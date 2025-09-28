Смотреть прямую трансляцию матча «Елимай» против «Ордабасы», 24-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Елимай» – «Ордабасы»