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  • «Верес» – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2025

«Верес» – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2025

29 сентября 2025, 16:50
Верес
29.09.2025, понедельник, 18:00
Украина. Премьер-лига, 7 тур
1 : 4
Завершен
Полесье
72' Д. Ндукве
12' А. Филиппов 37' А. Филиппов 42' М. Брагару 70' Т. Йосефи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верес
91
Валентин Горох
ВР
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
77
Владислав Шарай
ЛВ
14
Игорь Харатин
ОП
27
Георгий Куция
ЦП
71
Serhii Sten
ЦП
2
Максим Смиян
АП
18
Виталий Бойко
АП
22
Константинос Стамулис
ЦФ
30
Денис Ндукве
ЦФ
4
Кай Ципот
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Полесье
23
Евгений Волынец
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
5
Эдуард Сарапий
ОП
8
Руслан Бабенко
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
10
Владислав Велетень
ПВ
9
Александр Филиппов
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Верес
23
Andrii Kozhukhar
ВР
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
44
Даниил Чечер
ЦЗ
3
Семен Вовченко
ЦЗ
78
Maksym Yakhontov
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
29
Валерий Кучеров
ОП
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
7
Эрен Айдын
ЦФ
90
Samuel Nongoh
ЦФ
47
Ignat Pushkutsa
ЦФ
Полесье
1
Георгий Бущан
ВР
1
Олег Кудрик
ВР
94
Denys Hryshkevych
ЦЗ
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
30
Томер Йосефи
ЦП
6
Borel Tomandzoto
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
7
Александр Назаренко
ПВ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
1-1-2-3-3
91
Горох
33
Гончаренко
14
Харатин
27
Куция
71
77
Шарай
18
Бойко
2
Смиян
4
Ципот
30
Ндукве
22
Стамулис
3-1-3-2-1
23
Волынец
4
Кравченко
44
Чоботенко
15
Михайличенко
5
Сарапий
8
Бабенко
19
Шепелев
18
Андриевский
10
Велетень
45
Брагару
9
Филиппов
14
Харатин
29
Кучеров
29
Кучеров
14
Харатин
27
Куция
27
27
27
Куция
71
7
Айдын
7
Айдын
71
77
Шарай
90
90
77
Шарай
30
Ндукве
47
47
30
Ндукве
19
Шепелев
30
Йосефи
30
Йосефи
19
Шепелев
18
Андриевский
6
Коста
6
Коста
18
Андриевский
10
Велетень
11
Гуцуляк
11
Гуцуляк
10
Велетень
45
Брагару
7
Назаренко
7
Назаренко
45
Брагару
9
Филиппов
89
Гайдучик
89
Гайдучик
9
Филиппов
Остались в запасе
Верес
Полесье
23
Andrii Kozhukhar
ВР
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
44
Даниил Чечер
ЦЗ
3
Семен Вовченко
ЦЗ
78
Maksym Yakhontov
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
1
Георгий Бущан
ВР
1
Олег Кудрик
ВР
94
Denys Hryshkevych
ЦЗ
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
6
Borel Tomandzoto
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
Главный тренер
Руслан Ротань
Остались в запасе
23
Andrii Kozhukhar
ВР
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
44
Даниил Чечер
ЦЗ
3
Семен Вовченко
ЦЗ
78
Maksym Yakhontov
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
Остались в запасе
1
Георгий Бущан
ВР
1
Олег Кудрик
ВР
94
Denys Hryshkevych
ЦЗ
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
6
Borel Tomandzoto
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Главный тренер
Руслан Ротань
Статистика матча Верес - Полесье
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Верес» против «Полесья», 7-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 сентября в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Верес» – «Полесье»

«Верес» – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Полесье Верес
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