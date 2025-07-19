19.07.2025, суббота, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Кайрат
Кайрат
4-3-2
1
Анарбеков
59
Ташпулатов
6
Садыбеков
25
Широбоков
28
Сорокин
77
Зария
55
Громыко
33
Станоев
39
Рикардиньо
29
Багдат
3-1-2-1-2
1
Салайдин
3
Толегенов
2
Мурзагалиев
17
Калмуратов
10
Нарзилдаев
6
Калдыбеков
96
Абикен
27
Губарев
9
Агзамбаев
40
Жаксылыков
28
Сорокин
44
Гадрани
44
Гадрани
28
Сорокин
77
Зария
15
Арад
15
Арад
77
Зария
33
Станоев
24
Мрынский
24
Мрынский
33
Станоев
39
Рикардиньо
12
Сатпаев
12
Сатпаев
39
Рикардиньо
55
Громыко
7
Жоржинью
7
Жоржинью
55
Громыко
6
Калдыбеков
44
Султанов
44
Султанов
6
Калдыбеков
17
Калмуратов
23
Амирсеитов
23
Амирсеитов
17
Калмуратов
27
Губарев
45
Торекул
45
Торекул
27
Губарев
9
Агзамбаев
30
Айманов
30
Айманов
9
Агзамбаев
Остались в запасе
Кайрат
Кайсар
16
Александр Заруцкий
ВР
82
Шерхан Калмурза
ВР
3
Луиш Мата
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
81
Исмаил Бекболат
ПВ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
35
Александр Мокин
ВР
19
Димаш Серикулы
ЦП
6
Alibi Tuzakbaev
ЦП
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Остались в запасе
16
Александр Заруцкий
ВР
82
Шерхан Калмурза
ВР
3
Луиш Мата
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
81
Исмаил Бекболат
ПВ
Остались в запасе
35
Александр Мокин
ВР
19
Димаш Серикулы
ЦП
6
Alibi Tuzakbaev
ЦП
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Главный тренер
Виктор Кумыков
Статистика матча Кайрат - Кайсар
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Кайрат» против «Кайсара», 17-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 июля в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кайрат» – «Кайсар»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»