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Смотреть прямую трансляцию матча «Полтава» против «Оболони», 9-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 октября в 15:030 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Полтава» – «Оболонь»