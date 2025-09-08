08.09.2025, понедельник, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Спартак К
Спартак К
4-2-2-1-1
86
Корец
18
Игнатьев
2
Тарасов
4
Супранович
5
Жилмостных
35
Енин
69
Чурсин
22
Немченко
88
Садов
55
Саплинов
77
Гарибян
3-3-1-3
36
Левашов
5
Ковачевич
33
Глойдман
6
Печенкин
2
Чуриков
17
Дауров
51
Синяк
11
Шаболин
9
Шпитальный
70
Бахарев
10
Мухин
88
Садов
3
Бугриев
3
Бугриев
88
Садов
35
Енин
98
Хорин
98
Хорин
35
Енин
69
Чурсин
11
Назаренко
11
Назаренко
69
Чурсин
77
Гарибян
23
Чиканчи
23
Чиканчи
77
Гарибян
51
Синяк
69
Ермолин
69
Ермолин
51
Синяк
2
Чуриков
13
Киреенко
13
Киреенко
2
Чуриков
Остались в запасе
Спартак К
Сокол
68
Михаил Гайдаш
ВР
66
Ярослав Макаренко
ЦЗ
78
Геннадий Киселев
ПЗ
56
Виктор Демьянов
ОП
8
Иван Кудряшов
ЦП
9
Марат Тлехугов
ПВ
Главный тренер
Евгений Таранухин
1
Тимур Крайков
ВР
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
26
Алексей Доля
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
53
Сергей Грибов
ЦФ
11
Алексей Голиянин
ЦФ
11
Владислав Костин
ЦФ
Главный тренер
Младен Кашчелан
Остались в запасе
68
Михаил Гайдаш
ВР
66
Ярослав Макаренко
ЦЗ
78
Геннадий Киселев
ПЗ
56
Виктор Демьянов
ОП
8
Иван Кудряшов
ЦП
9
Марат Тлехугов
ПВ
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
26
Алексей Доля
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
53
Сергей Грибов
ЦФ
11
Алексей Голиянин
ЦФ
11
Владислав Костин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Таранухин
Главный тренер
Младен Кашчелан
Статистика матча Спартак К - Сокол
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» Кострома против «Сокола», 9-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 сентября в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» Кострома – «Сокол»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»