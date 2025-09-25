25.09.2025, четверг, 20:30
Испания. Примера, 6 тур
Испания. Примера, 6 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Осасуна
Осасуна
3-1-1-3-2
1
Эррера
22
Бойомо
5
Эррандо
24
Катена
6
Торро
7
Монкайола
23
Муньос
23
Бретонес
7
Бенито
17
Будимир
16
Гомес
3-2-3-2
1
Пенья
17
Диаби
23
Чуст
15
Нуньес
22
Форт
27
Петро
19
Диангана
14
Фебас
18
Агуадо
19
Силва
30
Родригес
7
Бенито
3
Крус
3
Крус
7
Бенито
23
Муньос
23
Бекер
23
Бекер
23
Муньос
16
Гомес
11
Барха
11
Барха
16
Гомес
17
Будимир
9
Гарсия
9
Гарсия
17
Будимир
22
Форт
17
Педроса
17
Педроса
22
Форт
17
Диаби
22
Аффенгрубер
22
Аффенгрубер
17
Диаби
15
Нуньес
17
Хосан
17
Хосан
15
Нуньес
19
Диангана
11
Валера
11
Валера
19
Диангана
19
Силва
17
Мир
17
Мир
19
Силва
Остались в запасе
Осасуна
Эльче
13
Айтор
ВР
31
Димитриос Стаматакис
ВР
34
Рауль Часко
ЛЗ
8
Икер Муньос
ОП
26
Mauro Echegoyen
ЦП
27
Martin Pedroarena
ЦФ
29
Асьер Осамбела
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
1
Матиас Дитуро
ВР
13
Алехандро Итурбе
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
5
Федерико Редондо
ОП
18
Джон Дональд
ЦП
32
Adam Boayar
ЦП
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
31
Димитриос Стаматакис
ВР
34
Рауль Часко
ЛЗ
8
Икер Муньос
ОП
26
Mauro Echegoyen
ЦП
27
Martin Pedroarena
ЦФ
29
Асьер Осамбела
ЦФ
Остались в запасе
1
Матиас Дитуро
ВР
13
Алехандро Итурбе
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
5
Федерико Редондо
ОП
18
Джон Дональд
ЦП
32
Adam Boayar
ЦП
Главный тренер
Алессио Лиски
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Статистика матча Осасуна - Эльче
2
1
2
Всего ударов по воротам
9
12
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
3
Нарушения
19
13
Количество передач
371
590
Сейвы
3
1
Точность передач %
77
85
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
1.1
0.78
Смотреть прямую трансляцию матча «Осасуна» против «Эльче», 6-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 сентября в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Осасуна» – «Эльче»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»