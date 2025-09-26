26.09.2025, пятница, 18:30
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Арсенал
Арсенал
3-2-4-1
30
Сороко
5
Власенко
5
Вегеря
18
Михаленко
88
Щетинин
89
Арутюнян
77
Сотников
11
Ловец
9
Сенько
27
Гаевой
89
Французов
3-2-1-1-3
30
Гутор
15
Яцкевич
5
Жевнеров
3
Сокол
26
Варакса
29
Дубинец
23
Турич
8
Мигдаленок
10
Забелин
10
Икечукву
22
Макась
9
Сенько
6
Ишутин
6
Ишутин
9
Сенько
27
Гаевой
7
Мокин
7
Мокин
27
Гаевой
8
Мигдаленок
2
Дихтиевский
2
Дихтиевский
8
Мигдаленок
22
Макась
91
Назаренко
91
Назаренко
22
Макась
29
Дубинец
14
Эрнисов
14
Эрнисов
29
Дубинец
10
Забелин
33
Малицкий
33
Малицкий
10
Забелин
10
Икечукву
11
Натама
11
Натама
10
Икечукву
Остались в запасе
Арсенал
Минск
1
Иван Санько
ВР
16
Артем Ващенко
ВР
4
Эдуард Акунец
ВР
99
Кирилл Волков
ЛЗ
51
Александр Скшинецкий
ОП
63
Фатхулло Олимзода
АП
41
Дмитрий Лутик
ПВ
Главный тренер
Сергей Якушин
37
Матвей Сухаренко
ВР
79
Илья Свириденко
ЦЗ
6
Феликс Абена
ЦП
22
Михаил Бондаренко
ЦФ
4
Джаспер Ирьяс
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Остались в запасе
1
Иван Санько
ВР
16
Артем Ващенко
ВР
4
Эдуард Акунец
ВР
99
Кирилл Волков
ЛЗ
51
Александр Скшинецкий
ОП
63
Фатхулло Олимзода
АП
41
Дмитрий Лутик
ПВ
Остались в запасе
37
Матвей Сухаренко
ВР
79
Илья Свириденко
ЦЗ
6
Феликс Абена
ЦП
22
Михаил Бондаренко
ЦФ
4
Джаспер Ирьяс
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якушин
Главный тренер
Артем Челядинский
Статистика матча Арсенал - Минск
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Минска», 23-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 сентября в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Минск»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»