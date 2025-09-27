27.09.2025, суббота, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Актобе
Актобе
4-1-1-1-3
25
Влад
5
Каиров
6
Касым
4
Кусяпов
31
Танжариков
18
Корзун
20
Жуков
18
Жан
11
Шушеначев
7
Соса
22
Сейдахмет
4-3-1-2
22
Лобанцев
4
Васильев
25
Туре
22
9
Горшунов
5
Сабино
29
Жарынбетов
55
Нойок
20
Буранчиев
11
Жангылышбай
11
Черединов
4
Кусяпов
26
Анджелкович
26
Анджелкович
4
Кусяпов
20
Жуков
16
Байдавлетов
16
Байдавлетов
20
Жуков
18
Жан
10
Умаев
10
Умаев
18
Жан
11
Шушеначев
19
Омиртаев
19
Омиртаев
11
Шушеначев
29
Жарынбетов
23
Ульшин
23
Ульшин
29
Жарынбетов
5
Сабино
79
Валгушев
79
Валгушев
5
Сабино
9
Горшунов
7
Мульдинов
7
Мульдинов
9
Горшунов
20
Буранчиев
21
Жакипбаев
21
Жакипбаев
20
Буранчиев
Остались в запасе
Актобе
Кызыл-Жар
1
Игорь Трофимец
ВР
2
Лев Скворцов
ПЗ
47
Данияр Усенов
ЦП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
12
Амаду Думбуя
ПВ
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
1
Джурахон Бабаханов
ВР
17
Мирас Женис
ЦЗ
77
Дмитрий Мирошниченко
ПЗ
9
Руслан Валиуллин
ЛВ
18
Жанторе Молдабаев
ЛВ
2
Aleksandr Lebedev
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Остались в запасе
1
Игорь Трофимец
ВР
2
Лев Скворцов
ПЗ
47
Данияр Усенов
ЦП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
12
Амаду Думбуя
ПВ
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
Остались в запасе
1
Джурахон Бабаханов
ВР
17
Мирас Женис
ЦЗ
77
Дмитрий Мирошниченко
ПЗ
9
Руслан Валиуллин
ЛВ
18
Жанторе Молдабаев
ЛВ
2
Aleksandr Lebedev
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Главный тренер
Милич Чурчич
Статистика матча Актобе - Кызыл-Жар
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Актобе» против «Кызыл-Жара», 24-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 сентября в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Актобе» – «Кызыл-Жар»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»