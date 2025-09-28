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  • «Елимай» – «Ордабасы»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2025

«Елимай» – «Ордабасы»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2025

28 сентября 2025, 13:50
Елимай
28.09.2025, воскресенье, 15:00
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
2 : 1
Завершен
Ордабасы
84' Р. Оразов 90+5' Р. Муртазаев
3' Э. Астанов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Елимай
35
Максим Коваль
ВР
8
Кевин Ролон
ЛЗ
4
Адилбек Жумаханов
ЦЗ
3
Самуэль Одеойибо
ЦЗ
15
Неманья Чаласан
ЦЗ
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
23
Галымжан Кенжебек
ЛВ
27
Евгений Березкин
ЦП
18
Рамазан Оразов
ЦП
11
Иван Свиридов
ПВ
77
Эулодже Плакка Фессу
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Ордабасы
1
Бекхан Шайзада
ВР
3
Alan Carlos
ЦЗ
13
Сагадат Турсынбай
ЦЗ
10
Эльхан Астанов
ЛВ
10
Лука Имнадзе
ЛВ
7
Жоау Паулину
ЛВ
11
Юрий Вакулко
ЦП
23
Муроджон Халматов
ЦП
16
Михай Кэпэцынэ
ЦП
22
Султанбек Астанов
ПП
Главный тренер
Андрей Мартин
Елимай
1
Егор Цуприков
ВР
22
Никита Пивкин
ВР
2
Егор Ткаченко
ПЗ
2
Ади Адамбаев
ПЗ
44
Алмас Тюлюбай
ОП
88
Alizhan Baygaliyev
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
Ордабасы
1
Думитру Челядник
ВР
25
Сергей Малый
ЦЗ
9
Владислав Наумец
ЛВ
27
Дарио Канаджижа
ЦП
98
Зикрилло Султаниязов
ПВ
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
4-2-3-1
35
Коваль
8
Ролон
3
Одеойибо
15
Чаласан
4
Жумаханов
27
Березкин
18
Оразов
23
Кенжебек
17
Пайруз
11
Свиридов
77
Плакка Фессу
2-4-3
1
Шайзада
3
13
Турсынбай
22
Астанов
23
Халматов
16
Кэпэцынэ
11
Вакулко
10
Астанов
10
Имнадзе
7
Паулину
27
Березкин
44
Тюлюбай
44
Тюлюбай
27
Березкин
77
Плакка Фессу
7
Муртазаев
7
Муртазаев
77
Плакка Фессу
17
Пайруз
17
Бахтияров
17
Бахтияров
17
Пайруз
3
25
Малый
25
Малый
3
16
Кэпэцынэ
27
Канаджижа
27
Канаджижа
16
Кэпэцынэ
Мораес
9
Наумец
9
Наумец
Мораес
10
Астанов
98
Султаниязов
98
Султаниязов
10
Астанов
7
Паулину
9
Жумабек
9
Жумабек
7
Паулину
Остались в запасе
Елимай
Ордабасы
88
Alizhan Baygaliyev
ЦП
1
Егор Цуприков
ВР
22
Никита Пивкин
ВР
2
Егор Ткаченко
ПЗ
2
Ади Адамбаев
ПЗ
Главный тренер
Андрей Карпович
1
Думитру Челядник
ВР
Главный тренер
Андрей Мартин
Остались в запасе
88
Alizhan Baygaliyev
ЦП
1
Егор Цуприков
ВР
22
Никита Пивкин
ВР
2
Егор Ткаченко
ПЗ
2
Ади Адамбаев
ПЗ
Остались в запасе
1
Думитру Челядник
ВР
Главный тренер
Андрей Карпович
Главный тренер
Андрей Мартин
Статистика матча Елимай - Ордабасы
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Елимай» против «Ордабасы», 24-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Елимай» – «Ордабасы»

«Елимай» – «Ордабасы»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Ордабасы Елимай
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