Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Минска», 23-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 сентября в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Минск»