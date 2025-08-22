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  • «Бавария» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2025

«Бавария» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2025

22 августа 2025, 20:20
Бавария
22.08.2025, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
6 : 0
Завершен
РБ Лейпциг
27' М. Олисе 32' Л. Диас 42' М. Олисе 64' Г. Кейн 74' Г. Кейн 78' Г. Кейн
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
(К) ВР
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
14
Луис Диас
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
17
Майкл Олисе
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
22
Давид Раум
(К) ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
21
Ксавер Шлагер
ЦП
13
Николас Зайвальд
ЦП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
7
Хави Симонс
ПВ
25
Ян Диоманде
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Бавария
40
Йонас Урбиг
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
45
Александар Павлович
ОП
7
Леннарт Карл
АП
27
Уисдом Майк
ЦФ
18
Йона Куси-Асаре
ЦФ
РБ Лейпциг
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
8
Ассан Уэдраого
ЦП
6
Эзекиль Банзузи
ЦП
21
Кристоф Баумгартнер
АП
40
Ромуло
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Нойер
2
Упамекано
4
Та
44
Станишич
6
Киммих
27
Лаймер
27
Горецка
14
Диас
7
Гнабри
17
Олисе
9
Кейн
4-2-2-2
25
Гулачи
17
Баку
4
Орбан
23
Люкеба
22
Раум
21
Шлагер
13
Зайвальд
7
Симонс
11
Бакайоко
17
Опенда
25
Диоманде
4
Та
3
Мин-Джэ
3
Мин-Джэ
4
Та
27
Лаймер
23
Боэ
23
Боэ
27
Лаймер
27
Горецка
45
Павлович
45
Павлович
27
Горецка
7
Гнабри
7
Карл
7
Карл
7
Гнабри
9
Кейн
18
Куси-Асаре
18
Куси-Асаре
9
Кейн
13
Зайвальд
8
Уэдраого
8
Уэдраого
13
Зайвальд
21
Шлагер
6
Банзузи
6
Банзузи
21
Шлагер
11
Бакайоко
21
Баумгартнер
21
Баумгартнер
11
Бакайоко
25
Диоманде
7
Нуса
7
Нуса
25
Диоманде
17
Опенда
40
Ромуло
40
Ромуло
17
Опенда
Остались в запасе
Бавария
РБ Лейпциг
40
Йонас Урбиг
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
27
Уисдом Майк
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
Главный тренер
Оле Вернер
Остались в запасе
40
Йонас Урбиг
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
27
Уисдом Майк
ЦФ
Остались в запасе
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Оле Вернер
Статистика матча Бавария - РБ Лейпциг
4
1
Всего ударов по воротам
19
12
Удары в створ
10
1
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
5
5
Нарушения
13
13
Офсайды
2
0
Количество передач
656
388
Сейвы
1
3
Точность передач %
91
82
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
5
7
Удары из пределов штрафной
13
7
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
1.72
0.54
xGP (предотвращенные голы)
-2.83
-2.83

Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «РБ Лейпциг», 1-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 августа в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «РБ Лейпциг»

«Бавария» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига РБ Лейпциг Бавария
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