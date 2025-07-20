20.07.2025, воскресенье, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Кызыл-Жар
Кызыл-Жар
4-3-2-1
22
Лобанцев
9
Горшунов
22
6
Мартинович
4
Васильев
29
Жарынбетов
5
Сабино
55
Нойок
9
Валиуллин
7
Мульдинов
11
Жангылышбай
3-3-1-1-2
1
Хаткевич
26
Керимжанов
12
4
Хадаркевич
14
Кыбырай
5
Миложко
56
Юденков
8
Абубакар
7
Стасевич
9
Чунчуков
18
Труфанов
4
Васильев
17
Женис
17
Женис
4
Васильев
9
Горшунов
79
Валгушев
79
Валгушев
9
Горшунов
5
Сабино
23
Ульшин
23
Ульшин
5
Сабино
29
Жарынбетов
20
Буранчиев
20
Буранчиев
29
Жарынбетов
11
Жангылышбай
11
Черединов
11
Черединов
11
Жангылышбай
18
Труфанов
77
Совпель
77
Совпель
18
Труфанов
8
Абубакар
10
Джуматов
10
Джуматов
8
Абубакар
9
Чунчуков
27
27
9
Чунчуков
14
Кыбырай
14
Дорофеев
14
Дорофеев
14
Кыбырай
Остались в запасе
Кызыл-Жар
Атырау
32
Вадим Петров
ВР
1
Джурахон Бабаханов
ВР
25
Абдул Азиз Туре
ЦЗ
77
Дмитрий Мирошниченко
ПЗ
20
Michelle Kao
ЦП
21
Мади Жакипбаев
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
9
Вадим Яковлев
ЦП
11
Жоэль Каямба
ЦП
77
Карим Смыков
ПВ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Остались в запасе
32
Вадим Петров
ВР
1
Джурахон Бабаханов
ВР
25
Абдул Азиз Туре
ЦЗ
77
Дмитрий Мирошниченко
ПЗ
20
Michelle Kao
ЦП
21
Мади Жакипбаев
ЦФ
Остались в запасе
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
9
Вадим Яковлев
ЦП
11
Жоэль Каямба
ЦП
77
Карим Смыков
ПВ
Главный тренер
Милич Чурчич
Главный тренер
Виталий Жуковский
Статистика матча Кызыл-Жар - Атырау
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Кызыл-Жар» против «Атырау», 17-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 июля в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кызыл-Жар» – «Атырау»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»