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
Славия-Мозырь
25
Тимофей Юрасов
ВР
35
Игорь Малащицкий
ВР
22
Захар Баранок
ЦЗ
21
Roman Zheleznyy
ЦП
10
Алимардон Шукуров
АП
Главный тренер
Дмитрий Молош
16
Денис Шелихов
ВР
74
Михаил Сачковский
ОП
17
Кирилл Черноок
АП
Главный тренер
Иван Биончик
Остались в запасе
25
Тимофей Юрасов
ВР
35
Игорь Малащицкий
ВР
22
Захар Баранок
ЦЗ
21
Roman Zheleznyy
ЦП
10
Алимардон Шукуров
АП
Остались в запасе
16
Денис Шелихов
ВР
74
Михаил Сачковский
ОП
17
Кирилл Черноок
АП
Главный тренер
Дмитрий Молош
Главный тренер
Иван Биончик
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - Славия-Мозырь
2
2
Всего ударов по воротам
10
9
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
11
Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо-БелАЗ» против «Славии-Мозырь», 25-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 октября в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо-БелАЗ» – «Славия-Мозырь»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»