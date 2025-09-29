29.09.2025, понедельник, 18:00
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Украина. Премьер-лига, 7 тур
1 : 4
Завершен
Составы команд
Верес
Верес
1-1-2-3-3
91
Горох
33
Гончаренко
14
Харатин
27
Куция
71
77
Шарай
18
Бойко
2
Смиян
4
Ципот
30
Ндукве
22
Стамулис
3-1-3-2-1
23
Волынец
4
Кравченко
44
Чоботенко
15
Михайличенко
5
Сарапий
8
Бабенко
19
Шепелев
18
Андриевский
10
Велетень
45
Брагару
9
Филиппов
14
Харатин
29
Кучеров
29
Кучеров
14
Харатин
27
Куция
27
27
27
Куция
71
7
Айдын
7
Айдын
71
77
Шарай
90
90
77
Шарай
30
Ндукве
47
47
30
Ндукве
19
Шепелев
30
Йосефи
30
Йосефи
19
Шепелев
18
Андриевский
6
Коста
6
Коста
18
Андриевский
10
Велетень
11
Гуцуляк
11
Гуцуляк
10
Велетень
45
Брагару
7
Назаренко
7
Назаренко
45
Брагару
9
Филиппов
89
Гайдучик
89
Гайдучик
9
Филиппов
Остались в запасе
Верес
Полесье
23
Andrii Kozhukhar
ВР
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
44
Даниил Чечер
ЦЗ
3
Семен Вовченко
ЦЗ
78
Maksym Yakhontov
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
1
Георгий Бущан
ВР
1
Олег Кудрик
ВР
94
Denys Hryshkevych
ЦЗ
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
6
Borel Tomandzoto
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
Главный тренер
Руслан Ротань
Остались в запасе
23
Andrii Kozhukhar
ВР
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
44
Даниил Чечер
ЦЗ
3
Семен Вовченко
ЦЗ
78
Maksym Yakhontov
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
Остались в запасе
1
Георгий Бущан
ВР
1
Олег Кудрик
ВР
94
Denys Hryshkevych
ЦЗ
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
6
Borel Tomandzoto
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Главный тренер
Руслан Ротань
Статистика матча Верес - Полесье
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Верес» против «Полесья», 7-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 сентября в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Верес» – «Полесье»
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Источник: «Бомбардир»