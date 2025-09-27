Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Вольфсбург» против «РБ Лейпцига», 5-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 сентября в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вольфсбург» – «РБ Лейпциг»