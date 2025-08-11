Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Заря» – «Кудровка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2025

«Заря» – «Кудровка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2025

11 августа 2025, 16:50
Заря
11.08.2025, понедельник, 18:00
Украина. Премьер-лига, 2 тур
2 : 1
Завершен
Кудровка
22' Р. Саленко 56' Джордан
50' A. Liehostaiev
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
55
Джордан
ЦЗ
5
Андрия Янич
ЦЗ
10
Жуниньо
ЦЗ
21
Яков Башич
ОП
44
Игорь Пердута
ЦП
19
Роман Саленко
ЦП
99
Владислав Вакула
ПВ
9
Сильвио Вокрри
ЦФ
22
Петар Мичин
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Кудровка
37
Антон Яшков
ВР
13
Владислав Шаповал
ЛЗ
91
Максим Мельничук
ЛЗ
39
Артем Мачелюк
ПЗ
10
Александр Козак
ЛВ
17
Евгений Морозко
ЛВ
19
Артур Думанюк
ЦП
8
Андрей Сторчоус
ЦП
21
Денис Нагнойный
АП
77
Artem Liehostaiev
ЦФ
22
Богдан Векляк
ЦФ
Главный тренер
Василь Баранов
Заря
12
Никита Турбаевский
ВР
31
Valerii Kosivskyi
ВР
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
6
Деян Попара
ЦП
7
Андрей Маткевич
ЦП
36
Руан Оливейра
АП
97
Тимур Кораблин
ПВ
24
Иван Головкин
ПВ
11
Игорь Горбач
ЦФ
Кудровка
1
Roman Lyopka
ВР
17
Miroslav Serdyuk
ЦЗ
23
Алексей Гусев
ЦЗ
90
Ivan Mamrosenko
ЦЗ
7
Дмитрий Коркишко
ЛВ
20
Денис Свитюха
ЛВ
14
Kyrylo Matveev
ЦП
26
Иван Лосенко
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
27
Олег Пушкарёв
ЦФ
10
Oleksiy Lytovchenko
ЦФ
21
Денис Безбородько
ЦФ
3-1-2-1-3
1
Сапутин
55
Джордан
5
Янич
10
Жуниньо
21
Башич
44
Пердута
19
Саленко
99
Вакула
28
Будковский
22
Мичин
9
Вокрри
3-2-3-2
37
Яшков
39
Мачелюк
13
Шаповал
91
Мельничук
19
Думанюк
8
Сторчоус
10
Козак
21
Нагнойный
17
Морозко
22
Векляк
77
10
Жуниньо
23
Малиш
23
Малиш
10
Жуниньо
19
Саленко
8
Дрышлюк
8
Дрышлюк
19
Саленко
22
Мичин
36
Оливейра
36
Оливейра
22
Мичин
99
Вакула
11
Горбач
11
Горбач
99
Вакула
19
Думанюк
26
Лосенко
26
Лосенко
19
Думанюк
8
Сторчоус
5
Тотовицкий
5
Тотовицкий
8
Сторчоус
10
Козак
7
Коркишко
7
Коркишко
10
Козак
17
Морозко
20
Свитюха
20
Свитюха
17
Морозко
77
21
Безбородько
21
Безбородько
77
Остались в запасе
Заря
Кудровка
12
Никита Турбаевский
ВР
31
Valerii Kosivskyi
ВР
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
6
Деян Попара
ЦП
7
Андрей Маткевич
ЦП
97
Тимур Кораблин
ПВ
24
Иван Головкин
ПВ
Главный тренер
Юрий Коваль
1
Roman Lyopka
ВР
17
Miroslav Serdyuk
ЦЗ
23
Алексей Гусев
ЦЗ
90
Ivan Mamrosenko
ЦЗ
14
Kyrylo Matveev
ЦП
27
Олег Пушкарёв
ЦФ
10
Oleksiy Lytovchenko
ЦФ
Главный тренер
Василь Баранов
Остались в запасе
12
Никита Турбаевский
ВР
31
Valerii Kosivskyi
ВР
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
6
Деян Попара
ЦП
7
Андрей Маткевич
ЦП
97
Тимур Кораблин
ПВ
24
Иван Головкин
ПВ
Остались в запасе
1
Roman Lyopka
ВР
17
Miroslav Serdyuk
ЦЗ
23
Алексей Гусев
ЦЗ
90
Ivan Mamrosenko
ЦЗ
14
Kyrylo Matveev
ЦП
27
Олег Пушкарёв
ЦФ
10
Oleksiy Lytovchenko
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Главный тренер
Василь Баранов
Статистика матча Заря - Кудровка
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Заря» против «Кудровки», 2 тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 августа в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Заря»«Кудровка»

«Заря» – «Кудровка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Кудровка Заря
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
11:59
1
Семак отреагировал на допуск российских хоккейных команд к международным турнирам
11:42
Бубнов предостерег «Локомотив» от назначения экс-тренера сборной России: «Он хорошо начинает и плохо заканчивает»
11:22
2
Европейский топ-клуб может выкупить Батракова в январе за 60 миллионов
11:16
6
Сменился самый высокооплачиваемый футболист в Европе
10:23
4
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
10:15
3
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
6
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
13
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
2
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+