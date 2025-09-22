22.09.2025, понедельник, 13:00
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Украина. Премьер-лига, 6 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Оболонь
Оболонь
3-3-2-1-1
1
Федоривский
37
Дубко
32
50
5
Шевченко
6
Чех
55
Суханов
23
Кулаковский
17
Черненко
30
Нестеренко
9
Устименко
4-1-1-2-3
11
Мирошниченко
3
Адамюк
4
Бабогло
28
Полегенько
21
Альварес
7
8
Чачуа
37
Бруниньо
26
Костенко
95
Краснопир
29
32
5
Приймак
5
Приймак
32
23
Кулаковский
10
Слободян
10
Слободян
23
Кулаковский
17
Черненко
77
Бычек
77
Бычек
17
Черненко
9
Устименко
97
Ильин
97
Ильин
9
Устименко
55
Суханов
99
99
55
Суханов
95
Краснопир
19
Карабин
19
Карабин
95
Краснопир
21
Альварес
5
5
21
Альварес
37
Бруниньо
27
Федор
27
Федор
37
Бруниньо
26
Костенко
9
9
26
Костенко
7
37
37
7
Остались в запасе
Оболонь
Карпаты
35
Vitaliy Chebotaryov
ВР
23
Vadym Stashkiv
ВР
24
Егор Прокопенко
ЛЗ
22
Oleksandr Feshchenko
ЦЗ
12
Oleksandr Kozlov
ЦП
42
Евгений Пасич
ПВ
11
Максим Грисьо
ПВ
Главный тренер
Валерий Иващенко
6
Диего Паласиос
ЛЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
21
Владислав Клименко
ЦП
16
Chaban Ivanovych
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Остались в запасе
35
Vitaliy Chebotaryov
ВР
23
Vadym Stashkiv
ВР
24
Егор Прокопенко
ЛЗ
22
Oleksandr Feshchenko
ЦЗ
12
Oleksandr Kozlov
ЦП
42
Евгений Пасич
ПВ
11
Максим Грисьо
ПВ
Остались в запасе
6
Диего Паласиос
ЛЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
21
Владислав Клименко
ЦП
16
Chaban Ivanovych
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Главный тренер
Владислав Лупашко
Статистика матча Оболонь - Карпаты
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Оболонь» против «Карпат», 6-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 сентября в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оболонь» – «Карпаты»
- Матч можно посмотреть в сервисе «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»