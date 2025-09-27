27.09.2025, суббота, 18:00
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Украина. Премьер-лига, 7 тур
3 : 3
Завершен
Составы команд
Карпаты
Карпаты
4-1-1-2-3
28
Полегенько
4
Бабогло
47
Педросо
11
Мирошниченко
21
Альварес
7
37
Бруниньо
8
Чачуа
95
Краснопир
29
26
Костенко
4-1-2-1-2
51
Моргун
20
Караваев
40
Биловар
66
Тиаре
44
Дубинчак
6
Бражко
8
Пихаленок
10
Шапаренко
9
Волошин
16
Огундана
77
Блэнуцэ
8
Чачуа
21
Клименко
21
Клименко
8
Чачуа
21
Альварес
5
5
21
Альварес
26
Костенко
37
37
26
Костенко
40
Биловар
32
Михавко
32
Михавко
40
Биловар
20
Караваев
18
Тымчик
18
Тымчик
20
Караваев
77
Блэнуцэ
39
Герреро
39
Герреро
77
Блэнуцэ
8
Пихаленок
8
Яцык
8
Яцык
8
Пихаленок
Остались в запасе
Карпаты
Динамо К
30
Андрей Клищук
ВР
6
Диего Паласиос
ЛЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
27
Олег Федор
ЦП
19
Ярослав Карабин
ЦП
9
Igor Neves Alves
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
14
Vasyl Burtnyk
ЦЗ
34
Владислав Захарченко
ЦЗ
15
Валентин Рубчинский
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Главный тренер
Александр Шовковский
Остались в запасе
30
Андрей Клищук
ВР
6
Диего Паласиос
ЛЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
27
Олег Федор
ЦП
19
Ярослав Карабин
ЦП
9
Igor Neves Alves
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
14
Vasyl Burtnyk
ЦЗ
34
Владислав Захарченко
ЦЗ
15
Валентин Рубчинский
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Главный тренер
Александр Шовковский
Статистика матча Карпаты - Динамо К
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Карпаты» против «Динамо» Киев, 7-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 сентября в 18:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»