14.09.2025, воскресенье, 18:15
Франция. Лига 1, 4 тур
Франция. Лига 1, 4 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
ПСЖ
ПСЖ
4-1-1-3-1
30
Шевалье
21
Эрнандес
6
Забарный
4
Бералдо
2
Хакими
33
Заир-Эмери
17
Витинья
7
Кварацхелия
7
Кан Ин
29
Барколя
9
Рамуш
3-2-3-2
40
Риссе
6
Байду
5
Сарр
24
Гради
2
Агилар
14
Удоль
10
Товен
28
Томассон
18
Сангаре
29
Эдуард
9
Гилявоги
4
Бералдо
25
Мендеш
25
Мендеш
4
Бералдо
29
Барколя
8
Руис
8
Руис
29
Барколя
33
Заир-Эмери
87
Невеш
87
Невеш
33
Заир-Эмери
7
Кан Ин
24
Маюлу
24
Маюлу
7
Кан Ин
7
Кварацхелия
19
Мбайе
19
Мбайе
7
Кварацхелия
2
Агилар
23
Абдулхамид
23
Абдулхамид
2
Агилар
14
Удоль
26
Бермон
26
Бермон
14
Удоль
9
Гилявоги
19
Сима
19
Сима
9
Гилявоги
10
Товен
22
Саид
22
Саид
10
Товен
29
Эдуард
38
Фофана
38
Фофана
29
Эдуард
Остались в запасе
ПСЖ
Ланс
39
Матвей Сафонов
ВР
51
Вильям Пачо
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
85
Ноам Камара
ЦЗ
Главный тренер
Луис Энрике
1
Реджис Гютне
ВР
25
Исмаэло Ганиу
ЦЗ
5
Андрия Булатович
ЦП
7
Флориан Сотока
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
51
Вильям Пачо
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
85
Ноам Камара
ЦЗ
Остались в запасе
1
Реджис Гютне
ВР
25
Исмаэло Ганиу
ЦЗ
5
Андрия Булатович
ЦП
7
Флориан Сотока
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Пьер Саж
Статистика матча ПСЖ - Ланс
1
2
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
10
8
Количество передач
769
349
Сейвы
3
4
Точность передач %
92
82
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
8
5
xG (ожидаемые голы)
0.8
1.15
Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ против «Ланса», 4-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Ланс»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»