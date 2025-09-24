24.09.2025, среда, 22:30
Испания. Примера, 6 тур
Испания. Примера, 6 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Атлетико
Атлетико
4-4-2
13
Облак
22
Галан
24
Ле Норман
17
Ганцко
20
Молина
8
Барриос
22
Галлахер
14
Льоренте
6
Коке
19
Альварес
7
Гризманн
3-2-2-2-1
13
Баталья
17
Рацу
33
Вертроувд
24
Лежен
20
Баллиу
29
Чаваррия
23
Валентин
8
Лопес
7
Палазон
21
Перес
18
Алемао
7
Гризманн
13
Руджери
13
Руджери
7
Гризманн
22
Галлахер
18
Пубиль
18
Пубиль
22
Галлахер
6
Коке
31
Гонсалес
31
Гонсалес
6
Коке
20
Молина
20
Симеоне
20
Симеоне
20
Молина
22
Галан
18
Распадори
18
Распадори
22
Галан
18
Алемао
18
Эспино
18
Эспино
18
Алемао
7
Палазон
6
Гумбау
6
Гумбау
7
Палазон
23
Валентин
6
Сисс
6
Сисс
23
Валентин
8
Лопес
4
Диас
4
Диас
8
Лопес
21
Перес
18
Гарсия
18
Гарсия
21
Перес
Остались в запасе
Атлетико
Райо Вальекано
1
Хуан Муссо
ВР
25
Сальви Эскивель
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
28
Тауфик Сейду
ЦП
27
Яно Монсеррат
ЦП
10
Алекс Баэна
ЛВ
77
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
25
Дани Карденас
ВР
32
Нобель Менди
ЦЗ
26
Marco de las Sías
ЦЗ
28
Samu Becerra
ЦЗ
8
Оскар Трехо
АП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
25
Сальви Эскивель
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
28
Тауфик Сейду
ЦП
27
Яно Монсеррат
ЦП
10
Алекс Баэна
ЛВ
77
Карлос Мартин
ЦФ
Остались в запасе
25
Дани Карденас
ВР
32
Нобель Менди
ЦЗ
26
Marco de las Sías
ЦЗ
28
Samu Becerra
ЦЗ
8
Оскар Трехо
АП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Атлетико - Райо Вальекано
3
5
Всего ударов по воротам
20
9
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
8
6
Нарушения
6
12
Офсайды
3
2
Количество передач
575
370
Сейвы
1
5
Точность передач %
87
80
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
17
5
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
3.98
0.91
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Райо Вальекано», 6-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 сентября в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Райо Вальекано»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»