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  • «Ордабасы» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 июля 2025

«Ордабасы» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 июля 2025

13 июля 2025, 16:50
Ордабасы
13.07.2025, воскресенье, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Астана
85' Э. Мораес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ордабасы
1
Думитру Челядник
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
25
Сергей Малый
ЦЗ
13
Сагадат Турсынбай
ЦЗ
8
Улар Жаксыбаев
ЦЗ
9
Владислав Наумец
ЛВ
11
Юрий Вакулко
ЦП
23
Муроджон Халматов
ЦП
22
Султанбек Астанов
ПП
98
Зикрилло Султаниязов
ПВ
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
Главный тренер
Андрей Мартин
Астана
93
Йосип Чондрич
ВР
55
Алекса Аманович
ЛЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
28
Усман Камара
ЛВ
11
Ян Вороговский
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
7
Макс Эбонг
АП
7
Назми Грипши
АП
99
Чинеду Жоффри
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Ордабасы
1
Бекхан Шайзада
ВР
15
Жасулан Амир
ЦЗ
10
Лука Имнадзе
ЛВ
24
Dias Altynbekov
ЦП
16
Михай Кэпэцынэ
ЦП
11
Еркебулан Тунгышбаев
ПВ
9
Эвертон Мораес
ЦФ
29
Багдаулет Нуралы
ЦФ
Астана
99
Данила Карпиков
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
3
Бранимир Калайца
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
72
Станислав Басманов
ЛВ
10
Дритон Камай
ЛВ
13
Нурали Жаксылык
ЛВ
8
Иван Башич
АП
81
Рамазан Каримов
ЦФ
4-3-2-1
1
Челядник
5
Антич
13
Турсынбай
8
Жаксыбаев
25
Малый
11
Вакулко
23
Халматов
22
Астанов
9
Наумец
98
Султаниязов
9
Жумабек
4-2-3-1
93
Чондрич
2
Бартолец
22
Марочкин
5
Казуколовас
55
Аманович
11
Вороговский
10
Томасов
7
Эбонг
7
Грипши
28
Камара
99
Жоффри
9
Наумец
15
Амир
15
Амир
9
Наумец
11
Вакулко
16
Кэпэцынэ
16
Кэпэцынэ
11
Вакулко
5
Антич
10
Имнадзе
10
Имнадзе
5
Антич
9
Жумабек
9
Мораес
9
Мораес
9
Жумабек
10
Томасов
15
Бейсебеков
15
Бейсебеков
10
Томасов
7
Эбонг
8
Башич
8
Башич
7
Эбонг
7
Грипши
72
Басманов
72
Басманов
7
Грипши
99
Жоффри
81
Каримов
81
Каримов
99
Жоффри
Остались в запасе
Ордабасы
Астана
1
Бекхан Шайзада
ВР
24
Dias Altynbekov
ЦП
11
Еркебулан Тунгышбаев
ПВ
29
Багдаулет Нуралы
ЦФ
Главный тренер
Андрей Мартин
99
Данила Карпиков
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
3
Бранимир Калайца
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
10
Дритон Камай
ЛВ
13
Нурали Жаксылык
ЛВ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Остались в запасе
1
Бекхан Шайзада
ВР
24
Dias Altynbekov
ЦП
11
Еркебулан Тунгышбаев
ПВ
29
Багдаулет Нуралы
ЦФ
Остались в запасе
99
Данила Карпиков
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
3
Бранимир Калайца
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
10
Дритон Камай
ЛВ
13
Нурали Жаксылык
ЛВ
Главный тренер
Андрей Мартин
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча Ордабасы - Астана
3
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Ордабасы» против «Астаны», 16-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 июля в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ордабасы»«Астана»

«Ордабасы» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 июля 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Астана Ордабасы
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