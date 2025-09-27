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  • «Вольфсбург» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2025

«Вольфсбург» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2025

27 сентября 2025, 15:20
Вольфсбург
27.09.2025, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
0 : 1
Завершен
РБ Лейпциг
8' Й. Бакайоко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
25
Камил Грабара
ВР
4
Мориц Йенц
ЦЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
5
Винисиус Соуза
ОП
27
Максимилиан Арнольд
(К) ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
21
Патрик Виммер
ПВ
9
Мохамед Амура
ЦФ
19
Йонас Винд
ЦФ
Главный тренер
Паул Симонис
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
22
Давид Раум
(К) ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
8
Ассан Уэдраого
ЦП
13
Николас Зайвальд
ЦП
21
Кристоф Баумгартнер
АП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
25
Ян Диоманде
ЦФ
40
Ромуло
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Вольфсбург
27
Мариус Мюллер
ВР
25
Аарон Центер
ЛЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
14
Адам Дагхим
ЛВ
31
Янник Герхардт
ЦП
14
Ловро Майер
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Бенке Дардаи
АП
17
Дженан Пейчинович
ЦФ
РБ Лейпциг
26
Мартен Вандевордт
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
6
Эзекиль Банзузи
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
10
Андрия Максимович
АП
40
Конрад Хардер
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
4-1-2-1-2
25
Грабара
2
Фишер
4
Йенц
3
Кулиеракис
21
Меле
5
Соуза
27
Арнольд
32
Сванберг
21
Виммер
19
Винд
9
Амура
4-2-2-2
25
Гулачи
17
Баку
4
Орбан
23
Люкеба
22
Раум
8
Уэдраого
13
Зайвальд
11
Бакайоко
21
Баумгартнер
40
Ромуло
25
Диоманде
2
Фишер
25
Центер
25
Центер
2
Фишер
5
Соуза
14
Майер
14
Майер
5
Соуза
32
Сванберг
24
Эриксен
24
Эриксен
32
Сванберг
21
Виммер
14
Дагхим
14
Дагхим
21
Виммер
19
Винд
17
Пейчинович
17
Пейчинович
19
Винд
8
Уэдраого
6
Банзузи
6
Банзузи
8
Уэдраого
11
Бакайоко
44
Кампль
44
Кампль
11
Бакайоко
25
Диоманде
7
Нуса
7
Нуса
25
Диоманде
40
Ромуло
40
Хардер
40
Хардер
40
Ромуло
21
Баумгартнер
11
Вернер
11
Вернер
21
Баумгартнер
Остались в запасе
Вольфсбург
РБ Лейпциг
27
Мариус Мюллер
ВР
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
8
Бенке Дардаи
АП
Главный тренер
Паул Симонис
26
Мартен Вандевордт
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
10
Андрия Максимович
АП
Главный тренер
Оле Вернер
Остались в запасе
27
Мариус Мюллер
ВР
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
8
Бенке Дардаи
АП
Остались в запасе
26
Мартен Вандевордт
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
10
Андрия Максимович
АП
Главный тренер
Паул Симонис
Главный тренер
Оле Вернер
Статистика матча Вольфсбург - РБ Лейпциг
2
2
Всего ударов по воротам
22
20
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
11
Нарушения
7
9
Офсайды
0
5
Количество передач
447
435
Сейвы
5
4
Точность передач %
82
82
Удары мимо ворот
9
6
Блокированные удары
9
8
Удары из пределов штрафной
17
10
Удары из-за пределов штрафной
5
10
xG (ожидаемые голы)
3.05
2.41
xGP (предотвращенные голы)
0.73
0.73

Смотреть прямую трансляцию матча «Вольфсбург» против «РБ Лейпцига», 5-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 сентября в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вольфсбург» – «РБ Лейпциг»

«Вольфсбург» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига РБ Лейпциг Вольфсбург
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