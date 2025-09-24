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  • «Атлетико» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2025

«Атлетико» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2025

24 сентября 2025, 21:35
Атлетико
24.09.2025, среда, 22:30
Испания. Примера, 6 тур
3 : 2
Завершен
Райо Вальекано
15' Х. Альварес 80' Х. Альварес 88' Х. Альварес
45+1' П. Чаваррия 77' А. Гарсия
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
8
Пабло Барриос
ЦП
6
Коке
(К) ЦП
22
Конор Галлахер
ЦП
14
Маркос Льоренте
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Райо Вальекано
13
Аугусто Баталья
ВР
33
Йозуа Вертроувд
ЛЗ
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
17
Андрей Рацу
ПЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
23
Оскар Валентин
(К) ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
21
Фран Перес
ПВ
7
Иси Палазон
ПВ
18
Алемао
ЦФ
Атлетико
1
Хуан Муссо
ВР
25
Сальви Эскивель
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
10
Алекс Баэна
ЛВ
28
Тауфик Сейду
ЦП
27
Яно Монсеррат
ЦП
18
Джакомо Распадори
ЦФ
77
Карлос Мартин
ЦФ
Райо Вальекано
25
Дани Карденас
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
26
Marco de las Sías
ЦЗ
28
Samu Becerra
ЦЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
6
Жерар Гумбау
ОП
6
Пате Сисс
ЦП
4
Педро Диас
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
4-4-2
13
Облак
22
Галан
24
Ле Норман
17
Ганцко
20
Молина
8
Барриос
22
Галлахер
14
Льоренте
6
Коке
19
Альварес
7
Гризманн
3-2-2-2-1
13
Баталья
17
Рацу
33
Вертроувд
24
Лежен
20
Баллиу
29
Чаваррия
23
Валентин
8
Лопес
7
Палазон
21
Перес
18
Алемао
7
Гризманн
13
Руджери
13
Руджери
7
Гризманн
22
Галлахер
18
Пубиль
18
Пубиль
22
Галлахер
6
Коке
31
Гонсалес
31
Гонсалес
6
Коке
20
Молина
20
Симеоне
20
Симеоне
20
Молина
22
Галан
18
Распадори
18
Распадори
22
Галан
18
Алемао
18
Эспино
18
Эспино
18
Алемао
7
Палазон
6
Гумбау
6
Гумбау
7
Палазон
23
Валентин
6
Сисс
6
Сисс
23
Валентин
8
Лопес
4
Диас
4
Диас
8
Лопес
21
Перес
18
Гарсия
18
Гарсия
21
Перес
Остались в запасе
Атлетико
Райо Вальекано
1
Хуан Муссо
ВР
25
Сальви Эскивель
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
28
Тауфик Сейду
ЦП
27
Яно Монсеррат
ЦП
10
Алекс Баэна
ЛВ
77
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
25
Дани Карденас
ВР
32
Нобель Менди
ЦЗ
26
Marco de las Sías
ЦЗ
28
Samu Becerra
ЦЗ
8
Оскар Трехо
АП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
25
Сальви Эскивель
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
28
Тауфик Сейду
ЦП
27
Яно Монсеррат
ЦП
10
Алекс Баэна
ЛВ
77
Карлос Мартин
ЦФ
Остались в запасе
25
Дани Карденас
ВР
32
Нобель Менди
ЦЗ
26
Marco de las Sías
ЦЗ
28
Samu Becerra
ЦЗ
8
Оскар Трехо
АП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Атлетико - Райо Вальекано
3
5
Всего ударов по воротам
20
9
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
8
6
Нарушения
6
12
Офсайды
3
2
Количество передач
575
370
Сейвы
1
5
Точность передач %
87
80
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
17
5
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
3.98
0.91

Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Райо Вальекано», 6-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 сентября в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Райо Вальекано»

«Атлетико» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Райо Вальекано Атлетико
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