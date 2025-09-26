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  • «Арсенал» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2025

«Арсенал» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2025

26 сентября 2025, 17:20
Арсенал
26.09.2025, пятница, 18:30
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Минск
37' В. Сенько
62' А. Турич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
30
Артем Сороко
ВР
5
Никита Власенко
ЦЗ
5
Роман Вегеря
ЦЗ
18
Александр Михаленко
ПЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
89
Вадим Арутюнян
ОП
77
Николай Сотников
ЦП
27
Максим Гаевой
ЦП
11
Юрий Ловец
ЦП
9
Валерий Сенько
ЦП
89
Александр Французов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якушин
Минск
30
Александр Гутор
ВР
3
Артем Сокол
ЦЗ
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
15
Владислав Яцкевич
ПЗ
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
26
Владислав Варакса
ОП
29
Илья Дубинец
ОП
23
Артем Турич
ЦП
22
Александр Макась
ЦФ
10
Чарльз Марк Икечукву
ЦФ
10
Кирилл Забелин
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Арсенал
1
Иван Санько
ВР
16
Артем Ващенко
ВР
4
Эдуард Акунец
ВР
99
Кирилл Волков
ЛЗ
6
Андрей Ишутин
ОП
51
Александр Скшинецкий
ОП
63
Фатхулло Олимзода
АП
41
Дмитрий Лутик
ПВ
7
Марк Мокин
ЦФ
Минск
37
Матвей Сухаренко
ВР
79
Илья Свириденко
ЦЗ
2
Валентин Дихтиевский
ПЗ
91
Павел Назаренко
ПЗ
14
Эмир Эрнисов
ЦП
33
Константин Малицкий
ЦП
6
Феликс Абена
ЦП
22
Михаил Бондаренко
ЦФ
11
Набиль Дауда Натама
ЦФ
4
Джаспер Ирьяс
ЦФ
3-2-4-1
30
Сороко
5
Власенко
5
Вегеря
18
Михаленко
88
Щетинин
89
Арутюнян
77
Сотников
11
Ловец
9
Сенько
27
Гаевой
89
Французов
3-2-1-1-3
30
Гутор
15
Яцкевич
5
Жевнеров
3
Сокол
26
Варакса
29
Дубинец
23
Турич
8
Мигдаленок
10
Забелин
10
Икечукву
22
Макась
9
Сенько
6
Ишутин
6
Ишутин
9
Сенько
27
Гаевой
7
Мокин
7
Мокин
27
Гаевой
8
Мигдаленок
2
Дихтиевский
2
Дихтиевский
8
Мигдаленок
22
Макась
91
Назаренко
91
Назаренко
22
Макась
29
Дубинец
14
Эрнисов
14
Эрнисов
29
Дубинец
10
Забелин
33
Малицкий
33
Малицкий
10
Забелин
10
Икечукву
11
Натама
11
Натама
10
Икечукву
Остались в запасе
Арсенал
Минск
1
Иван Санько
ВР
16
Артем Ващенко
ВР
4
Эдуард Акунец
ВР
99
Кирилл Волков
ЛЗ
51
Александр Скшинецкий
ОП
63
Фатхулло Олимзода
АП
41
Дмитрий Лутик
ПВ
Главный тренер
Сергей Якушин
37
Матвей Сухаренко
ВР
79
Илья Свириденко
ЦЗ
6
Феликс Абена
ЦП
22
Михаил Бондаренко
ЦФ
4
Джаспер Ирьяс
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Остались в запасе
1
Иван Санько
ВР
16
Артем Ващенко
ВР
4
Эдуард Акунец
ВР
99
Кирилл Волков
ЛЗ
51
Александр Скшинецкий
ОП
63
Фатхулло Олимзода
АП
41
Дмитрий Лутик
ПВ
Остались в запасе
37
Матвей Сухаренко
ВР
79
Илья Свириденко
ЦЗ
6
Феликс Абена
ЦП
22
Михаил Бондаренко
ЦФ
4
Джаспер Ирьяс
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якушин
Главный тренер
Артем Челядинский
Статистика матча Арсенал - Минск
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Минска», 23-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 сентября в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Минск»

«Арсенал» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Минск Арсенал
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