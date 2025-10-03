03.10.2025, пятница, 18:00
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Украина. Премьер-лига, 8 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Эпицентр
Эпицентр
3-2-2-3
31
Билык
4
77
Кох
97
Климец
3
Григоращук
70
Кирюханцев
17
Демченко
10
Себерио
77
23
Борячук
12
4-3-3
1
Сапутин
5
Янич
10
Жуниньо
55
Джордан
17
Вантух
44
Пердута
6
Попара
8
Дрышлюк
7
9
Вокрри
28
Будковский
3
Григоращук
28
28
3
Григоращук
70
Кирюханцев
98
98
70
Кирюханцев
17
Демченко
34
Танчик
34
Танчик
17
Демченко
10
Себерио
10
10
10
Себерио
23
Борячук
20
Сидун
20
Сидун
23
Борячук
7
Маткевич
7
Маткевич
9
Вокрри
19
Саленко
19
Саленко
9
Вокрри
8
Дрышлюк
36
Оливейра
36
Оливейра
8
Дрышлюк
6
Попара
24
Головкин
24
Головкин
6
Попара
Остались в запасе
Эпицентр
Заря
22
Arseniy Vavshko
ВР
24
Andriy Nervutsa
ЦЗ
6
Hlib Savchuk
ЦЗ
22
Vladyslav Krystin
ЦЗ
5
Евгений Запорожец
ЦП
11
Stanislav Krystin
ЦП
8
Николай Миронюк
ЦП
Главный тренер
Сергей Нагорняк
31
Valerii Kosivskyi
ВР
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
21
Яков Башич
ОП
22
Петар Мичин
ЦФ
11
Игорь Горбач
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Остались в запасе
22
Arseniy Vavshko
ВР
24
Andriy Nervutsa
ЦЗ
6
Hlib Savchuk
ЦЗ
22
Vladyslav Krystin
ЦЗ
5
Евгений Запорожец
ЦП
11
Stanislav Krystin
ЦП
8
Николай Миронюк
ЦП
Остались в запасе
31
Valerii Kosivskyi
ВР
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
21
Яков Башич
ОП
22
Петар Мичин
ЦФ
11
Игорь Горбач
ЦФ
Главный тренер
Сергей Нагорняк
Главный тренер
Юрий Коваль
Статистика матча Эпицентр - Заря
2
3
Всего ударов по воротам
11
8
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Эпицентр» против «Зари», 8-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 октября в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эпицентр» – «Заря»
- Матч можно посмотреть в сервисе «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»