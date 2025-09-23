23.09.2025, вторник, 22:30
Испания. Примера, 6 тур
Испания. Примера, 6 тур
1 : 4
Завершен
Составы команд
Леванте
Леванте
4-1-2-1-2
13
Райан
4
Эльхесабаль
4
де ла Фуэнте
16
Пампин
22
Тольян
6
Рей
12
Венцедор
8
Оласагасти
8
Альварес
9
Ромеро
21
Этта-Эйонг
4-2-3-1
1
Куртуа
18
Каррерас
2
Асенсио
4
Хейсен
11
Гарсия
8
Вальверде
25
Себальос
30
Мастантуоно
15
Гюлер
7
Винисиус
10
Мбаппе
12
Венцедор
16
Арриага
16
Арриага
12
Венцедор
8
Оласагасти
7
Бруге
7
Бруге
8
Оласагасти
21
Этта-Эйонг
14
Лосада
14
Лосада
21
Этта-Эйонг
8
Альварес
25
Моралес
25
Моралес
8
Альварес
9
Ромеро
10
Койялипу
10
Койялипу
9
Ромеро
18
Каррерас
5
Алаба
5
Алаба
18
Каррерас
30
Мастантуоно
14
Чуамени
14
Чуамени
30
Мастантуоно
8
Вальверде
5
Беллингем
5
Беллингем
8
Вальверде
25
Себальос
6
Камавинга
6
Камавинга
25
Себальос
10
Мбаппе
11
Родриго
11
Родриго
10
Мбаппе
Остались в запасе
Леванте
Реал
1
Пабло Куньят
ВР
3
Мануэль Санчес
ЛЗ
28
Алан Маттурро
ЦЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦП
19
Карлос Эспи
ЦФ
24
Виктор Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Хулиан Калеро
13
Андрей Лунин
ВР
3
Эдер Милитао
ЦЗ
21
Давид Хименес
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
21
Браим Диас
АП
7
Гонсало Гарсия
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
1
Пабло Куньят
ВР
3
Мануэль Санчес
ЛЗ
28
Алан Маттурро
ЦЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦП
19
Карлос Эспи
ЦФ
24
Виктор Гарсия
ЦФ
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
3
Эдер Милитао
ЦЗ
21
Давид Хименес
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
21
Браим Диас
АП
7
Гонсало Гарсия
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Хулиан Калеро
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Леванте - Реал
1
1
Всего ударов по воротам
11
24
Удары в створ
2
10
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
1
6
Нарушения
17
9
Офсайды
0
1
Количество передач
417
692
Сейвы
6
1
Точность передач %
87
91
Удары мимо ворот
3
11
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
8
16
Удары из-за пределов штрафной
3
8
xG (ожидаемые голы)
1.58
3.72
Смотреть прямую трансляцию матча «Леванте» против «Реала», 6-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 сентября в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Леванте» – «Реал»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»