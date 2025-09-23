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  • «Леванте» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 сентября 2025

«Леванте» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 сентября 2025

23 сентября 2025, 21:20
Леванте
23.09.2025, вторник, 22:30
Испания. Примера, 6 тур
1 : 4
Завершен
Реал
54' К. Этта-Эйонг
28' Винисиус 38' Ф. Мастантуоно 64' К. Мбаппе (П) 66' К. Мбаппе
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Мэтью Райан
ВР
4
Унаи Эльхесабаль
(К) ЦЗ
4
Адриан де ла Фуэнте
ЦЗ
16
Диего Пампин
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
6
Ориоль Рей
ОП
12
Унаи Венцедор
ЦП
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
8
Карлос Альварес
АП
21
Карл Этта-Эйонг
ЦФ
9
Иван Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Хулиан Калеро
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
11
Фран Гарсия
ЛЗ
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
4
Дин Хейсен
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
8
Федерико Вальверде
(К) ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
30
Франко Мастантуоно
АП
15
Арда Гюлер
АП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Леванте
1
Пабло Куньят
ВР
3
Мануэль Санчес
ЛЗ
28
Алан Маттурро
ЦЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
16
Кервин Арриага
ОП
18
Пабло Мартинес
ЦП
7
Рохер Бруге
ПВ
19
Карлос Эспи
ЦФ
14
Икер Лосада
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
10
Годюэн Койялипу
ЦФ
24
Виктор Гарсия
ЦФ
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
21
Давид Хименес
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
5
Джуд Беллингем
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
21
Браим Диас
АП
7
Гонсало Гарсия
ПВ
11
Родриго
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Райан
4
Эльхесабаль
4
де ла Фуэнте
16
Пампин
22
Тольян
6
Рей
12
Венцедор
8
Оласагасти
8
Альварес
9
Ромеро
21
Этта-Эйонг
4-2-3-1
1
Куртуа
18
Каррерас
2
Асенсио
4
Хейсен
11
Гарсия
8
Вальверде
25
Себальос
30
Мастантуоно
15
Гюлер
7
Винисиус
10
Мбаппе
12
Венцедор
16
Арриага
16
Арриага
12
Венцедор
8
Оласагасти
7
Бруге
7
Бруге
8
Оласагасти
21
Этта-Эйонг
14
Лосада
14
Лосада
21
Этта-Эйонг
8
Альварес
25
Моралес
25
Моралес
8
Альварес
9
Ромеро
10
Койялипу
10
Койялипу
9
Ромеро
18
Каррерас
5
Алаба
5
Алаба
18
Каррерас
30
Мастантуоно
14
Чуамени
14
Чуамени
30
Мастантуоно
8
Вальверде
5
Беллингем
5
Беллингем
8
Вальверде
25
Себальос
6
Камавинга
6
Камавинга
25
Себальос
10
Мбаппе
11
Родриго
11
Родриго
10
Мбаппе
Остались в запасе
Леванте
Реал
1
Пабло Куньят
ВР
3
Мануэль Санчес
ЛЗ
28
Алан Маттурро
ЦЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦП
19
Карлос Эспи
ЦФ
24
Виктор Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Хулиан Калеро
13
Андрей Лунин
ВР
3
Эдер Милитао
ЦЗ
21
Давид Хименес
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
21
Браим Диас
АП
7
Гонсало Гарсия
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
1
Пабло Куньят
ВР
3
Мануэль Санчес
ЛЗ
28
Алан Маттурро
ЦЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦП
19
Карлос Эспи
ЦФ
24
Виктор Гарсия
ЦФ
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
3
Эдер Милитао
ЦЗ
21
Давид Хименес
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
21
Браим Диас
АП
7
Гонсало Гарсия
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Хулиан Калеро
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Леванте - Реал
1
1
Всего ударов по воротам
11
24
Удары в створ
2
10
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
1
6
Нарушения
17
9
Офсайды
0
1
Количество передач
417
692
Сейвы
6
1
Точность передач %
87
91
Удары мимо ворот
3
11
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
8
16
Удары из-за пределов штрафной
3
8
xG (ожидаемые голы)
1.58
3.72

Смотреть прямую трансляцию матча «Леванте» против «Реала», 6-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 сентября в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Леванте» – «Реал»

«Леванте» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Реал Леванте
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