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  • «Нафтан» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 августа 2025

«Нафтан» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 августа 2025

Сегодня, 14:50
Нафтан
02.08.2025, суббота, 16:00
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
- : -
Не начался
Минск
Статистика матча Нафтан - Минск
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Угловые удары
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Удары мимо ворот
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Смотреть прямую трансляцию матча «Нафтан» против «Минска», 16 тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 августа в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нафтан» – «Минск»

«Нафтан» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 августа 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Минск Нафтан
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