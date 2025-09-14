14.09.2025, воскресенье, 20:15
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Минск
Минск
3-2-1-1-3
23
Игнатьев
5
Жевнеров
7
Туманов
15
Яцкевич
26
Варакса
29
Дубинец
23
Турич
8
Мигдаленок
10
Забелин
22
Макась
10
Икечукву
3-1-4-1-1
32
Коновалов
67
Бегунов
26
Калинин
33
Ибрахим
6
Мякиш
42
Абдуллахи
19
Гречихо
17
Бахар
24
Вакулич
98
Подстрелов
10
Варданян
26
Варакса
3
Сокол
3
Сокол
26
Варакса
10
Забелин
79
Свириденко
79
Свириденко
10
Забелин
8
Мигдаленок
33
Малицкий
33
Малицкий
8
Мигдаленок
10
Икечукву
14
Эрнисов
14
Эрнисов
10
Икечукву
22
Макась
11
Натама
11
Натама
22
Макась
19
Гречихо
8
Демченко
8
Демченко
19
Гречихо
Малашевич
19
Игор
19
Игор
Малашевич
98
Подстрелов
7
Малашевич
7
Малашевич
98
Подстрелов
42
Абдуллахи
37
Цепенков
37
Цепенков
42
Абдуллахи
17
Бахар
30
Джимет
30
Джимет
17
Бахар
Остались в запасе
Минск
Динамо Мн
30
Александр Гутор
ВР
91
Павел Назаренко
ПЗ
6
Феликс Абена
ЦП
4
Джаспер Ирьяс
ЦФ
22
Михаил Бондаренко
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
13
Иван Шимакович
ВР
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
22
Руслан Чобанов
ОП
29
Андрей Денисюк
АП
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Павлов
Остались в запасе
30
Александр Гутор
ВР
91
Павел Назаренко
ПЗ
6
Феликс Абена
ЦП
4
Джаспер Ирьяс
ЦФ
22
Михаил Бондаренко
ЦФ
Остались в запасе
13
Иван Шимакович
ВР
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
22
Руслан Чобанов
ОП
29
Андрей Денисюк
АП
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Главный тренер
Александр Павлов
Статистика матча Минск - Динамо Мн
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Минск» против «Динамо» Минск, 21-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября в 20:15 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»