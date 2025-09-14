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  • «Минск» – «Динамо» Минск: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2025

«Минск» – «Динамо» Минск: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2025

14 сентября 2025, 19:05
Минск
14.09.2025, воскресенье, 20:15
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
2 : 1
Завершен
Динамо Мн
29' А. Турич 82' Н. Дауда Натама
45+1' Э. Жевнеров (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минск
23
Владислав Игнатьев
ВР
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
7
Алексей Туманов
ЦЗ
15
Владислав Яцкевич
ПЗ
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
26
Владислав Варакса
ОП
29
Илья Дубинец
ОП
23
Артем Турич
ЦП
10
Чарльз Марк Икечукву
ЦФ
22
Александр Макась
ЦФ
10
Кирилл Забелин
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Динамо Мн
32
Иван Коновалов
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
26
Владислав Калинин
ЦЗ
6
Максим Мякиш
ОП
24
Алексей Вакулич
ЦП
42
Фаваз Абдуллахи
ЦП
19
Денис Гречихо
ЦП
17
Иван Бахар
ЦП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
10
Карен Варданян
ЦФ
Главный тренер
Александр Павлов
Минск
30
Александр Гутор
ВР
3
Артем Сокол
ЦЗ
79
Илья Свириденко
ЦЗ
91
Павел Назаренко
ПЗ
33
Константин Малицкий
ЦП
6
Феликс Абена
ЦП
14
Эмир Эрнисов
ЦП
11
Набиль Дауда Натама
ЦФ
4
Джаспер Ирьяс
ЦФ
22
Михаил Бондаренко
ЦФ
Динамо Мн
13
Иван Шимакович
ВР
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
19
Педро Игор
ЛВ
22
Руслан Чобанов
ОП
8
Никита Демченко
АП
29
Андрей Денисюк
АП
7
Евгений Малашевич
ПВ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
30
Мустафа Джимет
ЦФ
3-2-1-1-3
23
Игнатьев
5
Жевнеров
7
Туманов
15
Яцкевич
26
Варакса
29
Дубинец
23
Турич
8
Мигдаленок
10
Забелин
22
Макась
10
Икечукву
3-1-4-1-1
32
Коновалов
67
Бегунов
26
Калинин
33
Ибрахим
6
Мякиш
42
Абдуллахи
19
Гречихо
17
Бахар
24
Вакулич
98
Подстрелов
10
Варданян
26
Варакса
3
Сокол
3
Сокол
26
Варакса
10
Забелин
79
Свириденко
79
Свириденко
10
Забелин
8
Мигдаленок
33
Малицкий
33
Малицкий
8
Мигдаленок
10
Икечукву
14
Эрнисов
14
Эрнисов
10
Икечукву
22
Макась
11
Натама
11
Натама
22
Макась
19
Гречихо
8
Демченко
8
Демченко
19
Гречихо
Малашевич
19
Игор
19
Игор
Малашевич
98
Подстрелов
7
Малашевич
7
Малашевич
98
Подстрелов
42
Абдуллахи
37
Цепенков
37
Цепенков
42
Абдуллахи
17
Бахар
30
Джимет
30
Джимет
17
Бахар
Остались в запасе
Минск
Динамо Мн
30
Александр Гутор
ВР
91
Павел Назаренко
ПЗ
6
Феликс Абена
ЦП
4
Джаспер Ирьяс
ЦФ
22
Михаил Бондаренко
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
13
Иван Шимакович
ВР
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
22
Руслан Чобанов
ОП
29
Андрей Денисюк
АП
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Павлов
Остались в запасе
30
Александр Гутор
ВР
91
Павел Назаренко
ПЗ
6
Феликс Абена
ЦП
4
Джаспер Ирьяс
ЦФ
22
Михаил Бондаренко
ЦФ
Остались в запасе
13
Иван Шимакович
ВР
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
22
Руслан Чобанов
ОП
29
Андрей Денисюк
АП
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Главный тренер
Александр Павлов
Статистика матча Минск - Динамо Мн
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Минск» против «Динамо» Минск, 21-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября в 20:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Минск» – «Динамо» Минск

«Минск» – «Динамо» Минск: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Динамо Мн Минск
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