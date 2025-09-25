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  • «Осасуна» – «Эльче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2025

«Осасуна» – «Эльче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2025

25 сентября 2025, 19:20
Осасуна
25.09.2025, четверг, 20:30
Испания. Примера, 6 тур
1 : 1
Завершен
Эльче
10' В. Муньос
90+2' А. Педроса
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Серхио Эррера
(К) ВР
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
23
Абель Бретонес
ЛВ
23
Виктор Муньос
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
7
Икер Бенито
ПВ
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Эльче
1
Иньяки Пенья
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
17
Бамбо Диаби
(К) ЦЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
15
Альваро Нуньес
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
19
Грэйди Диангана
ЦП
14
Алейш Фебас
ЦП
18
Марк Агуадо
ЦП
30
Альваро Родригес
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Осасуна
13
Айтор
ВР
31
Димитриос Стаматакис
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
34
Рауль Часко
ЛЗ
8
Икер Муньос
ОП
26
Mauro Echegoyen
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
11
Энрике Барха
ПВ
9
Рауль Гарсия
ЦФ
27
Martin Pedroarena
ЦФ
29
Асьер Осамбела
ЦФ
Эльче
1
Матиас Дитуро
ВР
13
Алехандро Итурбе
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
5
Федерико Редондо
ОП
18
Джон Дональд
ЦП
32
Adam Boayar
ЦП
17
Хосан
ПВ
11
Херман Валера
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Эррера
22
Бойомо
5
Эррандо
24
Катена
6
Торро
7
Монкайола
23
Муньос
23
Бретонес
7
Бенито
17
Будимир
16
Гомес
3-2-3-2
1
Пенья
17
Диаби
23
Чуст
15
Нуньес
22
Форт
27
Петро
19
Диангана
14
Фебас
18
Агуадо
19
Силва
30
Родригес
7
Бенито
3
Крус
3
Крус
7
Бенито
23
Муньос
23
Бекер
23
Бекер
23
Муньос
16
Гомес
11
Барха
11
Барха
16
Гомес
17
Будимир
9
Гарсия
9
Гарсия
17
Будимир
22
Форт
17
Педроса
17
Педроса
22
Форт
17
Диаби
22
Аффенгрубер
22
Аффенгрубер
17
Диаби
15
Нуньес
17
Хосан
17
Хосан
15
Нуньес
19
Диангана
11
Валера
11
Валера
19
Диангана
19
Силва
17
Мир
17
Мир
19
Силва
Остались в запасе
Осасуна
Эльче
13
Айтор
ВР
31
Димитриос Стаматакис
ВР
34
Рауль Часко
ЛЗ
8
Икер Муньос
ОП
26
Mauro Echegoyen
ЦП
27
Martin Pedroarena
ЦФ
29
Асьер Осамбела
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
1
Матиас Дитуро
ВР
13
Алехандро Итурбе
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
5
Федерико Редондо
ОП
18
Джон Дональд
ЦП
32
Adam Boayar
ЦП
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
31
Димитриос Стаматакис
ВР
34
Рауль Часко
ЛЗ
8
Икер Муньос
ОП
26
Mauro Echegoyen
ЦП
27
Martin Pedroarena
ЦФ
29
Асьер Осамбела
ЦФ
Остались в запасе
1
Матиас Дитуро
ВР
13
Алехандро Итурбе
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
5
Федерико Редондо
ОП
18
Джон Дональд
ЦП
32
Adam Boayar
ЦП
Главный тренер
Алессио Лиски
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Статистика матча Осасуна - Эльче
2
1
2
Всего ударов по воротам
9
12
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
3
Нарушения
19
13
Количество передач
371
590
Сейвы
3
1
Точность передач %
77
85
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
1.1
0.78

Смотреть прямую трансляцию матча «Осасуна» против «Эльче», 6-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 сентября в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Осасуна» – «Эльче»

«Осасуна» – «Эльче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Эльче Осасуна
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