Смотреть прямую трансляцию матча «Верес» против «Полесья», 7-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 сентября в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Верес» – «Полесье»