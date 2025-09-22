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  • «Кайрат» – «Женис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2025

«Кайрат» – «Женис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2025

22 сентября 2025, 14:50
Кайрат
22.09.2025, понедельник, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
3 : 1
Завершен
Женис
12' Д. Сатпаев 37' Д. Сатпаев 80' Рикардиньо
52' И. Куат
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайрат
82
Шерхан Калмурза
ВР
3
Луиш Мата
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
55
Валерий Громыко
АП
12
Дастан Сатпаев
ЦФ
9
Эдмилсон
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Женис
1
Сергей Игнатович
ВР
12
Саги Совет
ЛЗ
5
Зураб Тевзадзе
ЦЗ
63
Иван Сараванья
ЦЗ
25
Матия Ром
ПЗ
14
Ардак Саулет
ЛВ
7
Исламбек Куат
ОП
7
Динмухамед Караман
ПВ
19
Адилио Сантос
ПВ
29
Элгуджа Лобжанидзе
ЦФ
Главный тренер
Пиралы Алиев
Кайрат
31
Диас Реимов
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
8
Олжас Байбек
ОП
33
Юг Станоев
ПВ
29
Рамазан Багдат
ЦФ
7
Жоржинью
ЦФ
39
Рикардиньо
ЦФ
Женис
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
23
Асхат Балтабеков
ЛЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
14
Саян Муканов
ПЗ
6
Абай Жунусов
ОП
88
Жан Мартинс
ЦП
9
Аслан Адиль
ПВ
20
Rui Batalha
ЦФ
3-3-1-2
82
Калмурза
28
Сорокин
4
Касабулат
15
Арад
3
Мата
20
Тапалов
24
Мрынский
55
Громыко
9
Эдмилсон
12
Сатпаев
4-1-3-1
1
Игнатович
25
Ром
5
Тевзадзе
63
Сараванья
12
Совет
7
Куат
19
Сантос
7
Караман
14
Саулет
29
Лобжанидзе
20
Тапалов
25
Широбоков
25
Широбоков
20
Тапалов
15
Арад
8
Байбек
8
Байбек
15
Арад
24
Мрынский
33
Станоев
33
Станоев
24
Мрынский
55
Громыко
7
Жоржинью
7
Жоржинью
55
Громыко
9
Эдмилсон
39
Рикардиньо
39
Рикардиньо
9
Эдмилсон
63
Сараванья
23
Балтабеков
23
Балтабеков
63
Сараванья
7
Караман
88
Мартинс
88
Мартинс
7
Караман
29
Лобжанидзе
9
Адиль
9
Адиль
29
Лобжанидзе
Садовский
20
20
Садовский
Остались в запасе
Кайрат
Женис
31
Диас Реимов
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
29
Рамазан Багдат
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
17
Альдаир Адилов
ПЗ
14
Саян Муканов
ПЗ
6
Абай Жунусов
ОП
Главный тренер
Пиралы Алиев
Остались в запасе
31
Диас Реимов
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
29
Рамазан Багдат
ЦФ
Остались в запасе
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
17
Альдаир Адилов
ПЗ
14
Саян Муканов
ПЗ
6
Абай Жунусов
ОП
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Главный тренер
Пиралы Алиев
Статистика матча Кайрат - Женис
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Кайрат» против «Жениса», 8-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 сентября в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кайрат» – «Женис»

«Кайрат» – «Женис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Женис Кайрат
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