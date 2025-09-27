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  • «Актобе» – «Кызыл-Жар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2025

«Актобе» – «Кызыл-Жар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2025

27 сентября 2025, 15:50
Актобе
27.09.2025, суббота, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
1 : 0
Завершен
Кызыл-Жар
8' Д. Соса
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Актобе
25
Андрей Влад
ВР
6
Алибек Касым
ЦЗ
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
18
Хайро Жан
ЛВ
18
Никита Корзун
ОП
20
Георгий Жуков
ЦП
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
7
Даниэль Соса
ЦФ
11
Артур Шушеначев
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Кызыл-Жар
22
Мирослав Лобанцев
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
9
Елисей Горшунов
ЛЗ
25
Абдул Азиз Туре
ЦЗ
22
Anatoliy Kozlenko
ЦЗ
5
Рафаэл Сабино
ОП
29
Самат Жарынбетов
ОП
55
Александр Нойок
ОП
20
Арсен Буранчиев
ЦП
11
Артем Черединов
ЦФ
11
Токтар Жангылышбай
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Актобе
1
Игорь Трофимец
ВР
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
16
Аян Байдавлетов
ОП
47
Данияр Усенов
ЦП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
12
Амаду Думбуя
ПВ
10
Идрис Умаев
ЦФ
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
Кызыл-Жар
1
Джурахон Бабаханов
ВР
17
Мирас Женис
ЦЗ
77
Дмитрий Мирошниченко
ПЗ
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
9
Руслан Валиуллин
ЛВ
18
Жанторе Молдабаев
ЛВ
23
Андрей Ульшин
ЦП
79
Глеб Валгушев
ЦП
21
Мади Жакипбаев
ЦФ
2
Aleksandr Lebedev
ЦФ
4-1-1-1-3
25
Влад
5
Каиров
6
Касым
4
Кусяпов
31
Танжариков
18
Корзун
20
Жуков
18
Жан
11
Шушеначев
7
Соса
22
Сейдахмет
4-3-1-2
22
Лобанцев
4
Васильев
25
Туре
22
9
Горшунов
5
Сабино
29
Жарынбетов
55
Нойок
20
Буранчиев
11
Жангылышбай
11
Черединов
4
Кусяпов
26
Анджелкович
26
Анджелкович
4
Кусяпов
20
Жуков
16
Байдавлетов
16
Байдавлетов
20
Жуков
18
Жан
10
Умаев
10
Умаев
18
Жан
11
Шушеначев
19
Омиртаев
19
Омиртаев
11
Шушеначев
29
Жарынбетов
23
Ульшин
23
Ульшин
29
Жарынбетов
5
Сабино
79
Валгушев
79
Валгушев
5
Сабино
9
Горшунов
7
Мульдинов
7
Мульдинов
9
Горшунов
20
Буранчиев
21
Жакипбаев
21
Жакипбаев
20
Буранчиев
Остались в запасе
Актобе
Кызыл-Жар
1
Игорь Трофимец
ВР
2
Лев Скворцов
ПЗ
47
Данияр Усенов
ЦП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
12
Амаду Думбуя
ПВ
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
1
Джурахон Бабаханов
ВР
17
Мирас Женис
ЦЗ
77
Дмитрий Мирошниченко
ПЗ
9
Руслан Валиуллин
ЛВ
18
Жанторе Молдабаев
ЛВ
2
Aleksandr Lebedev
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Остались в запасе
1
Игорь Трофимец
ВР
2
Лев Скворцов
ПЗ
47
Данияр Усенов
ЦП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
12
Амаду Думбуя
ПВ
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
Остались в запасе
1
Джурахон Бабаханов
ВР
17
Мирас Женис
ЦЗ
77
Дмитрий Мирошниченко
ПЗ
9
Руслан Валиуллин
ЛВ
18
Жанторе Молдабаев
ЛВ
2
Aleksandr Lebedev
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Главный тренер
Милич Чурчич
Статистика матча Актобе - Кызыл-Жар
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Актобе» против «Кызыл-Жара», 24-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 сентября в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Актобе» – «Кызыл-Жар»

«Актобе» – «Кызыл-Жар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Кызыл-Жар Актобе
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