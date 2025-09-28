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  • «Рух» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2025

«Рух» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2025

28 сентября 2025, 16:50
Рух
28.09.2025, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-лига, 7 тур
0 : 4
Завершен
Шахтер
27' Л. Мейреллес 31' Педриньо 49' Педриньо 90' Исаке
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рух
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
17
Денис Слюсар
ЦЗ
44
Виталий Холод
ЦЗ
92
Богдан Слюбик
ЦЗ
7
Клайвер Криспим
ЛВ
35
Эдсон Фернандо
ОП
23
Юрий Копина
ОП
10
Остап Притула
АП
11
Илья Квасница
ПВ
23
Фаал Бабукарра
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
10
Педриньо
ЦП
6
Марлон Гомес
ЦП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
14
Исаке
АП
49
Лука Мейреллес
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Рух
28
Yegor Klymenko
ВР
75
Андрей Китела
ПЗ
11
Василь Рунич
ЛВ
11
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
6
Денис Пидгурский
ОП
20
Vlad Raileanu
ЦП
70
Nazar Kasarda
ЦП
56
Maksym Boiko
ЦП
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
79
Volodymyr Yasinskyi
ЦФ
Шахтер
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
6
Марлон
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
37
Лукас Феррейра
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
14
Антон Глущенко
АП
27
Олег Очеретко
АП
9
Марьян Швед
ПВ
9
Кауа Элиас
ЦФ
4-2-3-1
1
Герета
73
Лях
44
Холод
92
Слюбик
17
Слюсар
35
Фернандо
23
Копина
7
Криспим
10
Притула
11
Квасница
23
Бабукарра
4-3-2-1
31
Ризнык
22
Конопля
22
Матвиенко
5
Бондарь
13
Энрике
10
Педриньо
6
Гомес
8
Крыськив
19
Бондаренко
14
Исаке
49
Мейреллес
11
Квасница
20
20
11
Квасница
35
Фернандо
56
56
35
Фернандо
17
Слюсар
11
Рунич
11
Рунич
17
Слюсар
7
Криспим
11
Алмазбеков
11
Алмазбеков
7
Криспим
73
Лях
79
79
73
Лях
22
Конопля
17
Тобиас
17
Тобиас
22
Конопля
10
Педриньо
37
Феррейра
37
Феррейра
10
Педриньо
29
Назарина
29
Назарина
8
Крыськив
27
Очеретко
27
Очеретко
8
Крыськив
49
Мейреллес
9
Швед
9
Швед
49
Мейреллес
Остались в запасе
Рух
Шахтер
28
Yegor Klymenko
ВР
75
Андрей Китела
ПЗ
6
Денис Пидгурский
ОП
70
Nazar Kasarda
ЦП
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
14
Антон Глущенко
АП
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
6
Марлон
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
9
Кауа Элиас
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Остались в запасе
28
Yegor Klymenko
ВР
75
Андрей Китела
ПЗ
6
Денис Пидгурский
ОП
70
Nazar Kasarda
ЦП
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
Остались в запасе
14
Антон Глущенко
АП
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
6
Марлон
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
9
Кауа Элиас
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Главный тренер
Арда Туран
Статистика матча Рух - Шахтер
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Рух» против «Шахтера», 7-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рух» – «Шахтер»

«Рух» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Шахтер Рух
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