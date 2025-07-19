19.07.2025, суббота, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Елимай
Елимай
3-3-1-2-1
35
Коваль
4
Жумаханов
3
Одеойибо
15
Чаласан
8
Ролон
23
Давид
2
Адамбаев
18
Оразов
23
Кенжебек
11
Свиридов
77
Плакка Фессу
3-3-3-1
1
Игнатович
23
Балтабеков
63
Сараванья
5
Тевзадзе
25
Ром
7
Куат
12
Совет
7
Караман
19
Сантос
14
Саулет
9
Адиль
77
Плакка Фессу
7
Муртазаев
7
Муртазаев
77
Плакка Фессу
18
Оразов
27
Березкин
27
Березкин
18
Оразов
8
Ролон
17
Бахтияров
17
Бахтияров
8
Ролон
23
Балтабеков
23
Набиханов
23
Набиханов
23
Балтабеков
12
Совет
71
Бердибек
71
Бердибек
12
Совет
9
Адиль
90
Садовский
90
Садовский
9
Адиль
7
Караман
29
Лобжанидзе
29
Лобжанидзе
7
Караман
Остались в запасе
Елимай
Женис
1
Егор Цуприков
ВР
6
Ермек Абдулла
ЦЗ
2
Егор Ткаченко
ПЗ
44
Алмас Тюлюбай
ОП
Главный тренер
Андрей Карпович
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
14
Саян Муканов
ПЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
20
Rui Batalha
ЦФ
77
Нурбол Ануарбеков
ЦФ
Главный тренер
Пиралы Алиев
Остались в запасе
1
Егор Цуприков
ВР
6
Ермек Абдулла
ЦЗ
2
Егор Ткаченко
ПЗ
44
Алмас Тюлюбай
ОП
Остались в запасе
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
14
Саян Муканов
ПЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
20
Rui Batalha
ЦФ
77
Нурбол Ануарбеков
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Главный тренер
Пиралы Алиев
Статистика матча Елимай - Женис
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Елимай» против «Жениса», 17-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 июля в 16:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»