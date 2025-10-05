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  • «Шахтер» – «ЛНЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2025

«Шахтер» – «ЛНЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2025

5 октября 2025, 16:50
Шахтер
05.10.2025, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-лига, 8 тур
1 : 4
Завершен
ЛНЗ
85' Е. Назарина
14' Д. Кузик 61' М. Ассинор 71' А. Рябов 89' П. Оба
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
10
Педриньо
ЦП
6
Марлон Гомес
ЦП
27
Олег Очеретко
АП
19
Артем Бондаренко
АП
14
Исаке
АП
49
Лука Мейреллес
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
ЛНЗ
12
Алексей Паламарчук
ВР
17
Денис Кузик
ЛЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
25
Олег Горин
ЦЗ
29
Роман Дидык
ЦЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
19
Евгений Пастух
ЦП
22
Мухаррем Яшари
ЦП
68
Пропер Оба
ЦП
16
Артур Рябов
ЦП
90
Марк Ассинор
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Шахтер
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
11
Невертон
ЛВ
37
Лукас Феррейра
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
14
Антон Глущенко
АП
9
Марьян Швед
ПВ
9
Кауа Элиас
ЦФ
ЛНЗ
1
Дмитрий Ледвий
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
5
Шота Ноникашвили
ОП
6
Вячеслав Танковский
ЦП
24
Mark Podolyak
ЦП
21
Данил Кравчук
ПВ
4-2-3-1
31
Ризнык
13
Энрике
5
Бондарь
22
Матвиенко
22
Конопля
10
Педриньо
6
Гомес
27
Очеретко
14
Исаке
19
Бондаренко
49
Мейреллес
4-5-1
12
Паламарчук
34
Муравский
25
Горин
29
Дидык
17
Кузик
19
Пастух
22
Яшари
68
Оба
16
Рябов
11
Пасич
90
Ассинор
13
Энрике
16
Азарови
16
Азарови
13
Энрике
19
Бондаренко
37
Феррейра
37
Феррейра
19
Бондаренко
27
Очеретко
29
Назарина
29
Назарина
27
Очеретко
11
Невертон
11
Невертон
14
Исаке
9
Элиас
9
Элиас
14
Исаке
25
Горин
4
4
25
Горин
22
Яшари
5
Ноникашвили
5
Ноникашвили
22
Яшари
68
Оба
21
Кравчук
21
Кравчук
68
Оба
Остались в запасе
Шахтер
ЛНЗ
14
Антон Глущенко
АП
23
Кирилл Фесюн
ВР
18
Алаа Грам
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
9
Марьян Швед
ПВ
Главный тренер
Арда Туран
1
Дмитрий Ледвий
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
6
Вячеслав Танковский
ЦП
24
Mark Podolyak
ЦП
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
Главный тренер
Андрес Карраско
Остались в запасе
14
Антон Глущенко
АП
23
Кирилл Фесюн
ВР
18
Алаа Грам
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
9
Марьян Швед
ПВ
Остались в запасе
1
Дмитрий Ледвий
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
6
Вячеслав Танковский
ЦП
24
Mark Podolyak
ЦП
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
Главный тренер
Арда Туран
Главный тренер
Андрес Карраско
Статистика матча Шахтер - ЛНЗ
1
3
Всего ударов по воротам
8
13
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
7
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «ЛНЗ», 8-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер» – «ЛНЗ»

«Шахтер» – «ЛНЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига ЛНЗ Шахтер
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