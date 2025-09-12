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  • «Аль-Иттихад» – «Аль-Фат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2025

«Аль-Иттихад» – «Аль-Фат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2025

12 сентября 2025, 19:50
Аль-Иттихад
12.09.2025, пятница, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
4 : 2
Завершен
Аль-Фат
22' У. Ауа 35' С. Бергвейн 39' С. Бергвейн 90+1' М. Шанкити
33' М. Варгас 69' С. Бендебка (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Иттихад
1
Предраг Райкович
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
6
Саад Аль-Муса
ЦЗ
13
Муханнад Шанкити
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
91
Н'Голо Канте
ОП
6
Фабиньо
(К) ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Аль-Фат
1
Фернандо Пачеко
ВР
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
17
Марван Саадан
(К) ЦЗ
8
Матиас Варгас
ЛВ
28
Софьян Бендебка
ОП
7
Fahad Zubaidi
ЦП
15
Саид Баатия
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
88
Othman Al-Othman
ЦП
11
Мурад Батна
ПВ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Аль-Иттихад
50
Mohammed Al-Absi
ВР
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
8
Файсал Аль-Гамди
ОП
6
Авад Аль-Нашри
ОП
87
Yaseen Khalid
ЦП
17
Маамаду Думбия
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
24
Абдулрахман Аль-Обуд
ПВ
Аль-Фат
97
Амин Аль-Бухари
ВР
4
Зияд Махер Аль-Джари
ЦЗ
5
Faisal Darisi
ЦЗ
63
Muntathir Al Shaqaq
ЦЗ
25
Mohammed Al-Sahihi
ЦП
87
Саттам Аль-Тумбукти
ЦП
29
Али Аль-Масуд
ЦФ
49
Saad Al-Shurafa
ЦФ
24
Mahdi Al Obod
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Райкович
42
Факихи
6
Аль-Муса
13
Шанкити
2
Перейра
91
Канте
6
Фабиньо
10
Ауа
34
Бергвейн
19
Диаби
11
Аль-Шехри
2-2-4-2
1
Пачеко
44
17
Саадан
28
Бендебка
50
Кашиш
15
Баатия
28
Юссуф
88
7
11
Батна
8
Варгас
11
Аль-Шехри
50
50
11
Аль-Шехри
10
Ауа
8
Аль-Гамди
8
Аль-Гамди
10
Ауа
34
Бергвейн
17
Думбия
17
Думбия
34
Бергвейн
42
Факихи
24
Аль-Обуд
24
Аль-Обуд
42
Факихи
44
4
Аль-Джари
4
Аль-Джари
44
88
29
Аль-Масуд
29
Аль-Масуд
88
15
Баатия
24
24
15
Баатия
Остались в запасе
Аль-Иттихад
Аль-Фат
6
Авад Аль-Нашри
ОП
87
Yaseen Khalid
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
97
Амин Аль-Бухари
ВР
5
Faisal Darisi
ЦЗ
63
Muntathir Al Shaqaq
ЦЗ
25
Mohammed Al-Sahihi
ЦП
87
Саттам Аль-Тумбукти
ЦП
49
Saad Al-Shurafa
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Остались в запасе
6
Авад Аль-Нашри
ОП
87
Yaseen Khalid
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
Остались в запасе
97
Амин Аль-Бухари
ВР
5
Faisal Darisi
ЦЗ
63
Muntathir Al Shaqaq
ЦЗ
25
Mohammed Al-Sahihi
ЦП
87
Саттам Аль-Тумбукти
ЦП
49
Saad Al-Shurafa
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Статистика матча Аль-Иттихад - Аль-Фат
4
1
1
3
Всего ударов по воротам
16
13
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
8
3
Нарушения
10
7
Офсайды
1
2
Количество передач
438
252
Сейвы
4
3
Точность передач %
87
83
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
12
7
Удары из-за пределов штрафной
4
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Иттихад» против «Аль-Фата», 2-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 сентября в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Иттихад» – «Аль-Фат»

«Аль-Иттихад» – «Аль-Фат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Фат Аль-Иттихад
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