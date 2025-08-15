15.08.2025, пятница, 20:55
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Славия-Мозырь
Славия-Мозырь
4-1-2-2-1
41
Плотников
12
Иванов
44
Луцевич
18
Мельников
22
Лукашов
9
Батищев
7
Иванов
8
Кухарчик
49
Джигеро
13
Полоз
31
Соловей
3-2-1-2-2
21
Нечаев
16
Заяц
3
Чаговец
2
Шемрук
13
Алексиевич
19
Силинский
20
Алиу
8
Барсуков
17
Мартинкевич
7
Адеола
11
Симоненко
49
Джигеро
27
Чикида
27
Чикида
49
Джигеро
8
Кухарчик
74
Сачковский
74
Сачковский
8
Кухарчик
9
Батищев
30
Лихтин
30
Лихтин
9
Батищев
44
Луцевич
6
Кузнецов
6
Кузнецов
44
Луцевич
13
Полоз
17
Черноок
17
Черноок
13
Полоз
90
Кукушкин
90
Кукушкин
8
Барсуков
27
27
8
Барсуков
Кукушкин
79
Чебураков
79
Чебураков
Кукушкин
Остались в запасе
Славия-Мозырь
Гомель
1
Константин Веретынский
ВР
10
Сергей Сазончик
ОП
88
Кирилл Кириленко
ЛВ
65
Иван Гулько
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
44
Станислав Клещук
ВР
56
S. Loskutov
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
22
Дмитрий Емельянов
АП
10
Александр Савицкий
АП
17
Андрей Потапенко
ЛВ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Остались в запасе
1
Константин Веретынский
ВР
10
Сергей Сазончик
ОП
88
Кирилл Кириленко
ЛВ
65
Иван Гулько
ЦФ
Остались в запасе
44
Станислав Клещук
ВР
56
S. Loskutov
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
22
Дмитрий Емельянов
АП
10
Александр Савицкий
АП
17
Андрей Потапенко
ЛВ
Главный тренер
Иван Биончик
Главный тренер
Андрей Горовцов
Статистика матча Славия-Мозырь - Гомель
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Славия-Мозырь» против «Гомеля», 18 тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 августа в 20:55 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Славия-Мозырь» – «МЛ Витебск»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»