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  • «Унион» – «Боруссия» Менхенгладбах: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 октября 2025

«Унион» – «Боруссия» Менхенгладбах: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 октября 2025

17 октября 2025, 20:20
Унион
17.10.2025, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
3 : 1
Завершен
Боруссия М
3' Д. Дехи 26' Д. Дехи 81' Р. Хедира
33' Х. Табакович
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
17
Деррик Кен
ЛЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
37
Диогу Лейте
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
(К) ПЗ
6
Алеша Кемлейн
ОП
8
Рани Хедира
ОП
21
Тим Скарке
ПВ
29
Андрей Илич
ЦФ
10
Ильяс Анса
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Боруссия М
1
Мориц Николас
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
14
Кевин Дикс
ПЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
16
Янник Энгельхардт
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
17
Йенс Кастроп
ЦП
16
Филипп Сандер
ЦП
20
Рокко Райц
(К) ЦП
9
Харис Табакович
ЦФ
Главный тренер
Ойген Полански
Унион
31
Матео Рааб
ВР
15
Том Роте
ЛЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
33
Алекс Крал
ОП
19
Яник Хаберер
ЦП
11
У Ен Чон
ПВ
27
Марин Любичич
ЦФ
13
Дмитрий Богданов
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Боруссия М
1
Йонас Омлин
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
26
Лукас Ульрих
ЛЗ
29
Оскар Фрауло
ЦП
36
Ваэль Мохья
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
10
Джованни Рейна
АП
9
Франк Онора
ПВ
27
Jan Urbich
ЦФ
3-4-1-2
1
Реннов
5
Дехи
14
Кверфельд
37
Лейте
17
Кен
6
Кемлейн
8
Хедира
28
Триммель
21
Скарке
10
Анса
29
Илич
4-1-4-1
1
Николас
29
Скалли
5
Фридрих
30
Эльведи
14
Дикс
16
Энгельхардт
17
Кастроп
16
Сандер
20
Райц
10
Нойхаус
9
Табакович
17
Кен
15
Роте
15
Роте
17
Кен
10
Анса
33
Крал
33
Крал
10
Анса
28
Триммель
19
Хаберер
19
Хаберер
28
Триммель
21
Скарке
11
Чон
11
Чон
21
Скарке
14
Дикс
26
Ульрих
26
Ульрих
14
Дикс
10
Нойхаус
7
Штегер
7
Штегер
10
Нойхаус
16
Энгельхардт
10
Рейна
10
Рейна
16
Энгельхардт
17
Кастроп
9
Онора
9
Онора
17
Кастроп
16
Сандер
27
27
16
Сандер
Остались в запасе
Унион
Боруссия М
31
Матео Рааб
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
27
Марин Любичич
ЦФ
13
Дмитрий Богданов
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
1
Йонас Омлин
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
29
Оскар Фрауло
ЦП
36
Ваэль Мохья
ЦП
Главный тренер
Ойген Полански
Остались в запасе
31
Матео Рааб
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
27
Марин Любичич
ЦФ
13
Дмитрий Богданов
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Остались в запасе
1
Йонас Омлин
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
29
Оскар Фрауло
ЦП
36
Ваэль Мохья
ЦП
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Главный тренер
Ойген Полански
Статистика матча Унион - Боруссия М
5
3
Всего ударов по воротам
16
8
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
6
6
Нарушения
21
15
Офсайды
1
2
Количество передач
277
497
Сейвы
1
2
Точность передач %
70
84
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.23
0.63
xGP (предотвращенные голы)
-0.39
-0.39

Смотреть прямую трансляцию матча «Унион» против «Боруссия» Менхенгладбах, 7-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 октября в 21:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Унион» – «Боруссия» Менхенгладбах

«Унион» – «Боруссия» Менхенгладбах: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Боруссия М Унион
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