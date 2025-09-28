28.09.2025, воскресенье, 15:00
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Елимай
Елимай
4-2-3-1
35
Коваль
8
Ролон
3
Одеойибо
15
Чаласан
4
Жумаханов
27
Березкин
18
Оразов
23
Кенжебек
17
Пайруз
11
Свиридов
77
Плакка Фессу
2-4-3
1
Шайзада
3
13
Турсынбай
22
Астанов
23
Халматов
16
Кэпэцынэ
11
Вакулко
10
Астанов
10
Имнадзе
7
Паулину
27
Березкин
44
Тюлюбай
44
Тюлюбай
27
Березкин
77
Плакка Фессу
7
Муртазаев
7
Муртазаев
77
Плакка Фессу
17
Пайруз
17
Бахтияров
17
Бахтияров
17
Пайруз
3
25
Малый
25
Малый
3
16
Кэпэцынэ
27
Канаджижа
27
Канаджижа
16
Кэпэцынэ
Мораес
9
Наумец
9
Наумец
Мораес
10
Астанов
98
Султаниязов
98
Султаниязов
10
Астанов
7
Паулину
9
Жумабек
9
Жумабек
7
Паулину
Остались в запасе
Елимай
Ордабасы
88
Alizhan Baygaliyev
ЦП
1
Егор Цуприков
ВР
22
Никита Пивкин
ВР
2
Егор Ткаченко
ПЗ
2
Ади Адамбаев
ПЗ
Главный тренер
Андрей Карпович
1
Думитру Челядник
ВР
Главный тренер
Андрей Мартин
Остались в запасе
88
Alizhan Baygaliyev
ЦП
1
Егор Цуприков
ВР
22
Никита Пивкин
ВР
2
Егор Ткаченко
ПЗ
2
Ади Адамбаев
ПЗ
Остались в запасе
1
Думитру Челядник
ВР
Главный тренер
Андрей Карпович
Главный тренер
Андрей Мартин
Статистика матча Елимай - Ордабасы
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Елимай» против «Ордабасы», 24-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Елимай» – «Ордабасы»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»