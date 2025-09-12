12.09.2025, пятница, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
4 : 2
Завершен
Составы команд
Аль-Иттихад
Аль-Иттихад
3-3-1-2-1
1
Райкович
42
Факихи
6
Аль-Муса
13
Шанкити
2
Перейра
91
Канте
6
Фабиньо
10
Ауа
34
Бергвейн
19
Диаби
11
Аль-Шехри
2-2-4-2
1
Пачеко
44
17
Саадан
28
Бендебка
50
Кашиш
15
Баатия
28
Юссуф
88
7
11
Батна
8
Варгас
11
Аль-Шехри
50
50
11
Аль-Шехри
10
Ауа
8
Аль-Гамди
8
Аль-Гамди
10
Ауа
34
Бергвейн
17
Думбия
17
Думбия
34
Бергвейн
42
Факихи
24
Аль-Обуд
24
Аль-Обуд
42
Факихи
44
4
Аль-Джари
4
Аль-Джари
44
88
29
Аль-Масуд
29
Аль-Масуд
88
15
Баатия
24
24
15
Баатия
Остались в запасе
Аль-Иттихад
Аль-Фат
6
Авад Аль-Нашри
ОП
87
Yaseen Khalid
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
97
Амин Аль-Бухари
ВР
5
Faisal Darisi
ЦЗ
63
Muntathir Al Shaqaq
ЦЗ
25
Mohammed Al-Sahihi
ЦП
87
Саттам Аль-Тумбукти
ЦП
49
Saad Al-Shurafa
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Остались в запасе
6
Авад Аль-Нашри
ОП
87
Yaseen Khalid
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
Остались в запасе
97
Амин Аль-Бухари
ВР
5
Faisal Darisi
ЦЗ
63
Muntathir Al Shaqaq
ЦЗ
25
Mohammed Al-Sahihi
ЦП
87
Саттам Аль-Тумбукти
ЦП
49
Saad Al-Shurafa
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Статистика матча Аль-Иттихад - Аль-Фат
4
1
1
3
Всего ударов по воротам
16
13
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
8
3
Нарушения
10
7
Офсайды
1
2
Количество передач
438
252
Сейвы
4
3
Точность передач %
87
83
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
12
7
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Иттихад» против «Аль-Фата», 2-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 сентября в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Иттихад» – «Аль-Фат»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»