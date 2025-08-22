22.08.2025, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
Германия. Бундеслига, 1 тур
6 : 0
Завершен
Составы команд
Бавария
Бавария
3-1-2-3-1
1
Нойер
2
Упамекано
4
Та
44
Станишич
6
Киммих
27
Лаймер
27
Горецка
14
Диас
7
Гнабри
17
Олисе
9
Кейн
4-2-2-2
25
Гулачи
17
Баку
4
Орбан
23
Люкеба
22
Раум
21
Шлагер
13
Зайвальд
7
Симонс
11
Бакайоко
17
Опенда
25
Диоманде
4
Та
3
Мин-Джэ
3
Мин-Джэ
4
Та
27
Лаймер
23
Боэ
23
Боэ
27
Лаймер
27
Горецка
45
Павлович
45
Павлович
27
Горецка
7
Гнабри
7
Карл
7
Карл
7
Гнабри
9
Кейн
18
Куси-Асаре
18
Куси-Асаре
9
Кейн
13
Зайвальд
8
Уэдраого
8
Уэдраого
13
Зайвальд
21
Шлагер
6
Банзузи
6
Банзузи
21
Шлагер
11
Бакайоко
21
Баумгартнер
21
Баумгартнер
11
Бакайоко
25
Диоманде
7
Нуса
7
Нуса
25
Диоманде
17
Опенда
40
Ромуло
40
Ромуло
17
Опенда
Остались в запасе
Бавария
РБ Лейпциг
40
Йонас Урбиг
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
27
Уисдом Майк
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
Главный тренер
Оле Вернер
Остались в запасе
40
Йонас Урбиг
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
27
Уисдом Майк
ЦФ
Остались в запасе
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Оле Вернер
Статистика матча Бавария - РБ Лейпциг
4
1
Всего ударов по воротам
19
12
Удары в створ
10
1
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
5
5
Нарушения
13
13
Офсайды
2
0
Количество передач
656
388
Сейвы
1
3
Точность передач %
91
82
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
5
7
Удары из пределов штрафной
13
7
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
1.72
0.54
xGP (предотвращенные голы)
-2.83
-2.83
Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «РБ Лейпциг», 1-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 августа в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «РБ Лейпциг»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»