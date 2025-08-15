Смотреть прямую трансляцию матча «Славия-Мозырь» против «Гомеля», 18 тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 августа в 20:55 по московскому времени.

Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».

Также игру будет транслировать «PARI».