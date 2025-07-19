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  • «Кайрат» – «Кайсар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 июля 2025

«Кайрат» – «Кайсар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 июля 2025

19 июля 2025, 14:50
Кайрат
19.07.2025, суббота, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Кайсар
21' Р. Багдат
54' М. Айманов (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайрат
1
Темирлан Анарбеков
ВР
59
Данияр Ташпулатов
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
77
Гиорги Зария
АП
55
Валерий Громыко
АП
33
Юг Станоев
ПВ
29
Рамазан Багдат
ЦФ
39
Рикардиньо
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Кайсар
1
Нуримжан Салайдин
ВР
17
Куаныш Калмуратов
ЛЗ
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
2
Темирлан Мурзагалиев
ЦЗ
27
Никита Губарев
ЛВ
10
Думан Нарзилдаев
ОП
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
96
Айбол Абикен
ЦП
40
Айбар Жаксылыков
ЦФ
9
Нурдаулет Агзамбаев
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Кайрат
16
Александр Заруцкий
ВР
82
Шерхан Калмурза
ВР
3
Луиш Мата
ЛЗ
44
Лука Гадрани
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
81
Исмаил Бекболат
ПВ
12
Дастан Сатпаев
ЦФ
7
Жоржинью
ЦФ
Кайсар
35
Александр Мокин
ВР
44
Карам Султанов
ЦЗ
23
Ильяс Амирсеитов
ПЗ
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
19
Димаш Серикулы
ЦП
6
Alibi Tuzakbaev
ЦП
45
Эрсултан Торекул
ЦФ
30
Марлен Айманов
ЦФ
4-3-2
1
Анарбеков
59
Ташпулатов
6
Садыбеков
25
Широбоков
28
Сорокин
77
Зария
55
Громыко
33
Станоев
39
Рикардиньо
29
Багдат
3-1-2-1-2
1
Салайдин
3
Толегенов
2
Мурзагалиев
17
Калмуратов
10
Нарзилдаев
6
Калдыбеков
96
Абикен
27
Губарев
9
Агзамбаев
40
Жаксылыков
28
Сорокин
44
Гадрани
44
Гадрани
28
Сорокин
77
Зария
15
Арад
15
Арад
77
Зария
33
Станоев
24
Мрынский
24
Мрынский
33
Станоев
39
Рикардиньо
12
Сатпаев
12
Сатпаев
39
Рикардиньо
55
Громыко
7
Жоржинью
7
Жоржинью
55
Громыко
6
Калдыбеков
44
Султанов
44
Султанов
6
Калдыбеков
17
Калмуратов
23
Амирсеитов
23
Амирсеитов
17
Калмуратов
27
Губарев
45
Торекул
45
Торекул
27
Губарев
9
Агзамбаев
30
Айманов
30
Айманов
9
Агзамбаев
Остались в запасе
Кайрат
Кайсар
16
Александр Заруцкий
ВР
82
Шерхан Калмурза
ВР
3
Луиш Мата
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
81
Исмаил Бекболат
ПВ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
35
Александр Мокин
ВР
19
Димаш Серикулы
ЦП
6
Alibi Tuzakbaev
ЦП
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Остались в запасе
16
Александр Заруцкий
ВР
82
Шерхан Калмурза
ВР
3
Луиш Мата
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
81
Исмаил Бекболат
ПВ
Остались в запасе
35
Александр Мокин
ВР
19
Димаш Серикулы
ЦП
6
Alibi Tuzakbaev
ЦП
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Главный тренер
Виктор Кумыков
Статистика матча Кайрат - Кайсар
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Кайрат» против «Кайсара», 17-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 июля в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кайрат»«Кайсар»

«Кайрат» – «Кайсар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 июля 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Кайсар Кайрат
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