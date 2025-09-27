27.09.2025, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
Германия. Бундеслига, 5 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
4-1-2-1-2
25
Грабара
2
Фишер
4
Йенц
3
Кулиеракис
21
Меле
5
Соуза
27
Арнольд
32
Сванберг
21
Виммер
19
Винд
9
Амура
4-2-2-2
25
Гулачи
17
Баку
4
Орбан
23
Люкеба
22
Раум
8
Уэдраого
13
Зайвальд
11
Бакайоко
21
Баумгартнер
40
Ромуло
25
Диоманде
2
Фишер
25
Центер
25
Центер
2
Фишер
5
Соуза
14
Майер
14
Майер
5
Соуза
32
Сванберг
24
Эриксен
24
Эриксен
32
Сванберг
21
Виммер
14
Дагхим
14
Дагхим
21
Виммер
19
Винд
17
Пейчинович
17
Пейчинович
19
Винд
8
Уэдраого
6
Банзузи
6
Банзузи
8
Уэдраого
11
Бакайоко
44
Кампль
44
Кампль
11
Бакайоко
25
Диоманде
7
Нуса
7
Нуса
25
Диоманде
40
Ромуло
40
Хардер
40
Хардер
40
Ромуло
21
Баумгартнер
11
Вернер
11
Вернер
21
Баумгартнер
Остались в запасе
Вольфсбург
РБ Лейпциг
27
Мариус Мюллер
ВР
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
8
Бенке Дардаи
АП
Главный тренер
Паул Симонис
26
Мартен Вандевордт
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
10
Андрия Максимович
АП
Главный тренер
Оле Вернер
Остались в запасе
27
Мариус Мюллер
ВР
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
8
Бенке Дардаи
АП
Остались в запасе
26
Мартен Вандевордт
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
10
Андрия Максимович
АП
Главный тренер
Паул Симонис
Главный тренер
Оле Вернер
Статистика матча Вольфсбург - РБ Лейпциг
2
2
Всего ударов по воротам
22
20
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
11
Нарушения
7
9
Офсайды
0
5
Количество передач
447
435
Сейвы
5
4
Точность передач %
82
82
Удары мимо ворот
9
6
Блокированные удары
9
8
Удары из пределов штрафной
17
10
Удары из-за пределов штрафной
5
10
xG (ожидаемые голы)
3.05
2.41
xGP (предотвращенные голы)
0.73
0.73
Смотреть прямую трансляцию матча «Вольфсбург» против «РБ Лейпцига», 5-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 сентября в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вольфсбург» – «РБ Лейпциг»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»