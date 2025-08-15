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  • «Славия-Мозырь» – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2025

«Славия-Мозырь» – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2025

15 августа 2025, 19:45
Славия-Мозырь
15.08.2025, пятница, 20:55
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
2 : 1
Завершен
Гомель
54' В. Полоз 65' А. Батищев
82' Р. Адеола (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия-Мозырь
41
Максим Плотников
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
44
Терентий Луцевич
ЦЗ
18
Никита Мельников
ЦЗ
22
Антон Лукашов
ПЗ
49
Александр Джигеро
ЛВ
9
Александр Батищев
ОП
7
Николай Иванов
ЦП
8
Илья Кухарчик
ПП
13
Владислав Полоз
ПВ
31
Андрей Соловей
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Гомель
21
Александр Нечаев
ВР
2
Андрей Шемрук
ЛЗ
16
Игорь Заяц
ЦЗ
3
Евгений Чаговец
ЦЗ
17
Вадим Мартинкевич
ЛВ
13
Илья Алексиевич
ОП
19
Даниил Силинский
ОП
20
Лукуман Алиу
ЦП
8
Евгений Барсуков
ПВ
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
7
Раймонд Адеола
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Славия-Мозырь
1
Константин Веретынский
ВР
27
Павел Чикида
ПЗ
88
Кирилл Кириленко
ЛВ
10
Сергей Сазончик
ОП
74
Михаил Сачковский
ОП
30
Виталий Лихтин
ОП
6
Юлий Кузнецов
ОП
17
Кирилл Черноок
АП
65
Иван Гулько
ЦФ
Гомель
44
Станислав Клещук
ВР
90
Георгий Кукушкин
ЦЗ
27
M. Aleksandrov
ЦЗ
56
S. Loskutov
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
22
Дмитрий Емельянов
АП
10
Александр Савицкий
АП
79
Кирилл Чебураков
ЦФ
4-1-2-2-1
41
Плотников
12
Иванов
44
Луцевич
18
Мельников
22
Лукашов
9
Батищев
7
Иванов
8
Кухарчик
49
Джигеро
13
Полоз
31
Соловей
3-2-1-2-2
21
Нечаев
16
Заяц
3
Чаговец
2
Шемрук
13
Алексиевич
19
Силинский
20
Алиу
8
Барсуков
17
Мартинкевич
7
Адеола
11
Симоненко
49
Джигеро
27
Чикида
27
Чикида
49
Джигеро
8
Кухарчик
74
Сачковский
74
Сачковский
8
Кухарчик
9
Батищев
30
Лихтин
30
Лихтин
9
Батищев
44
Луцевич
6
Кузнецов
6
Кузнецов
44
Луцевич
13
Полоз
17
Черноок
17
Черноок
13
Полоз
90
Кукушкин
90
Кукушкин
8
Барсуков
27
27
8
Барсуков
Кукушкин
79
Чебураков
79
Чебураков
Кукушкин
Остались в запасе
Славия-Мозырь
Гомель
1
Константин Веретынский
ВР
10
Сергей Сазончик
ОП
88
Кирилл Кириленко
ЛВ
65
Иван Гулько
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
44
Станислав Клещук
ВР
56
S. Loskutov
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
22
Дмитрий Емельянов
АП
10
Александр Савицкий
АП
17
Андрей Потапенко
ЛВ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Остались в запасе
1
Константин Веретынский
ВР
10
Сергей Сазончик
ОП
88
Кирилл Кириленко
ЛВ
65
Иван Гулько
ЦФ
Остались в запасе
44
Станислав Клещук
ВР
56
S. Loskutov
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
22
Дмитрий Емельянов
АП
10
Александр Савицкий
АП
17
Андрей Потапенко
ЛВ
Главный тренер
Иван Биончик
Главный тренер
Андрей Горовцов
Статистика матча Славия-Мозырь - Гомель
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Славия-Мозырь» против «Гомеля», 18 тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 августа в 20:55 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Славия-Мозырь»«МЛ Витебск»

«Славия-Мозырь» – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Гомель Славия-Мозырь
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