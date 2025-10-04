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  • «Уфа» – «Спартак» Кострома: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2025

«Уфа» – «Спартак» Кострома: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2025

4 октября 2025, 12:50
Уфа
04.10.2025, суббота, 14:00
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
0 : 0
Завершен
Спартак К
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
24
Филип Мрзляк
ОП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
23
Данил Ахатов
АП
88
Мигран Агеян
АП
7
Александр Перченок
ПВ
70
Дилан Ортис
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Спартак К
86
Никита Корец
ВР
18
Максим Игнатьев
ЛЗ
5
Денис Жилмостных
ЦЗ
4
Никита Супранович
ЦЗ
2
Николай Тарасов
ЦЗ
35
Иван Енин
ОП
22
Анатолий Немченко
ЦП
88
Дмитрий Садов
ЦП
11
Егор Назаренко
АП
69
Денис Боков
ЦФ
77
Артур Гарибян
ЦФ
Главный тренер
Сергей Бондарь
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
69
Илья Ханенко
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
79
Константин Троянов
ОП
10
Расул Гыстаров
ОП
48
Александр Лукьянов
ЦП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
88
Уильямс Чимези
ПВ
17
Осман Минатулаев
ЦФ
9
Илья Карпук
ЦФ
19
Эмиль Майоров
ЦФ
Спартак К
68
Михаил Гайдаш
ВР
66
Ярослав Макаренко
ЛЗ
98
Арсений Хорин
ЦЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
85
Сергей Пучков
ЦЗ
78
Геннадий Киселев
ПЗ
56
Виктор Демьянов
ОП
69
Кирилл Чурсин
ОП
9
Марат Тлехугов
ПВ
23
Максим Чиканчи
ЦФ
3-1-1-3-2
31
Беленов
17
Озманов
22
Хомуха
5
Кутин
24
Мрзляк
22
Юсупов
23
Ахатов
88
Агеян
7
Перченок
70
Ортис
96
Барановский
4-1-2-1-2
86
Корец
5
Жилмостных
4
Супранович
2
Тарасов
18
Игнатьев
35
Енин
22
Немченко
88
Садов
11
Назаренко
77
Гарибян
69
Боков
17
Озманов
15
Хабалов
15
Хабалов
17
Озманов
23
Ахатов
88
Чимези
88
Чимези
23
Ахатов
96
Барановский
17
Минатулаев
17
Минатулаев
96
Барановский
5
Жилмостных
78
Киселев
78
Киселев
5
Жилмостных
69
Боков
69
Чурсин
69
Чурсин
69
Боков
77
Гарибян
9
Тлехугов
9
Тлехугов
77
Гарибян
11
Назаренко
23
Чиканчи
23
Чиканчи
11
Назаренко
Остались в запасе
Уфа
Спартак К
40
Алексей Чернов
ВР
69
Илья Ханенко
ЦЗ
79
Константин Троянов
ОП
10
Расул Гыстаров
ОП
48
Александр Лукьянов
ЦП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
9
Илья Карпук
ЦФ
19
Эмиль Майоров
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
68
Михаил Гайдаш
ВР
66
Ярослав Макаренко
ЛЗ
98
Арсений Хорин
ЦЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
85
Сергей Пучков
ЦЗ
56
Виктор Демьянов
ОП
Главный тренер
Сергей Бондарь
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
69
Илья Ханенко
ЦЗ
79
Константин Троянов
ОП
10
Расул Гыстаров
ОП
48
Александр Лукьянов
ЦП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
9
Илья Карпук
ЦФ
19
Эмиль Майоров
ЦФ
Остались в запасе
68
Михаил Гайдаш
ВР
66
Ярослав Макаренко
ЛЗ
98
Арсений Хорин
ЦЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
85
Сергей Пучков
ЦЗ
56
Виктор Демьянов
ОП
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Главный тренер
Сергей Бондарь
Статистика матча Уфа - Спартак К
2
3
Всего ударов по воротам
2
12
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Уфа» против «Спартака» Кострома, 13-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 октября в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Уфа» – «Спартак» Кострома

«Уфа» – «Спартак» Кострома: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Спартак К Уфа
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