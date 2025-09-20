20.09.2025, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
Германия. Бундеслига, 4 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
4-2-2-2
25
Гулачи
22
Раум
4
Орбан
23
Люкеба
17
Баку
8
Уэдраого
13
Зайвальд
21
Баумгартнер
11
Бакайоко
40
Ромуло
25
Диоманде
3-1-2-3-1
1
Швабе
28
Себулонсен
2
Шмид
4
Хюберс
5
Мартель
8
Йоуханнессон
5
Краусс
29
Тильманн
30
Бюлтер
13
Каминьски
7
Вальдшмидт
11
Бакайоко
18
Неделькович
18
Неделькович
11
Бакайоко
8
Уэдраого
6
Банзузи
6
Банзузи
8
Уэдраого
21
Баумгартнер
44
Кампль
44
Кампль
21
Баумгартнер
25
Диоманде
10
Максимович
10
Максимович
25
Диоманде
17
Баку
40
Хардер
40
Хардер
17
Баку
5
Мартель
23
Хусейнбашич
23
Хусейнбашич
5
Мартель
28
Себулонсен
11
Кайнц
11
Кайнц
28
Себулонсен
29
Тильманн
37
Майна
37
Майна
29
Тильманн
7
Вальдшмидт
27
Ахе
27
Ахе
7
Вальдшмидт
30
Бюлтер
10
Эль-Мала
10
Эль-Мала
30
Бюлтер
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Кельн
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
11
Тимо Вернер
ЦФ
27
Тидиам Гомис
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
25
Кристоффер Лунд
ЛЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
Главный тренер
Лукас Кваснек
Остались в запасе
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
11
Тимо Вернер
ЦФ
27
Тидиам Гомис
ЦФ
Остались в запасе
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
25
Кристоффер Лунд
ЛЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
Главный тренер
Оле Вернер
Главный тренер
Лукас Кваснек
Статистика матча РБ Лейпциг - Кельн
1
1
Всего ударов по воротам
18
13
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
9
5
Нарушения
10
8
Офсайды
3
0
Количество передач
421
474
Сейвы
0
5
Точность передач %
86
86
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
14
8
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
3.28
1.7
xGP (предотвращенные голы)
1.27
1.27
Смотреть прямую трансляцию матча «РБ Лейпциг» против «Кельна», 4-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 сентября в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «РБ Лейпциг» – «Кельн»
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Источник: «Бомбардир»