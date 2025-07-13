Смотреть прямую трансляцию матча «Ордабасы» против «Астаны», 16-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 июля в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ордабасы» – «Астана»