Составы команд
Уфа
Уфа
3-1-1-3-2
31
Беленов
17
Озманов
22
Хомуха
5
Кутин
24
Мрзляк
22
Юсупов
23
Ахатов
88
Агеян
7
Перченок
70
Ортис
96
Барановский
4-1-2-1-2
86
Корец
5
Жилмостных
4
Супранович
2
Тарасов
18
Игнатьев
35
Енин
22
Немченко
88
Садов
11
Назаренко
77
Гарибян
69
Боков
17
Озманов
15
Хабалов
15
Хабалов
17
Озманов
23
Ахатов
88
Чимези
88
Чимези
23
Ахатов
96
Барановский
17
Минатулаев
17
Минатулаев
96
Барановский
5
Жилмостных
78
Киселев
78
Киселев
5
Жилмостных
69
Боков
69
Чурсин
69
Чурсин
69
Боков
77
Гарибян
9
Тлехугов
9
Тлехугов
77
Гарибян
11
Назаренко
23
Чиканчи
23
Чиканчи
11
Назаренко
Остались в запасе
Уфа
Спартак К
40
Алексей Чернов
ВР
69
Илья Ханенко
ЦЗ
79
Константин Троянов
ОП
10
Расул Гыстаров
ОП
48
Александр Лукьянов
ЦП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
9
Илья Карпук
ЦФ
19
Эмиль Майоров
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
68
Михаил Гайдаш
ВР
66
Ярослав Макаренко
ЛЗ
98
Арсений Хорин
ЦЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
85
Сергей Пучков
ЦЗ
56
Виктор Демьянов
ОП
Главный тренер
Сергей Бондарь
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
69
Илья Ханенко
ЦЗ
79
Константин Троянов
ОП
10
Расул Гыстаров
ОП
48
Александр Лукьянов
ЦП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
9
Илья Карпук
ЦФ
19
Эмиль Майоров
ЦФ
Остались в запасе
68
Михаил Гайдаш
ВР
66
Ярослав Макаренко
ЛЗ
98
Арсений Хорин
ЦЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
85
Сергей Пучков
ЦЗ
56
Виктор Демьянов
ОП
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Главный тренер
Сергей Бондарь
Статистика матча Уфа - Спартак К
2
3
Всего ударов по воротам
2
12
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Уфа» против «Спартака» Кострома, 13-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 октября в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Уфа» – «Спартак» Кострома
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Источник: «Бомбардир»