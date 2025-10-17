17.10.2025, пятница, 15:30
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Украина. Премьер-лига, 9 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Полтава
Полтава
3-2-2-1-1
13
33
Веремиенко
95
20
Мисюра
5
2
Кононов
99
Хахлев
44
Плахтырь
8
Одарюк
14
Марусич
3-4-1-1
1
Федоривский
50
37
Дубко
5
Курко
55
Суханов
5
Приймак
6
Чех
24
Прокопенко
97
Ильин
9
Устименко
99
Хахлев
30
Куйович
30
Куйович
99
Хахлев
95
7
7
95
20
Мисюра
11
11
20
Мисюра
5
Курко
32
32
5
Курко
24
Прокопенко
17
Черненко
17
Черненко
24
Прокопенко
9
Устименко
77
Бычек
77
Бычек
9
Устименко
Остались в запасе
Полтава
Оболонь
1
Mykyta Minchev
ВР
96
Даниил Ермолов
ВР
12
A. Savenkov
ЦЗ
3
I. Khodulya
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Сысенко
35
Vitaliy Chebotaryov
ВР
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
22
Oleksandr Feshchenko
ЦЗ
23
Артем Кулаковский
ЦП
11
Максим Грисьо
ПВ
42
Евгений Пасич
ПВ
80
Artem Chornyi
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Остались в запасе
1
Mykyta Minchev
ВР
96
Даниил Ермолов
ВР
12
A. Savenkov
ЦЗ
3
I. Khodulya
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
Остались в запасе
35
Vitaliy Chebotaryov
ВР
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
22
Oleksandr Feshchenko
ЦЗ
23
Артем Кулаковский
ЦП
11
Максим Грисьо
ПВ
42
Евгений Пасич
ПВ
80
Artem Chornyi
ЦФ
Главный тренер
Владимир Сысенко
Главный тренер
Валерий Иващенко
Статистика матча Полтава - Оболонь
2
Всего ударов по воротам
8
15
Удары в створ
0
6
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
5
7
Смотреть прямую трансляцию матча «Полтава» против «Оболони», 9-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 октября в 15:030 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Полтава» – «Оболонь»
- Матч можно посмотреть в сервисе «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»