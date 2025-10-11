11.10.2025, суббота, 12:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 13 тур
0 : 1
Завершен
Статистика матча Сибирь - Волгарь
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Сибирь» против «Волгаря», 13-й тур Второй лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 октября в 12:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сибирь» – «Волгарь»
- Матч будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»