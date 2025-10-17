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  • «Полтава» – «Оболонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 октября 2025

«Полтава» – «Оболонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 октября 2025

17 октября 2025, 14:20
Полтава
17.10.2025, пятница, 15:30
Украина. Премьер-лига, 9 тур
1 : 2
Завершен
Оболонь
90+5' М. Марусич (П)
34' С. Суханов 52' С. Суханов (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Полтава
13
Valeriy Voskonyan
ВР
19
Николай Бужин
ЦЗ
5
V. Pidlepych
ЦЗ
33
Олег Веремиенко
ЦЗ
95
I. Kotsyumaka
ЦЗ
20
Евгений Мисюра
ЦЗ
2
Никита Кононов
ПЗ
99
Алексей Хахлев
ЦП
44
Дмитрий Плахтырь
ЦП
8
Владимир Одарюк
ПВ
14
Максим Марусич
ЦФ
Главный тренер
Владимир Сысенко
Оболонь
1
Назарий Федоривский
ВР
5
Евгений Шевченко
ЛЗ
24
Егор Прокопенко
ЛЗ
50
Dmytro Semenov
ЦЗ
37
Валерий Дубко
ЦЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
5
Владислав Приймак
ОП
6
Максим Чех
ОП
97
Олег Ильин
ПВ
9
Денис Устименко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Полтава
1
Mykyta Minchev
ВР
96
Даниил Ермолов
ВР
12
A. Savenkov
ЦЗ
3
I. Khodulya
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
30
Эмин Куйович
ЦП
7
D. Galenkov
ЦП
11
A. Onishchenko
ЦП
Оболонь
35
Vitaliy Chebotaryov
ВР
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
22
Oleksandr Feshchenko
ЦЗ
77
Константин Бычек
ЛВ
17
Руслан Черненко
ЦП
23
Артем Кулаковский
ЦП
11
Максим Грисьо
ПВ
42
Евгений Пасич
ПВ
80
Artem Chornyi
ЦФ
3-2-2-1-1
13
33
Веремиенко
95
20
Мисюра
5
2
Кононов
99
Хахлев
44
Плахтырь
8
Одарюк
14
Марусич
3-4-1-1
1
Федоривский
50
37
Дубко
5
Курко
55
Суханов
5
Приймак
6
Чех
24
Прокопенко
97
Ильин
9
Устименко
99
Хахлев
30
Куйович
30
Куйович
99
Хахлев
95
7
7
95
20
Мисюра
11
11
20
Мисюра
5
Курко
32
32
5
Курко
24
Прокопенко
17
Черненко
17
Черненко
24
Прокопенко
9
Устименко
77
Бычек
77
Бычек
9
Устименко
Остались в запасе
Полтава
Оболонь
1
Mykyta Minchev
ВР
96
Даниил Ермолов
ВР
12
A. Savenkov
ЦЗ
3
I. Khodulya
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Сысенко
35
Vitaliy Chebotaryov
ВР
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
22
Oleksandr Feshchenko
ЦЗ
23
Артем Кулаковский
ЦП
11
Максим Грисьо
ПВ
42
Евгений Пасич
ПВ
80
Artem Chornyi
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Остались в запасе
1
Mykyta Minchev
ВР
96
Даниил Ермолов
ВР
12
A. Savenkov
ЦЗ
3
I. Khodulya
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
Остались в запасе
35
Vitaliy Chebotaryov
ВР
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
22
Oleksandr Feshchenko
ЦЗ
23
Артем Кулаковский
ЦП
11
Максим Грисьо
ПВ
42
Евгений Пасич
ПВ
80
Artem Chornyi
ЦФ
Главный тренер
Владимир Сысенко
Главный тренер
Валерий Иващенко
Статистика матча Полтава - Оболонь
2
Всего ударов по воротам
8
15
Удары в створ
0
6
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
5
7

Смотреть прямую трансляцию матча «Полтава» против «Оболони», 9-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 октября в 15:030 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Полтава» – «Оболонь»

«Полтава» – «Оболонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Оболонь Полтава
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