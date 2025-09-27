Смотреть прямую трансляцию матча «Актобе» против «Кызыл-Жара», 24-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 сентября в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Актобе» – «Кызыл-Жар»