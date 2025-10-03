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  • «Эпицентр» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2025

«Эпицентр» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2025

3 октября 2025, 16:50
Эпицентр
03.10.2025, пятница, 18:00
Украина. Премьер-лига, 8 тур
1 : 2
Завершен
Заря
90+4' Н. Кох
33' Р. Вантух
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эпицентр
31
Олег Билык
ВР
3
Степан Григоращук
ЦЗ
4
Vladyslav Moroz
ЦЗ
77
Нил Кох
ЦЗ
97
Александр Климец
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
17
Егор Демченко
ЦП
10
Джон Себерио
ЦП
12
Indio Geovane
ЦФ
23
Андрей Борячук
ЦФ
77
Хоакинете
ЦФ
Главный тренер
Сергей Нагорняк
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
5
Андрия Янич
ЦЗ
10
Жуниньо
ЦЗ
55
Джордан
ЦЗ
44
Игорь Пердута
ЦП
6
Деян Попара
ЦП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
28
Филипп Будковский
ЦФ
9
Сильвио Вокрри
ЦФ
7
N. Andjusic
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Эпицентр
22
Arseniy Vavshko
ВР
24
Andriy Nervutsa
ЦЗ
6
Hlib Savchuk
ЦЗ
22
Vladyslav Krystin
ЦЗ
28
Andriy Lipovuz
ЦП
5
Евгений Запорожец
ЦП
98
Andriy Lyashenko
ЦП
11
Stanislav Krystin
ЦП
8
Николай Миронюк
ЦП
34
Владимир Танчик
ПВ
10
Andriy Bezhenar
ЦФ
20
Вадим Сидун
ЦФ
Заря
31
Valerii Kosivskyi
ВР
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
21
Яков Башич
ОП
7
Андрей Маткевич
ЦП
19
Роман Саленко
ЦП
36
Руан Оливейра
АП
24
Иван Головкин
ПВ
22
Петар Мичин
ЦФ
11
Игорь Горбач
ЦФ
3-2-2-3
31
Билык
4
77
Кох
97
Климец
3
Григоращук
70
Кирюханцев
17
Демченко
10
Себерио
77
23
Борячук
12
4-3-3
1
Сапутин
5
Янич
10
Жуниньо
55
Джордан
17
Вантух
44
Пердута
6
Попара
8
Дрышлюк
7
9
Вокрри
28
Будковский
3
Григоращук
28
28
3
Григоращук
70
Кирюханцев
98
98
70
Кирюханцев
17
Демченко
34
Танчик
34
Танчик
17
Демченко
10
Себерио
10
10
10
Себерио
23
Борячук
20
Сидун
20
Сидун
23
Борячук
7
Маткевич
7
Маткевич
9
Вокрри
19
Саленко
19
Саленко
9
Вокрри
8
Дрышлюк
36
Оливейра
36
Оливейра
8
Дрышлюк
6
Попара
24
Головкин
24
Головкин
6
Попара
Остались в запасе
Эпицентр
Заря
22
Arseniy Vavshko
ВР
24
Andriy Nervutsa
ЦЗ
6
Hlib Savchuk
ЦЗ
22
Vladyslav Krystin
ЦЗ
5
Евгений Запорожец
ЦП
11
Stanislav Krystin
ЦП
8
Николай Миронюк
ЦП
Главный тренер
Сергей Нагорняк
31
Valerii Kosivskyi
ВР
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
21
Яков Башич
ОП
22
Петар Мичин
ЦФ
11
Игорь Горбач
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Остались в запасе
22
Arseniy Vavshko
ВР
24
Andriy Nervutsa
ЦЗ
6
Hlib Savchuk
ЦЗ
22
Vladyslav Krystin
ЦЗ
5
Евгений Запорожец
ЦП
11
Stanislav Krystin
ЦП
8
Николай Миронюк
ЦП
Остались в запасе
31
Valerii Kosivskyi
ВР
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
21
Яков Башич
ОП
22
Петар Мичин
ЦФ
11
Игорь Горбач
ЦФ
Главный тренер
Сергей Нагорняк
Главный тренер
Юрий Коваль
Статистика матча Эпицентр - Заря
2
3
Всего ударов по воротам
11
8
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Эпицентр» против «Зари», 8-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 октября в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эпицентр» – «Заря»

«Эпицентр» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Заря Эпицентр
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