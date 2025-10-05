05.10.2025, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Украина. Премьер-лига, 8 тур
1 : 4
Завершен
Составы команд
Шахтер
Шахтер
4-2-3-1
31
Ризнык
13
Энрике
5
Бондарь
22
Матвиенко
22
Конопля
10
Педриньо
6
Гомес
27
Очеретко
14
Исаке
19
Бондаренко
49
Мейреллес
4-5-1
12
Паламарчук
34
Муравский
25
Горин
29
Дидык
17
Кузик
19
Пастух
22
Яшари
68
Оба
16
Рябов
11
Пасич
90
Ассинор
13
Энрике
16
Азарови
16
Азарови
13
Энрике
19
Бондаренко
37
Феррейра
37
Феррейра
19
Бондаренко
27
Очеретко
29
Назарина
29
Назарина
27
Очеретко
11
Невертон
11
Невертон
14
Исаке
9
Элиас
9
Элиас
14
Исаке
25
Горин
4
4
25
Горин
22
Яшари
5
Ноникашвили
5
Ноникашвили
22
Яшари
68
Оба
21
Кравчук
21
Кравчук
68
Оба
Остались в запасе
Шахтер
ЛНЗ
14
Антон Глущенко
АП
23
Кирилл Фесюн
ВР
18
Алаа Грам
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
9
Марьян Швед
ПВ
Главный тренер
Арда Туран
1
Дмитрий Ледвий
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
6
Вячеслав Танковский
ЦП
24
Mark Podolyak
ЦП
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
Главный тренер
Андрес Карраско
Остались в запасе
14
Антон Глущенко
АП
23
Кирилл Фесюн
ВР
18
Алаа Грам
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
9
Марьян Швед
ПВ
Остались в запасе
1
Дмитрий Ледвий
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
6
Вячеслав Танковский
ЦП
24
Mark Podolyak
ЦП
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
Главный тренер
Арда Туран
Главный тренер
Андрес Карраско
Статистика матча Шахтер - ЛНЗ
1
3
Всего ударов по воротам
8
13
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
7
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «ЛНЗ», 8-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер» – «ЛНЗ»
- Матч можно посмотреть в сервисе «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»