28.09.2025, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Украина. Премьер-лига, 7 тур
0 : 4
Завершен
Составы команд
Рух
Рух
4-2-3-1
1
Герета
73
Лях
44
Холод
92
Слюбик
17
Слюсар
35
Фернандо
23
Копина
7
Криспим
10
Притула
11
Квасница
23
Бабукарра
4-3-2-1
31
Ризнык
22
Конопля
22
Матвиенко
5
Бондарь
13
Энрике
10
Педриньо
6
Гомес
8
Крыськив
19
Бондаренко
14
Исаке
49
Мейреллес
11
Квасница
20
20
11
Квасница
35
Фернандо
56
56
35
Фернандо
17
Слюсар
11
Рунич
11
Рунич
17
Слюсар
7
Криспим
11
Алмазбеков
11
Алмазбеков
7
Криспим
73
Лях
79
79
73
Лях
22
Конопля
17
Тобиас
17
Тобиас
22
Конопля
10
Педриньо
37
Феррейра
37
Феррейра
10
Педриньо
29
Назарина
29
Назарина
8
Крыськив
27
Очеретко
27
Очеретко
8
Крыськив
49
Мейреллес
9
Швед
9
Швед
49
Мейреллес
Остались в запасе
Рух
Шахтер
28
Yegor Klymenko
ВР
75
Андрей Китела
ПЗ
6
Денис Пидгурский
ОП
70
Nazar Kasarda
ЦП
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
14
Антон Глущенко
АП
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
6
Марлон
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
9
Кауа Элиас
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Остались в запасе
28
Yegor Klymenko
ВР
75
Андрей Китела
ПЗ
6
Денис Пидгурский
ОП
70
Nazar Kasarda
ЦП
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
Остались в запасе
14
Антон Глущенко
АП
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
6
Марлон
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
9
Кауа Элиас
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Главный тренер
Арда Туран
Статистика матча Рух - Шахтер
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Рух» против «Шахтера», 7-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рух» – «Шахтер»
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Источник: «Бомбардир»