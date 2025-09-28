28.09.2025, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 6 тур
Франция. Лига 1, 6 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Ницца
Ницца
3-4-1-2
23
Диуф
33
Менди
15
Бомбито
21
Пепра Оппонг
2
Абди
34
Ванхутте
99
Самед
92
Клосс
10
Диоп
9
Моффи
50
Чо
4-3-3
16
14
Траоре
5
Мбоу
6
Отавио
28
де Смет
20
Лопес
33
Лис-Мелу
17
Камара
27
Саймон
10
Кеббаль
69
Геббельс
2
Абди
3
Бар
3
Бар
2
Абди
99
Самед
6
Будауи
6
Будауи
99
Самед
Будауи
8
Сансон
8
Сансон
Будауи
9
Моффи
27
Бога
27
Бога
9
Моффи
50
Чо
21
Янссон
21
Янссон
50
Чо
27
Саймон
19
Санги
19
Санги
27
Саймон
14
Траоре
20
Кафаро
20
Кафаро
14
Траоре
10
Кеббаль
93
Иконе
93
Иконе
10
Кеббаль
17
Камара
11
Крассо
11
Крассо
17
Камара
69
Геббельс
12
Дико
12
Дико
69
Геббельс
Остались в запасе
Ницца
Париж
1
Максим Дюпе
ВР
35
Джума Ба
ЦЗ
7
Тиагу Гувейя
ПВ
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
1
Кевин Трапп
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
31
Самир Шергуи
ЦЗ
20
J. Lopez
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
35
Джума Ба
ЦЗ
7
Тиагу Гувейя
ПВ
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
Остались в запасе
1
Кевин Трапп
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
31
Самир Шергуи
ЦЗ
20
J. Lopez
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Статистика матча Ницца - Париж
1
1
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
5
Нарушения
14
14
Офсайды
1
1
Количество передач
387
512
Сейвы
2
4
Точность передач %
81
85
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
4
7
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
1.11
1.84
Смотреть прямую трансляцию матча «Ницца» против «Парижа», 6-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ницца» – «Париж»
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Источник: «Бомбардир»