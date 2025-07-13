13.07.2025, воскресенье, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Ордабасы
Ордабасы
4-3-2-1
1
Челядник
5
Антич
13
Турсынбай
8
Жаксыбаев
25
Малый
11
Вакулко
23
Халматов
22
Астанов
9
Наумец
98
Султаниязов
9
Жумабек
4-2-3-1
93
Чондрич
2
Бартолец
22
Марочкин
5
Казуколовас
55
Аманович
11
Вороговский
10
Томасов
7
Эбонг
7
Грипши
28
Камара
99
Жоффри
9
Наумец
15
Амир
15
Амир
9
Наумец
11
Вакулко
16
Кэпэцынэ
16
Кэпэцынэ
11
Вакулко
5
Антич
10
Имнадзе
10
Имнадзе
5
Антич
9
Жумабек
9
Мораес
9
Мораес
9
Жумабек
10
Томасов
15
Бейсебеков
15
Бейсебеков
10
Томасов
7
Эбонг
8
Башич
8
Башич
7
Эбонг
7
Грипши
72
Басманов
72
Басманов
7
Грипши
99
Жоффри
81
Каримов
81
Каримов
99
Жоффри
Остались в запасе
Ордабасы
Астана
1
Бекхан Шайзада
ВР
24
Dias Altynbekov
ЦП
11
Еркебулан Тунгышбаев
ПВ
29
Багдаулет Нуралы
ЦФ
Главный тренер
Андрей Мартин
99
Данила Карпиков
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
3
Бранимир Калайца
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
10
Дритон Камай
ЛВ
13
Нурали Жаксылык
ЛВ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Остались в запасе
1
Бекхан Шайзада
ВР
24
Dias Altynbekov
ЦП
11
Еркебулан Тунгышбаев
ПВ
29
Багдаулет Нуралы
ЦФ
Остались в запасе
99
Данила Карпиков
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
3
Бранимир Калайца
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
10
Дритон Камай
ЛВ
13
Нурали Жаксылык
ЛВ
Главный тренер
Андрей Мартин
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча Ордабасы - Астана
3
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Ордабасы» против «Астаны», 16-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 июля в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ордабасы» – «Астана»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»