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  • «Оболонь» – «Карпаты»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2025

«Оболонь» – «Карпаты»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2025

22 сентября 2025, 11:50
Оболонь
22.09.2025, понедельник, 13:00
Украина. Премьер-лига, 6 тур
0 : 2
Завершен
Карпаты
5' A. Lomnytskyi (АГ) 51' В. Бабогло
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оболонь
1
Назарий Федоривский
ВР
5
Евгений Шевченко
ЛЗ
37
Валерий Дубко
ЦЗ
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
50
Dmytro Semenov
ЦЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
6
Максим Чех
ОП
23
Артем Кулаковский
ЦП
17
Руслан Черненко
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
9
Денис Устименко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Карпаты
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
21
Пабло Альварес
ОП
7
Paulo Vitor
ЦП
8
Амбросий Чачуа
АП
37
Бруниньо
АП
29
Nazar Sushchak
ЦФ
95
Игорь Краснопир
ЦФ
26
Ян Костенко
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Оболонь
35
Vitaliy Chebotaryov
ВР
23
Vadym Stashkiv
ВР
24
Егор Прокопенко
ЛЗ
22
Oleksandr Feshchenko
ЦЗ
77
Константин Бычек
ЛВ
5
Владислав Приймак
ОП
12
Oleksandr Kozlov
ЦП
10
Олег Слободян
АП
97
Олег Ильин
ПВ
42
Евгений Пасич
ПВ
11
Максим Грисьо
ПВ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Карпаты
6
Диего Паласиос
ЛЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
19
Ярослав Карабин
ЦП
5
Patricio Tanda
ЦП
27
Олег Федор
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
16
Chaban Ivanovych
ЦП
9
Igor Neves Alves
ЦФ
37
Fabiano
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Федоривский
37
Дубко
32
50
5
Шевченко
6
Чех
55
Суханов
23
Кулаковский
17
Черненко
30
Нестеренко
9
Устименко
4-1-1-2-3
11
Мирошниченко
3
Адамюк
4
Бабогло
28
Полегенько
21
Альварес
7
8
Чачуа
37
Бруниньо
26
Костенко
95
Краснопир
29
32
5
Приймак
5
Приймак
32
23
Кулаковский
10
Слободян
10
Слободян
23
Кулаковский
17
Черненко
77
Бычек
77
Бычек
17
Черненко
9
Устименко
97
Ильин
97
Ильин
9
Устименко
55
Суханов
99
99
55
Суханов
95
Краснопир
19
Карабин
19
Карабин
95
Краснопир
21
Альварес
5
5
21
Альварес
37
Бруниньо
27
Федор
27
Федор
37
Бруниньо
26
Костенко
9
9
26
Костенко
7
37
37
7
Остались в запасе
Оболонь
Карпаты
35
Vitaliy Chebotaryov
ВР
23
Vadym Stashkiv
ВР
24
Егор Прокопенко
ЛЗ
22
Oleksandr Feshchenko
ЦЗ
12
Oleksandr Kozlov
ЦП
42
Евгений Пасич
ПВ
11
Максим Грисьо
ПВ
Главный тренер
Валерий Иващенко
6
Диего Паласиос
ЛЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
21
Владислав Клименко
ЦП
16
Chaban Ivanovych
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Остались в запасе
35
Vitaliy Chebotaryov
ВР
23
Vadym Stashkiv
ВР
24
Егор Прокопенко
ЛЗ
22
Oleksandr Feshchenko
ЦЗ
12
Oleksandr Kozlov
ЦП
42
Евгений Пасич
ПВ
11
Максим Грисьо
ПВ
Остались в запасе
6
Диего Паласиос
ЛЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
21
Владислав Клименко
ЦП
16
Chaban Ivanovych
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Главный тренер
Владислав Лупашко
Статистика матча Оболонь - Карпаты
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Оболонь» против «Карпат», 6-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 сентября в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оболонь» – «Карпаты»

«Оболонь» – «Карпаты»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Карпаты Оболонь
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