Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Карпаты» – «Динамо» Киев: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2025

«Карпаты» – «Динамо» Киев: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2025

27 сентября 2025, 16:50
Карпаты
27.09.2025, суббота, 18:00
Украина. Премьер-лига, 7 тур
3 : 3
Завершен
Динамо К
24' П. Альварес 27' Бруниньо 90+3' Д. Мирошниченко
43' А. Караваев 50' Н. Шапаренко 52' А. Караваев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
21
Пабло Альварес
ОП
7
Paulo Vitor
ЦП
8
Амбросий Чачуа
АП
37
Бруниньо
АП
26
Ян Костенко
ЦФ
29
Nazar Sushchak
ЦФ
95
Игорь Краснопир
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Динамо К
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
66
Алиу Тиаре
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
8
Александр Пихаленок
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
9
Назар Волошин
ПВ
77
Владислав Блэнуцэ
ЦФ
16
Шола Огундана
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Карпаты
30
Андрей Клищук
ВР
6
Диего Паласиос
ЛЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
21
Владислав Клименко
ЦП
5
Patricio Tanda
ЦП
27
Олег Федор
ЦП
19
Ярослав Карабин
ЦП
9
Igor Neves Alves
ЦФ
37
Fabiano
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
14
Vasyl Burtnyk
ЦЗ
34
Владислав Захарченко
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
39
Эдуардо Герреро
ЦП
8
Александр Яцык
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
4-1-1-2-3
28
Полегенько
4
Бабогло
47
Педросо
11
Мирошниченко
21
Альварес
7
37
Бруниньо
8
Чачуа
95
Краснопир
29
26
Костенко
4-1-2-1-2
51
Моргун
20
Караваев
40
Биловар
66
Тиаре
44
Дубинчак
6
Бражко
8
Пихаленок
10
Шапаренко
9
Волошин
16
Огундана
77
Блэнуцэ
8
Чачуа
21
Клименко
21
Клименко
8
Чачуа
21
Альварес
5
5
21
Альварес
26
Костенко
37
37
26
Костенко
40
Биловар
32
Михавко
32
Михавко
40
Биловар
20
Караваев
18
Тымчик
18
Тымчик
20
Караваев
77
Блэнуцэ
39
Герреро
39
Герреро
77
Блэнуцэ
8
Пихаленок
8
Яцык
8
Яцык
8
Пихаленок
Остались в запасе
Карпаты
Динамо К
30
Андрей Клищук
ВР
6
Диего Паласиос
ЛЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
27
Олег Федор
ЦП
19
Ярослав Карабин
ЦП
9
Igor Neves Alves
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
14
Vasyl Burtnyk
ЦЗ
34
Владислав Захарченко
ЦЗ
15
Валентин Рубчинский
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Главный тренер
Александр Шовковский
Остались в запасе
30
Андрей Клищук
ВР
6
Диего Паласиос
ЛЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
27
Олег Федор
ЦП
19
Ярослав Карабин
ЦП
9
Igor Neves Alves
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
14
Vasyl Burtnyk
ЦЗ
34
Владислав Захарченко
ЦЗ
15
Валентин Рубчинский
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Главный тренер
Александр Шовковский
Статистика матча Карпаты - Динамо К
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Карпаты» против «Динамо» Киев, 7-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 сентября в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Карпаты» – «Динамо» Киев

«Карпаты» – «Динамо» Киев: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Динамо К Карпаты
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
2
Батраков стал самым популярным российским футболистом в инстаграме*
13:19
Итоговый состав сборной России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой
13:03
2
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
12:49
«Галатасарай» определился с размером предложения по Кисляку
12:24
8
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
11:59
5
Семак отреагировал на допуск российских хоккейных команд к международным турнирам
11:42
2
Бубнов предостерег «Локомотив» от назначения экс-тренера сборной России: «Он хорошо начинает и плохо заканчивает»
11:22
3
Европейский топ-клуб может выкупить Батракова в январе за 60 миллионов
11:16
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+