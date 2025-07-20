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  • «Кызыл-Жар» – «Атырау»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 июля 2025

«Кызыл-Жар» – «Атырау»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 июля 2025

20 июля 2025, 14:50
Кызыл-Жар
20.07.2025, воскресенье, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
0 : 1
Завершен
Атырау
18' Я. Труфанов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кызыл-Жар
22
Мирослав Лобанцев
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
9
Елисей Горшунов
ЛЗ
22
Anatoliy Kozlenko
ЦЗ
6
Илия Мартинович
ЦЗ
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
9
Руслан Валиуллин
ЛВ
29
Самат Жарынбетов
ОП
5
Рафаэл Сабино
ОП
55
Александр Нойок
ОП
11
Токтар Жангылышбай
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Атырау
1
Егор Хаткевич
ВР
56
Руслан Юденков
ЦЗ
26
Олжас Керимжанов
ЦЗ
12
Vadim Afanasenko
ЦЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
7
Игорь Стасевич
ЛВ
5
Горан Миложко
ОП
8
Рашид Абубакар
ЦП
18
Ян Труфанов
ЦФ
9
Цветелин Чунчуков
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Кызыл-Жар
32
Вадим Петров
ВР
1
Джурахон Бабаханов
ВР
25
Абдул Азиз Туре
ЦЗ
17
Мирас Женис
ЦЗ
77
Дмитрий Мирошниченко
ПЗ
20
Michelle Kao
ЦП
79
Глеб Валгушев
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦП
20
Арсен Буранчиев
ЦП
21
Мади Жакипбаев
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
Атырау
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
77
Василий Совпель
ОП
10
Ринат Джуматов
ЦП
9
Вадим Яковлев
ЦП
11
Жоэль Каямба
ЦП
77
Карим Смыков
ПВ
27
Luka Zgurskiy
ЦФ
14
Константин Дорофеев
ЦФ
4-3-2-1
22
Лобанцев
9
Горшунов
22
6
Мартинович
4
Васильев
29
Жарынбетов
5
Сабино
55
Нойок
9
Валиуллин
7
Мульдинов
11
Жангылышбай
3-3-1-1-2
1
Хаткевич
26
Керимжанов
12
4
Хадаркевич
14
Кыбырай
5
Миложко
56
Юденков
8
Абубакар
7
Стасевич
9
Чунчуков
18
Труфанов
4
Васильев
17
Женис
17
Женис
4
Васильев
9
Горшунов
79
Валгушев
79
Валгушев
9
Горшунов
5
Сабино
23
Ульшин
23
Ульшин
5
Сабино
29
Жарынбетов
20
Буранчиев
20
Буранчиев
29
Жарынбетов
11
Жангылышбай
11
Черединов
11
Черединов
11
Жангылышбай
18
Труфанов
77
Совпель
77
Совпель
18
Труфанов
8
Абубакар
10
Джуматов
10
Джуматов
8
Абубакар
9
Чунчуков
27
27
9
Чунчуков
14
Кыбырай
14
Дорофеев
14
Дорофеев
14
Кыбырай
Остались в запасе
Кызыл-Жар
Атырау
32
Вадим Петров
ВР
1
Джурахон Бабаханов
ВР
25
Абдул Азиз Туре
ЦЗ
77
Дмитрий Мирошниченко
ПЗ
20
Michelle Kao
ЦП
21
Мади Жакипбаев
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
9
Вадим Яковлев
ЦП
11
Жоэль Каямба
ЦП
77
Карим Смыков
ПВ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Остались в запасе
32
Вадим Петров
ВР
1
Джурахон Бабаханов
ВР
25
Абдул Азиз Туре
ЦЗ
77
Дмитрий Мирошниченко
ПЗ
20
Michelle Kao
ЦП
21
Мади Жакипбаев
ЦФ
Остались в запасе
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
9
Вадим Яковлев
ЦП
11
Жоэль Каямба
ЦП
77
Карим Смыков
ПВ
Главный тренер
Милич Чурчич
Главный тренер
Виталий Жуковский
Статистика матча Кызыл-Жар - Атырау
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Кызыл-Жар» против «Атырау», 17-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 июля в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кызыл-Жар» – «Атырау»

«Кызыл-Жар» – «Атырау»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 июля 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Атырау Кызыл-Жар
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