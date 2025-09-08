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  • «Спартак» Кострома – «Сокол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2025

«Спартак» Кострома – «Сокол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2025

8 сентября 2025, 15:50
Спартак К
08.09.2025, понедельник, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Сокол
21' А. Саплинов 36' А. Гарибян
29' В. Шпитальный
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак К
86
Никита Корец
ВР
18
Максим Игнатьев
ЛЗ
5
Денис Жилмостных
ЦЗ
2
Николай Тарасов
ЦЗ
4
Никита Супранович
ЦЗ
35
Иван Енин
ОП
69
Кирилл Чурсин
ОП
22
Анатолий Немченко
ЦП
88
Дмитрий Садов
ЦП
55
Александр Саплинов
АП
77
Артур Гарибян
ЦФ
Главный тренер
Евгений Таранухин
Сокол
36
Михаил Левашов
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
50
Артем Быков
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
33
Никита Глойдман
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
2
Иван Чуриков
ПЗ
17
Руслан Дауров
ОП
11
Артем Шаболин
АП
10
Антон Мухин
ЦФ
70
Глеб Бахарев
ЦФ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Главный тренер
Младен Кашчелан
Спартак К
68
Михаил Гайдаш
ВР
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
98
Арсений Хорин
ЦЗ
66
Ярослав Макаренко
ЦЗ
78
Геннадий Киселев
ПЗ
56
Виктор Демьянов
ОП
8
Иван Кудряшов
ЦП
11
Егор Назаренко
АП
9
Марат Тлехугов
ПВ
23
Максим Чиканчи
ЦФ
Сокол
1
Тимур Крайков
ВР
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
26
Алексей Доля
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
69
Роман Ермолин
ЦП
53
Сергей Грибов
ЦФ
11
Алексей Голиянин
ЦФ
11
Владислав Костин
ЦФ
4-2-2-1-1
86
Корец
18
Игнатьев
2
Тарасов
4
Супранович
5
Жилмостных
35
Енин
69
Чурсин
22
Немченко
88
Садов
55
Саплинов
77
Гарибян
3-3-1-3
36
Левашов
5
Ковачевич
33
Глойдман
6
Печенкин
2
Чуриков
17
Дауров
51
Синяк
11
Шаболин
9
Шпитальный
70
Бахарев
10
Мухин
88
Садов
3
Бугриев
3
Бугриев
88
Садов
35
Енин
98
Хорин
98
Хорин
35
Енин
69
Чурсин
11
Назаренко
11
Назаренко
69
Чурсин
77
Гарибян
23
Чиканчи
23
Чиканчи
77
Гарибян
51
Синяк
69
Ермолин
69
Ермолин
51
Синяк
2
Чуриков
13
Киреенко
13
Киреенко
2
Чуриков
Остались в запасе
Спартак К
Сокол
68
Михаил Гайдаш
ВР
66
Ярослав Макаренко
ЦЗ
78
Геннадий Киселев
ПЗ
56
Виктор Демьянов
ОП
8
Иван Кудряшов
ЦП
9
Марат Тлехугов
ПВ
Главный тренер
Евгений Таранухин
1
Тимур Крайков
ВР
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
26
Алексей Доля
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
53
Сергей Грибов
ЦФ
11
Алексей Голиянин
ЦФ
11
Владислав Костин
ЦФ
Главный тренер
Младен Кашчелан
Остались в запасе
68
Михаил Гайдаш
ВР
66
Ярослав Макаренко
ЦЗ
78
Геннадий Киселев
ПЗ
56
Виктор Демьянов
ОП
8
Иван Кудряшов
ЦП
9
Марат Тлехугов
ПВ
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
26
Алексей Доля
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
53
Сергей Грибов
ЦФ
11
Алексей Голиянин
ЦФ
11
Владислав Костин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Таранухин
Главный тренер
Младен Кашчелан
Статистика матча Спартак К - Сокол
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» Кострома против «Сокола», 9-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 сентября в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» Кострома – «Сокол»

«Спартак» Кострома – «Сокол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Сокол Спартак К
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