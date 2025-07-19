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  • «Елимай» – «Женис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 июля 2025

«Елимай» – «Женис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 июля 2025

19 июля 2025, 14:50
Елимай
19.07.2025, суббота, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
1 : 2
Завершен
Женис
11' И. Свиридов
89' Э. Лобжанидзе 90+4' А. Сантос
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Елимай
35
Максим Коваль
ВР
8
Кевин Ролон
ЛЗ
4
Адилбек Жумаханов
ЦЗ
3
Самуэль Одеойибо
ЦЗ
15
Неманья Чаласан
ЦЗ
2
Ади Адамбаев
ПЗ
23
Галымжан Кенжебек
ЛВ
23
Майком Давид
ОП
18
Рамазан Оразов
ЦП
11
Иван Свиридов
ПВ
77
Эулодже Плакка Фессу
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Женис
1
Сергей Игнатович
ВР
23
Асхат Балтабеков
ЛЗ
12
Саги Совет
ЛЗ
63
Иван Сараванья
ЦЗ
5
Зураб Тевзадзе
ЦЗ
25
Матия Ром
ПЗ
14
Ардак Саулет
ЛВ
7
Исламбек Куат
ОП
9
Аслан Адиль
ПВ
19
Адилио Сантос
ПВ
7
Динмухамед Караман
ПВ
Главный тренер
Пиралы Алиев
Елимай
1
Егор Цуприков
ВР
6
Ермек Абдулла
ЦЗ
2
Егор Ткаченко
ПЗ
44
Алмас Тюлюбай
ОП
7
Роман Муртазаев
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
Женис
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
23
Амандык Набиханов
ЦЗ
14
Саян Муканов
ПЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
71
Дархан Бердибек
ЦП
90
Всеволод Садовский
ЦФ
29
Элгуджа Лобжанидзе
ЦФ
20
Rui Batalha
ЦФ
77
Нурбол Ануарбеков
ЦФ
3-3-1-2-1
35
Коваль
4
Жумаханов
3
Одеойибо
15
Чаласан
8
Ролон
23
Давид
2
Адамбаев
18
Оразов
23
Кенжебек
11
Свиридов
77
Плакка Фессу
3-3-3-1
1
Игнатович
23
Балтабеков
63
Сараванья
5
Тевзадзе
25
Ром
7
Куат
12
Совет
7
Караман
19
Сантос
14
Саулет
9
Адиль
77
Плакка Фессу
7
Муртазаев
7
Муртазаев
77
Плакка Фессу
18
Оразов
27
Березкин
27
Березкин
18
Оразов
8
Ролон
17
Бахтияров
17
Бахтияров
8
Ролон
23
Балтабеков
23
Набиханов
23
Набиханов
23
Балтабеков
12
Совет
71
Бердибек
71
Бердибек
12
Совет
9
Адиль
90
Садовский
90
Садовский
9
Адиль
7
Караман
29
Лобжанидзе
29
Лобжанидзе
7
Караман
Остались в запасе
Елимай
Женис
1
Егор Цуприков
ВР
6
Ермек Абдулла
ЦЗ
2
Егор Ткаченко
ПЗ
44
Алмас Тюлюбай
ОП
Главный тренер
Андрей Карпович
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
14
Саян Муканов
ПЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
20
Rui Batalha
ЦФ
77
Нурбол Ануарбеков
ЦФ
Главный тренер
Пиралы Алиев
Остались в запасе
1
Егор Цуприков
ВР
6
Ермек Абдулла
ЦЗ
2
Егор Ткаченко
ПЗ
44
Алмас Тюлюбай
ОП
Остались в запасе
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
14
Саян Муканов
ПЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
20
Rui Batalha
ЦФ
77
Нурбол Ануарбеков
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Главный тренер
Пиралы Алиев
Статистика матча Елимай - Женис
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Елимай» против «Жениса», 17-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 июля в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Елимай» – «Женис»

«Елимай» – «Женис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 июля 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Женис Елимай
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