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  • «Ницца» – «Париж»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2025

«Ницца» – «Париж»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2025

28 сентября 2025, 14:50
Ницца
28.09.2025, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 6 тур
1 : 1
Завершен
Париж
40' С. Диоп
88' Ж. Крассо (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
23
Йехван Диуф
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
15
Мойзе Бомбито
ЦЗ
21
Кожо Пепра Оппонг
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
92
Жонатан Клосс
(К) ПЗ
34
Шарль Ванхутте
ОП
99
Салис Абдул Самед
ОП
10
Софьян Диоп
АП
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
9
Терем Моффи
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Париж
16
Obed Nkambadio
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
6
Отавио
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
20
Максим Лопес
(К) ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
17
Адама Камара
ЦП
10
Илан Кеббаль
АП
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Ницца
1
Максим Дюпе
ВР
3
Мельвен Бар
ЛЗ
35
Джума Ба
ЦЗ
27
Жереми Бога
ЛВ
6
Хишам Будауи
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
21
Исак Янссон
ПВ
7
Тиагу Гувейя
ПВ
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
Париж
1
Кевин Трапп
ВР
19
Ноа Санги
ЛЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
31
Самир Шергуи
ЦЗ
20
Матье Кафаро
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
20
J. Lopez
ЦФ
3-4-1-2
23
Диуф
33
Менди
15
Бомбито
21
Пепра Оппонг
2
Абди
34
Ванхутте
99
Самед
92
Клосс
10
Диоп
9
Моффи
50
Чо
4-3-3
16
14
Траоре
5
Мбоу
6
Отавио
28
де Смет
20
Лопес
33
Лис-Мелу
17
Камара
27
Саймон
10
Кеббаль
69
Геббельс
2
Абди
3
Бар
3
Бар
2
Абди
99
Самед
6
Будауи
6
Будауи
99
Самед
Будауи
8
Сансон
8
Сансон
Будауи
9
Моффи
27
Бога
27
Бога
9
Моффи
50
Чо
21
Янссон
21
Янссон
50
Чо
27
Саймон
19
Санги
19
Санги
27
Саймон
14
Траоре
20
Кафаро
20
Кафаро
14
Траоре
10
Кеббаль
93
Иконе
93
Иконе
10
Кеббаль
17
Камара
11
Крассо
11
Крассо
17
Камара
69
Геббельс
12
Дико
12
Дико
69
Геббельс
Остались в запасе
Ницца
Париж
1
Максим Дюпе
ВР
35
Джума Ба
ЦЗ
7
Тиагу Гувейя
ПВ
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
1
Кевин Трапп
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
31
Самир Шергуи
ЦЗ
20
J. Lopez
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
35
Джума Ба
ЦЗ
7
Тиагу Гувейя
ПВ
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
Остались в запасе
1
Кевин Трапп
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
31
Самир Шергуи
ЦЗ
20
J. Lopez
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Статистика матча Ницца - Париж
1
1
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
5
Нарушения
14
14
Офсайды
1
1
Количество передач
387
512
Сейвы
2
4
Точность передач %
81
85
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
4
7
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
1.11
1.84

Смотреть прямую трансляцию матча «Ницца» против «Парижа», 6-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ницца» – «Париж»

«Ницца» – «Париж»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Париж Ницца
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