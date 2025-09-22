22.09.2025, понедельник, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Кайрат
Кайрат
3-3-1-2
82
Калмурза
28
Сорокин
4
Касабулат
15
Арад
3
Мата
20
Тапалов
24
Мрынский
55
Громыко
9
Эдмилсон
12
Сатпаев
4-1-3-1
1
Игнатович
25
Ром
5
Тевзадзе
63
Сараванья
12
Совет
7
Куат
19
Сантос
7
Караман
14
Саулет
29
Лобжанидзе
20
Тапалов
25
Широбоков
25
Широбоков
20
Тапалов
15
Арад
8
Байбек
8
Байбек
15
Арад
24
Мрынский
33
Станоев
33
Станоев
24
Мрынский
55
Громыко
7
Жоржинью
7
Жоржинью
55
Громыко
9
Эдмилсон
39
Рикардиньо
39
Рикардиньо
9
Эдмилсон
63
Сараванья
23
Балтабеков
23
Балтабеков
63
Сараванья
7
Караман
88
Мартинс
88
Мартинс
7
Караман
29
Лобжанидзе
9
Адиль
9
Адиль
29
Лобжанидзе
Садовский
20
20
Садовский
Остались в запасе
Кайрат
Женис
31
Диас Реимов
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
29
Рамазан Багдат
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
17
Альдаир Адилов
ПЗ
14
Саян Муканов
ПЗ
6
Абай Жунусов
ОП
Главный тренер
Пиралы Алиев
Остались в запасе
31
Диас Реимов
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
29
Рамазан Багдат
ЦФ
Остались в запасе
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
17
Альдаир Адилов
ПЗ
14
Саян Муканов
ПЗ
6
Абай Жунусов
ОП
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Главный тренер
Пиралы Алиев
Статистика матча Кайрат - Женис
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Кайрат» против «Жениса», 8-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 сентября в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кайрат» – «Женис»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»