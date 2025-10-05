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  • «Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2025

«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2025

5 октября 2025, 18:20
Реал Сосьедад
05.10.2025, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 8 тур
0 : 1
Завершен
Райо Вальекано
84' Л. Эспино
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
19
Игор Субельдия
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
10
Микель Оярсабаль
(К) ЛВ
4
Йон Горротксатеги
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
Главный тренер
Серхио Франсиско
Райо Вальекано
13
Аугусто Баталья
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
17
Андрей Рацу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
6
Пате Сисс
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
23
Оскар Валентин
(К) ЦП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
7
Иси Палазон
ПВ
18
Алемао
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
34
Лукен Бейтия
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
8
M. Goti Lopez
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
15
Пабло Марин
АП
23
Арсен Захарян
АП
14
Такефуса Кубо
ПВ
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
Райо Вальекано
30
Juanpe
ВР
25
Дани Карденас
ВР
33
Йозуа Вертроувд
ЛЗ
18
Луис Эспино
ЛЗ
28
Samu Becerra
ЦЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
4
Педро Диас
ЦП
11
Ранди Нтека
АП
8
Оскар Трехо
АП
21
Фран Перес
ПВ
4-1-1-3-1
1
Ремиро
17
Гомес
19
Субельдия
15
Чалета-Цар
2
Арамбуру
4
Горротксатеги
18
Солер
10
Оярсабаль
7
Барренечеа
10
Мендес
11
Гедеш
3-3-3-1
13
Баталья
17
Рацу
24
Лежен
29
Чаваррия
6
Сисс
8
Лопес
23
Валентин
7
Палазон
19
де Фрутос
18
Гарсия
18
Алемао
11
Гедеш
24
Сучич
24
Сучич
11
Гедеш
10
Мендес
15
Марин
15
Марин
10
Мендес
18
Солер
14
Кубо
14
Кубо
18
Солер
7
Барренечеа
7
Каррикабуру
7
Каррикабуру
7
Барренечеа
6
Сисс
33
Вертроувд
33
Вертроувд
6
Сисс
18
Алемао
18
Эспино
18
Эспино
18
Алемао
7
Палазон
4
Диас
4
Диас
7
Палазон
19
де Фрутос
11
Нтека
11
Нтека
19
де Фрутос
18
Гарсия
21
Перес
21
Перес
18
Гарсия
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Райо Вальекано
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
34
Лукен Бейтия
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
8
M. Goti Lopez
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Серхио Франсиско
30
Juanpe
ВР
25
Дани Карденас
ВР
28
Samu Becerra
ЦЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
8
Оскар Трехо
АП
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
34
Лукен Бейтия
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
8
M. Goti Lopez
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
6
Умар Садик
ЦФ
Остались в запасе
30
Juanpe
ВР
25
Дани Карденас
ВР
28
Samu Becerra
ЦЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
8
Оскар Трехо
АП
Главный тренер
Серхио Франсиско
Статистика матча Реал Сосьедад - Райо Вальекано
1
2
Всего ударов по воротам
10
7
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
5
Нарушения
13
21
Офсайды
0
1
Количество передач
421
414
Сейвы
1
3
Точность передач %
80
79
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
0.79
0.8

Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» против «Райо Вальекано», 8-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»

«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Райо Вальекано Реал Сосьедад
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