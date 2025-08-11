11.08.2025, понедельник, 18:00
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Украина. Премьер-лига, 2 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Заря
Заря
3-1-2-1-3
1
Сапутин
55
Джордан
5
Янич
10
Жуниньо
21
Башич
44
Пердута
19
Саленко
99
Вакула
28
Будковский
22
Мичин
9
Вокрри
3-2-3-2
37
Яшков
39
Мачелюк
13
Шаповал
91
Мельничук
19
Думанюк
8
Сторчоус
10
Козак
21
Нагнойный
17
Морозко
22
Векляк
77
10
Жуниньо
23
Малиш
23
Малиш
10
Жуниньо
19
Саленко
8
Дрышлюк
8
Дрышлюк
19
Саленко
22
Мичин
36
Оливейра
36
Оливейра
22
Мичин
99
Вакула
11
Горбач
11
Горбач
99
Вакула
19
Думанюк
26
Лосенко
26
Лосенко
19
Думанюк
8
Сторчоус
5
Тотовицкий
5
Тотовицкий
8
Сторчоус
10
Козак
7
Коркишко
7
Коркишко
10
Козак
17
Морозко
20
Свитюха
20
Свитюха
17
Морозко
77
21
Безбородько
21
Безбородько
77
Остались в запасе
Заря
Кудровка
12
Никита Турбаевский
ВР
31
Valerii Kosivskyi
ВР
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
6
Деян Попара
ЦП
7
Андрей Маткевич
ЦП
97
Тимур Кораблин
ПВ
24
Иван Головкин
ПВ
Главный тренер
Юрий Коваль
1
Roman Lyopka
ВР
17
Miroslav Serdyuk
ЦЗ
23
Алексей Гусев
ЦЗ
90
Ivan Mamrosenko
ЦЗ
14
Kyrylo Matveev
ЦП
27
Олег Пушкарёв
ЦФ
10
Oleksiy Lytovchenko
ЦФ
Главный тренер
Василь Баранов
Остались в запасе
12
Никита Турбаевский
ВР
31
Valerii Kosivskyi
ВР
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
6
Деян Попара
ЦП
7
Андрей Маткевич
ЦП
97
Тимур Кораблин
ПВ
24
Иван Головкин
ПВ
Остались в запасе
1
Roman Lyopka
ВР
17
Miroslav Serdyuk
ЦЗ
23
Алексей Гусев
ЦЗ
90
Ivan Mamrosenko
ЦЗ
14
Kyrylo Matveev
ЦП
27
Олег Пушкарёв
ЦФ
10
Oleksiy Lytovchenko
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Главный тренер
Василь Баранов
Статистика матча Заря - Кудровка
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Заря» против «Кудровки», 2 тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 августа в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Заря» – «Кудровка»
- Матч можно посмотреть в сервисе «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»